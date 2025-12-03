Dây rốn sa ra ngoài âm đạo, trẻ sơ sinh bị ngạt

Vỡ ối tự nhiên, dây rốn sa ra ngoài âm đạo đe dọa tính mạng thai nhi

Một trường hợp cấp cứu sản khoa nguy kịch đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa An Sinh xử trí kịp thời, cứu sống trẻ sơ sinh bị ngạt do sa dây rốn, biến chứng hiếm gặp nhưng có thể đe dọa trực tiếp tính mạng thai nhi.

Theo bác sĩ Bệnh viện Đa khoa An Sinh, trước thời điểm phẫu thuật, dây rốn bị sa ra ngoài âm đạo, làm gián đoạn quá trình trao đổi máu giữa mẹ và thai nhi. Tình trạng này gây suy thai cấp, nguy cơ ngạt nặng hoặc ngưng tim ngay khi chào đời. “Nếu tình trạng thiếu oxy kéo dài, trẻ có thể đối mặt với nguy cơ tổn thương não”, bác sĩ cho biết.

Thai nhi bị sa dây rốn đã được cứu sống ngoạn mục - Ảnh BVCC

Ngay khi thăm khám, ê-kíp ghi nhận sản phụ trong tình huống vỡ ối tự nhiên khi cổ tử cung gần mở trọn, kèm sa dây rốn, một biến chứng sản khoa, có nguy cơ gây suy thai cấp và tử vong nếu không được xử trí trong “thời gian vàng”. Bệnh nhân được BSCKI Tô Giang Bích tiếp nhận và xử trí đẩy dây rốn lên liên tục nhằm giảm chèn ép ngay khi phát hiện sa dây rốn.

Ngay lập tức, ê-kíp cấp cứu gồm Khoa Phụ sản và Khoa Nhi được huy động tối đa. Sản phụ được chuyển khẩn cấp vào phòng mổ để phẫu thuật lấy thai cấp cứu. Ca mổ được chỉ huy và thực hiện nhanh chóng bởi ThS.BS Đinh Văn Phương, Trưởng khoa Phụ Sản. Khi chào đời, trẻ trong tình trạng tím tái, không phản xạ, không tự thở, nhịp tim rời rạc, biểu hiện suy hô hấp, tuần hoàn nặng.

Ê- kíp hồi sức sơ sinh do BSCKII Nguyễn Hoàng Thạch, Phó Trưởng khoa Nhi phụ trách đã tiến hành hồi sức tim phổi tích cực. Nhờ can thiệp kịp thời, trẻ dần hồng hào, cất tiếng khóc nhưng vẫn thở gắng sức, nên được chuyển đến Đơn vị Hồi sức sơ sinh để tiếp tục điều trị. Tại khoa, trẻ được hỗ trợ thở NCPAP trong 2 ngày trước khi tự thở ổn định và chuyển về chăm sóc cùng mẹ.

Bác sĩ cùng sản phụ và thai nhi - Ảnh BVCC

Có thể tử vong thai trong vòng 30 phút

Các bác sĩ Khoa Sản phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng cho biết, dây rốn đóng vai trò cung cấp chất dinh dưỡng, oxy cho thai nhi. Hiện tượng sa dây rốn là tình trạng sản khoa nguy hiểm, dễ gây suy thai và cần được xử lý kịp thời để tránh gây hậu quả đáng tiếc.

Sa dây rốn là tình trạng dây rốn sa xuống cổ tử cung, chui vào trong ống sinh trước cả thai nhi khiến cho dây rốn bị chèn ép giữa thành xương chậu hoặc bị sa ra ngoài âm đạo. Việc cung cấp máu của dây rốn cho thai nhi bị ngắt quãng nên nếu không mổ lấy thai ngay sẽ có thể dẫn đến tử vong thai trong vòng 30 phút.

Hiện tượng sa dây rốn thường gặp trong những tháng cuối thai kỳ, với tỷ lệ 1/10 ca sinh gặp phải. Thông thường dây rốn sẽ bị sa khi ối đã vỡ nhưng cũng có trường hợp dây rốn bị sa khi còn nguyên bọc ối.

Mẹ con sản phụ trước khi ra viện - Ảnh BVCC

Có 2 loại sa dây rốn là sa bên ngôi và sa trước ngôi.

Sa bên ngôi: Dây rốn che khuất còn nằm trong tử cung bị chèn ép bởi vai hoặc đầu của thai nhi có thể dẫn đến việc tình trạng thiếu oxy máu, nhịp tim thai chậm. Sản phụ sa dây rốn bên ngôi có thể chủ động điều chỉnh tư thế ngồi và hoạt động để giảm bớt áp lực lên dây rốn. Tuy nhiên nếu kiểm tra tim thai vẫn thấy bất thường thì vẫn cần cân nhắc đến phương pháp mổ lấy thai ngay lập tức.

