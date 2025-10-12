Cứu sống hai mẹ con sản phụ bị sa dây rốn nguy hiểm

Sản phụ Phạm Thị T. (28 tuổi, phường Đa Mai, Bắc Ninh) mang thai lần 3, 38 tuần 1 ngày, nhập viện lúc 5h40 sáng ngày 10/10 với cơn đau bụng chuyển dạ, cổ tử cung mở 2cm, ngôi thai ngang. Khi đang theo dõi, sản phụ bất ngờ vỡ ối và sa dây rốn - tình huống khiến thai nhi suy cấp, có thể tử vong trong vài phút nếu không can thiệp kịp thời.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 nghẹt thở giành lại sự sống cho 2 mẹ con sản phụ bị tai biến sản khoa nguy kịch - Ảnh VTV

Ngay lập tức, "báo động đỏ" nội viện được kích hoạt. Bệnh nhân được đặt tư thế đầu thấp, chân cao, bác sĩ vừa đỡ dây rốn, vừa hồi sức cho thai nhi trong lúc đẩy thẳng lên phòng mổ. ThS.BS Nguyễn Thị Hiền - Trưởng khoa Phụ sản cùng ê-kíp Gây mê và Nhi tiến hành mổ lấy thai khẩn cấp, đưa ra bé trai nặng 3kg chỉ sau 5 phút. Bé được hồi sức tích cực, khóc to, da hồng trở lại trong niềm vui của toàn kíp mổ.

Hiện sức khỏe mẹ con ổn định, bé bú mẹ tốt, phản xạ nhanh. "Đó là 5 phút sinh tử, khi mọi thành viên chỉ có một suy nghĩ duy nhất, phải cứu sống mẹ con sản phụ bằng mọi giá", bác sĩ Hiền chia sẻ.

Sa dây rốn nếu không được xử lý kịp thời có thể đe dọa tính mạng thai nhi. Ảnh hongngochospital.vn

Theo các bác sĩ, sa dây rốn là tình trạng mà dây rốn nằm dưới hoặc nằm bên ngôi thai. Lúc này dây rốn sẽ sa xuống cổ tử cung, chui vào trong ống sinh trước cả thai nhi. Điều này khiến cho dây rốn bị chèn ép giữa thành xương chậu hoặc bị sa hẳn khỏi tử cung.

Thông thường dây rốn bị sa khi ối đã vỡ nhưng cũng có trường hợp nguy hiểm hơn là dây rốn bị sa khi bọc ối vẫn còn nguyên. Sa dây rốn thường xảy ra vào giai đoạn cuối của thai kỳ, khoảng sau tuần thứ 38 khi thai nhi bắt đầu di chuyển nhiều. Đặc biệt thường xuất hiện nhiều nhất ở quá trình chuyển dạ.

Đây là một cấp cứu hàng đầu trong sản khoa, có khả năng gây suy thai cấp vì việc cung cấp máu của dây rốn cho thai bị đình trệ do co thắt của các mạch máu dây rốn. Nếu không được xử lý kịp thời, thường là trong vòng 30 phút có thể gây nguy hiểm đối với thai nhi, thậm chí gây tử vong.

Đáng nói, hiện nay chưa có một biện pháp nào có thể ngăn chặn được tình trạng sa dây rốn ở thai phụ. Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo mẹ bầu cần kiểm tra và khám thai thường xuyên (nhất là trong những tháng cuối thai kỳ) để kịp thời phát hiện và xử lý những bất thường sản khoa.