Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Pi Tiên biến hình thành Người Nhện đỏ khiến fan 'đứng ngồi không yên'

Cộng đồng trẻ

Pi Tiên biến hình thành Người Nhện đỏ khiến fan 'đứng ngồi không yên'

Hot TikToker Pi Tiên mới đây khiến cộng đồng mạng xôn xao khi tung loạt ảnh cosplay hóa thân thành phiên bản Người Nhện đỏ đầy ấn tượng.

Thiên Anh
Trong loạt ảnh, Pi Tiên xuất hiện với bộ bodysuit Spider-Man màu đỏ – xanh đặc trưng, họa tiết mạng nhện được thiết kế khít cơ thể, tạo vẻ hiện đại và mạnh mẽ.
Trong loạt ảnh, Pi Tiên xuất hiện với bộ bodysuit Spider-Man màu đỏ – xanh đặc trưng, họa tiết mạng nhện được thiết kế khít cơ thể, tạo vẻ hiện đại và mạnh mẽ.
Phần thân trang phục được in nổi chi tiết logo nhện màu trắng, giúp tổng thể trông sống động hơn, giống với phong cách superhero trong phim ảnh.
Phần thân trang phục được in nổi chi tiết logo nhện màu trắng, giúp tổng thể trông sống động hơn, giống với phong cách superhero trong phim ảnh.
Kiểu tóc dài thẳng kết hợp mái thưa nhẹ tạo cảm giác mềm mại, tương phản thú vị với sự mạnh mẽ của bộ suit siêu anh hùng.
Kiểu tóc dài thẳng kết hợp mái thưa nhẹ tạo cảm giác mềm mại, tương phản thú vị với sự mạnh mẽ của bộ suit siêu anh hùng.
Trong từng khung hình, Pi Tiên thể hiện biểu cảm nhẹ nhàng, đôi mắt to và trong, kết hợp lớp trang điểm tự nhiên giúp gương mặt trông hài hòa và nổi bật dưới ánh sáng.
Trong từng khung hình, Pi Tiên thể hiện biểu cảm nhẹ nhàng, đôi mắt to và trong, kết hợp lớp trang điểm tự nhiên giúp gương mặt trông hài hòa và nổi bật dưới ánh sáng.
Bộ đồ ôm sát giúp tôn đường cong rõ rệt, mang lại hình ảnh một “Spider-Woman” quyến rũ, khác biệt hoàn toàn với phong cách thường thấy của Pi Tiên trên mạng xã hội.
Bộ đồ ôm sát giúp tôn đường cong rõ rệt, mang lại hình ảnh một “Spider-Woman” quyến rũ, khác biệt hoàn toàn với phong cách thường thấy của Pi Tiên trên mạng xã hội.
Các bức ảnh được thực hiện trong không gian có nền gỗ giản dị, tạo sự tương phản với bộ suit rực rỡ, khiến nhân vật trở thành điểm sáng chính của khung hình. Tư thế tạo dáng nhẹ nhàng, không phô trương nhưng vẫn mang lại cảm giác sinh động và cá tính.
Các bức ảnh được thực hiện trong không gian có nền gỗ giản dị, tạo sự tương phản với bộ suit rực rỡ, khiến nhân vật trở thành điểm sáng chính của khung hình. Tư thế tạo dáng nhẹ nhàng, không phô trương nhưng vẫn mang lại cảm giác sinh động và cá tính.
Việc sử dụng góc máy cận mặt và cận thân thể hiện rõ nét biểu cảm cũng như hiệu ứng của bộ trang phục, giúp loạt ảnh trở nên bắt mắt và hút tương tác.
Việc sử dụng góc máy cận mặt và cận thân thể hiện rõ nét biểu cảm cũng như hiệu ứng của bộ trang phục, giúp loạt ảnh trở nên bắt mắt và hút tương tác.
Ngay khi được đăng tải, bộ ảnh “Người Nhện đỏ” của Pi Tiên đã thu hút hàng loạt bình luận: “Bản Spider-Woman nhìn mê thật sự!” “Cosplay mà đẹp như poster phim.” “Trang phục chất, thần thái đỉnh.”
Ngay khi được đăng tải, bộ ảnh “Người Nhện đỏ” của Pi Tiên đã thu hút hàng loạt bình luận: “Bản Spider-Woman nhìn mê thật sự!” “Cosplay mà đẹp như poster phim.” “Trang phục chất, thần thái đỉnh.”
Nhiều fan còn kỳ vọng Pi Tiên sẽ tiếp tục thực hiện nhiều concept biến hình khác trong tương lai.
Nhiều fan còn kỳ vọng Pi Tiên sẽ tiếp tục thực hiện nhiều concept biến hình khác trong tương lai.
Pi Tiên (tên thật là Trần Thị Mỹ Tiên) là một nữ streamer và TikToker nổi tiếng, được biết đến với phong cách sexy, đặc biệt là vòng 1 lớn. Cô sinh ra tại Củ Chi, TP.HCM, hiện sống và làm việc tại Bình Dương, và thường xuyên đăng tải các nội dung như nhảy, livestream chơi game và cosplay.
Pi Tiên (tên thật là Trần Thị Mỹ Tiên) là một nữ streamer và TikToker nổi tiếng, được biết đến với phong cách sexy, đặc biệt là vòng 1 lớn. Cô sinh ra tại Củ Chi, TP.HCM, hiện sống và làm việc tại Bình Dương, và thường xuyên đăng tải các nội dung như nhảy, livestream chơi game và cosplay.
Thiên Anh
#Pi Tiên hóa thân Người Nhện đỏ #Fan hâm mộ cosplay #Hot TikToker nổi bật #Xu hướng cosplay siêu anh hùng #Ảnh hưởng mạng xã hội #Pi Tiên

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT