Đau tức, tê buốt hai chân, người đàn ông bị tắc nghẽn động mạch đùi

Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 1 vừa nong bóng phủ thuốc tái thông mạch chi thành công cho bệnh nhân 79 tuổi.

Bệnh nhân Trần Văn Q., (79 tuổi, trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) nhập viện trong tình trạng đau tức, tê buốt hai chân kéo dài, đi lại khó khăn, huyết áp cao. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm nhưng điều trị không đều, gần đây triệu chứng nặng lên rõ rệt.

Ngay khi tiếp nhận, bệnh nhân được bác sĩ thăm khám kỹ lưỡng, làm siêu âm Doppler mạch chi dưới cùng các xét nghiệm cận lâm sàng. Kết quả cho thấy tắc nghẽn động mạch đùi nông phải, khiến máu xuống chân bị hạn chế, gây đau buốt và nguy cơ hoại tử chi.

Thăm khám chi tắc mạch cho người bệnh - Ảnh BVCC

Sau hội chẩn, ê-kíp quyết định tiến hành can thiệp nong bóng, nong phủ thuốc tái thông động mạch đùi nông phải. Thủ thuật do ThS BS Giáp Văn Cương, phó trưởng khoa Nội Tim mạch trực tiếp thực hiện.

Bóng nong được đưa đến vị trí tắc, làm giãn lòng mạch và phủ thuốc chống tái hẹp. Sau can thiệp, dòng chảy máu được khôi phục, bàn chân bệnh nhân hồng ấm trở lại, triệu chứng đau buốt giảm rõ rệt.

Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và điều trị nội khoa. Sau 4 ngày điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt, hết đau buốt, đi lại được nhẹ nhàng, huyết áp ổn định, ăn uống tốt và được xuất viện.

ThS BS Giáp Văn Cương chia sẻ: “Đây là ca bệnh phức tạp ở người cao tuổi có nhiều yếu tố nguy cơ. Việc kịp thời can thiệp nong bóng phủ thuốc đã tái thông mạch máu, giúp bệnh nhân giảm đau, tránh nguy cơ hoại tử và phải cắt cụt chi”.

Bệnh nhân hồi phục sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

TS.BS Phan Thảo Nguyên, Phó giám đốc Bệnh viện E cho biết, bệnh thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch sâu ở chi dưới là tình trạng tắc nghẽn tĩnh mạch ở một số bộ phận như vùng đùi, cẳng chân, khoeo chân, tĩnh mạch chậu do sự hình thành cục máu đông gây lấp lòng mạch.

Hiện chưa rõ nguyên nhân gây nên căn bệnh này, tuy nhiên, bệnh thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch sâu ở chi dưới còn xảy ra ở những người có bệnh sử gia đình, tuổi cao, béo phì, phụ nữ có thai hoặc ở các bệnh nhân có các bệnh lý tăng đông như bệnh về thận, bệnh thiếu hụt yếu tố đông máu…

Biểu hiện của bệnh thường gặp là đau, mỏi và co cứng bắp chân, đùi, hoặc mông khi đi bộ, phải dừng lại, ngồi nghỉ 1 lúc mới có thể tiếp tục đi được. Đau bàn, ngón chân liên tục, kể cả khi nghỉ. Bệnh nhân thường mất ngủ, mệt mỏi vì đau chân. Da chân tái và lạnh.

Loét và hoại tử các ngón chân, có thể cả bàn chân, kèm theo cảm giác đau liên tục, thuốc giảm đau không có tác dụng. Bệnh nếu không điều trị kịp thời chân sẽ hoại tử phải cắt bỏ, đặc biệt nguy hiểm là biến chứng gây thuyên tắc phổi và tử vong.