Việt Phương Thoa kỷ niệm 1 năm ngày cưới bằng bộ ảnh lãng mạn tại Thái Lan

Cộng đồng trẻ

Việt Phương Thoa kỷ niệm 1 năm ngày cưới bằng bộ ảnh lãng mạn tại Thái Lan

Cặp đôi TikToker Việt Phương Thoa và Chí Thành mới đây chia sẻ bộ ảnh kỷ niệm một năm ngày cưới được thực hiện tại Thái Lan. 

Thiên Anh
Trong loạt ảnh được đăng tải, Việt Phương Thoa và Chí Thành lựa chọn những địa điểm nổi tiếng của Thái Lan để ghi dấu cột mốc hạnh phúc.
Không cầu kỳ, bộ ảnh được xây dựng theo phong cách tự nhiên giữa ngôi đền thiêng liêng tại thủ đô Bangkok - Thái Lan.
Trong ảnh, Việt Phương Thoa xuất hiện với vẻ đẹp ngày càng mặn mà. Kiểu trang điểm nhẹ tôn đường nét thanh tú cùng mái tóc dài thả tự nhiên giúp cô trông vừa cuốn hút vừa dịu dàng.
Phương Thoa cũng ghi điểm bởi nụ cười tươi, ánh mắt đầy hạnh phúc mỗi khi nhìn sang ông xã. Nhiều người nhận xét cô ngày càng nhuận sắc kể từ khi lập gia đình.
Việt Phương Thoa và Chí Thành là một trong những cặp đôi nổi bật của giới TikToker Việt. Sự hài hước, năng lượng tích cực và những khoảnh khắc đời thường ngọt ngào của họ luôn tạo thiện cảm với khán giả.
Bộ ảnh kỷ niệm tại Thái Lan lần này không chỉ đánh dấu một năm hôn nhân mà còn cho thấy tình cảm bền chặt và sự trưởng thành của cả hai trong vai trò vợ chồng.
Nhiều khán giả để lại bình luận ngưỡng mộ sự hạnh phúc của cặp đôi: “Nhìn hai người lúc nào cũng yêu thương nhau hết nấc.” “Một năm rồi mà vẫn ngọt ngào như mới yêu.” “Chúc hai anh chị mãi hạnh phúc!”
Bên cạnh vợ, Chí Thành diện trang phục đơn giản nhưng nam tính. Thần thái tự tin, ánh nhìn trìu mến dành cho Phương Thoa giúp bộ ảnh càng đậm màu “tình bể bình”.
Cảm giác bình yên và an toàn mà Chí Thành dành cho vợ được thể hiện rõ qua từng khoảnh khắc – từ cái nắm tay đến những cái nhìn âu yếm.
Việt Phương Thoa chia sẻ rằng chuyến đi Thái Lan không chỉ là dịp chụp ảnh kỷ niệm mà còn là khoảng thời gian để hai vợ chồng nhìn lại hành trình một năm đã cùng nhau vượt qua. Từ những ngày đầu yêu nhau, đồng hành trong công việc đến khi lập gia đình, cả hai luôn trân trọng và hỗ trợ nhau.
