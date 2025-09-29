Hà Nội

Sống Khỏe

Đau vai nhiều năm, người đàn ông được mổ trị rách sụn viền SLAP, gân trên gai

Phẫu thuật nội soi khớp vai là xu hướng hiện đại, giúp giảm biến chứng và nâng cao chất lượng vận động vai.

Thúy Nga

Lần đầu tiên, trung tâm y tế Thị xã Quảng Yên triển khai phẫu thuật nội soi khớp vai điều trị rách sụn viền SLAP và gân trên gai cho người bệnh. Đây là bước đột phá chuyên môn, khẳng định năng lực của bệnh viện.

Ca phẫu thuật thành công cho bệnh nhân Đ.T.N, được chẩn đoán rách sụn viền dạng SLAP phối hợp tổn thương gân trên gai. Ca mổ do BS.CKII Đỗ Văn Cường, chuyên gia ngoại chấn thương chỉnh hình của Trung tâm trực tiếp thực hiện.

khop-vai-2.jpg
Tổn thương trên màn hình tăng sáng - Ảnh BVCC

Việc đưa kỹ thuật chuyên sâu này vào thực tiễn không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn ngày càng phát triển của đội ngũ bác sĩ tại Trung tâm, mà còn mở ra cơ hội để người dân ngay tại địa phương được tiếp cận công nghệ điều trị tiên tiến, thay vì phải chuyển tuyến.

Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong lĩnh vực ngoại chấn thương chỉnh hình tại Quảng Yên.

khop-vai-1.jpg
Ê - kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Khớp vai là một trong những khớp linh hoạt nhất của cơ thể, đồng thời cũng dễ bị tổn thương do.

Rách sụn viền dạng SLAP (Superior Labrum Anterior to Posterior): Gây đau, lỏng khớp vai và hạn chế vận động.

Rách gân trên gai: Ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng giơ tay, nâng vật, khiến bệnh nhân đau nhức kéo dài, suy giảm chất lượng cuộc sống.

Trường hợp bệnh nhân N. là tổn thương phối hợp, phức tạp, chỉ có phẫu thuật mới giúp phục hồi triệt để, nếu không xử trí kịp thời sẽ dẫn đến thoái hóa khớp vai, hạn chế chức năng vĩnh viễn.

Các chuyên gia cho biết, ưu thế vượt trội của phẫu thuật nội soi khớp vai:

Can thiệp tối thiểu – kiểm soát tối đa: Bác sĩ quan sát toàn diện khớp vai, xử trí triệt để tổn thương qua đường rạch chỉ vài milimet.

Độ chính xác cao: Hình ảnh nội soi phóng đại cho phép đánh giá tổn thương ở mức độ chi tiết nhất, từ đó tối ưu hóa kỹ thuật khâu, tái tạo gân và sụn viền.

An toàn vượt trội: Hạn chế mất máu, giảm thiểu sang chấn mô lành, giảm nguy cơ dính và cứng khớp sau mổ.

Hậu phẫu nhẹ nhàng – phục hồi nhanh: Bệnh nhân ít đau, có thể vận động sớm theo phác đồ, rút ngắn thời gian nằm viện và cải thiện nhanh chức năng khớp vai.

khop-vai.jpg
Ca phẫu thuật nội soi phức tạp được thực hiện - Ảnh BVCC

BS.CKII Đỗ Văn Cường chia sẻ: "Phẫu thuật nội soi khớp vai là xu hướng hiện đại, mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả lâu dài, bệnh nhân cần tuân thủ phác đồ tập phục hồi chức năng sau mổ, duy trì vận động đúng cách và tái khám định kỳ để được theo dõi sát sao. Việc phát hiện và điều trị sớm sẽ giúp giảm biến chứng và nâng cao chất lượng vận động vai".

Chia sẻ sau ca mổ, bệnh nhân Đ.T.N. xúc động: "Tôi đã bị đau vai nhiều năm, ảnh hưởng sinh hoạt hằng ngày. Sau khi được phẫu thuật tại Trung tâm Y tế Thị xã Quảng Yên, tôi thấy nhẹ nhõm, không còn đau nhiều, có thể cử động cánh tay dễ dàng hơn. Tôi rất biết ơn các bác sĩ đã tận tình, chu đáo và mang lại kết quả tốt như vậy".