Sa trước ngôi: Dây rốn nhô ra từ âm đạo, thường bị rách màng ối và vỡ ối tự nhiên hoặc bị tác động trước khi đầu lọt (thường gặp với ngôi mông hoặc ngôi ngang).

Hướng điều trị sa dây rốn trước ngôi nhô ra từ âm đạo bắt đầu bằng việc nâng nhẹ ngôi thai và liên tục giữ nó khỏi dây rốn để phục hồi dần lưu lượng máu của bào thai trong khi thực hiện mổ lấy thai. Đặt thai phụ ở vị trí đầu gối gập vào ngực và tiêm terbutaline 0,25 mg đường tĩnh mạch để giảm các cơn co thắt.

Hiện tượng sa dây rốn có thể gây ra bởi nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân từ người mẹ, thai nhi và phần phụ của thai:

Nguyên nhân từ người mẹ: Hầu hết là ở những phụ nữ đã trải qua nhiều lần sinh nở khiến sự điều chỉnh của ngôi thai không tốt gây ra bất thường: Khung xương chậu méo, hẹp, khối u tiền đạo...

Nguyên nhân từ phía thai nhi: Ngôi thai không tỳ được vào cổ tử cung dẫn đến tình trạng ngôi bất thường (ngôi ngang, ngôi ngược...), dây rốn có thể sa trước ngôi, sa một chi khiến dây rốn sa theo.

Nguyên nhân từ phần phụ của thai: Đa ối làm ối căng quá mức có nguy cơ vỡ đột ngột kéo dây rốn sa theo, rau bất thường, dây rốn dài bất thường...

Chẩn đoán sa dây rốn không khó vì trong quá trình chuyển dạ có thể nhìn thấy dây rốn sa ra ngoài âm hộ hoặc thăm khám âm đạo thấy dây rốn nằm cuộn trong âm đạo hoặc ở cổ tử cung bên cạnh ngôi qua màng ối chưa vỡ (sa dây rốn bên ngôi trong bọc ối), hoặc dây rốn ở trước ngôi trong bọc ối chưa vỡ (sa dây rốn trước ngôi trong bọc ối). Trong các trường hợp cổ tử cung thường chưa mở hết.

Hầu hết phụ nữ mang thai ai cũng có thể bị sa dây rốn. Tuy nhiên có một số yếu tố làm tăng nguy cơ mắc hiện tượng sa dây rốn cao hơn bao gồm: Phụ nữ có khung chậu hẹp hoặc méo; Mang đa thai hoặc song thai; Có ngôi thai bất thường: Ngôi mông, ngôi ngang; Bất thường dây rốn: Dây rốn quá dài, dây rốn bám rìa dưới; Nhau thai bám thấp; Sinh con nhiều lần; Vỡ ối đột ngột.

Sa dây rốn là một cấp cứu sản khoa cần được phát hiện và xử lý khẩn cấp để bảo vệ được tính mạng của thai nhi. Sa dây rốn thường gặp nhất ở giai đoạn cuối thai kỳ (khi thai khoảng hơn 38 tuần tuổi).

Sa dây rốn dễ gây suy thai cấp khi sản phụ chuyển dạ nên nếu lấy thai ra chậm bé dễ bị suy hô hấp, tổn thương não do thiếu oxy hoặc thậm chí tử vong. Do vậy nếu phát hiện sản phụ sa dây rốn, cần được cấp cứu trong vòng 30 phút thì mới kịp thời cứu được trẻ.

Hiện nay vẫn chưa có biện pháp cụ thể nào để phòng tránh hiện tượng sa dây rốn. Tuy nhiên nếu phụ nữ nằm trong nhóm nguy cơ cao mắc sa dây rốn như trên thì sau tuần thai thứ 38 nên thường xuyên đến bệnh viện khám và lưu viện để kịp thời xử trí khi có chuyển dạ.

Đặc biệt, 3 tháng cuối thai kỳ, sức khỏe của cả mẹ và bé cần được theo dõi, kiểm tra chặt chẽ. Thai phụ cần:

Nắm rõ dấu hiệu chuyển dạ thực sự để đến bệnh viện kịp thời, ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi.

Phân biệt rỉ ối và chảy dịch âm đạo để xử lý kịp thời, tránh gây sinh non, suy thai, thai chết lưu.

Đặc biệt cẩn trọng khi xuất hiện chảy máu trong 3 tháng cuối thai kỳ cần được cấp cứu khẩn cấp để đảm bảo tính mạng cho cả mẹ và bé.

Theo dõi lượng nước ối thường xuyên, liên tục.

Theo dõi cân nặng của thai nhi 3 tháng cuối để đánh giá sự phát triển của bé và tiên lượng các nguy cơ có thể xảy ra khi sinh.

Nhóm theo dõi đặc biệt như nhau tiền đạo, thai nhi chậm phát triển cần được bác sĩ theo dõi sát sao và có chỉ định phù hợp.

Phân biệt cơn gò sinh lý, gò chuyển dạ và thai máy để đến bệnh viện kịp thời.