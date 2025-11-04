Dấu tích làng cổ nhất Trung Quốc, niên đại hơn 6.000 năm

Làng Banpo (Tây An) là một trong những di chỉ khảo cổ nổi tiếng nhất thời kỳ đồ đá mới Trung Quốc, tiết lộ nhiều điều về đời sống cư dân tiền sử vùng Hoàng Hà.
Nam diễn viên Hà Việt Dũng khiến khán giả ngỡ ngàng khi hình ảnh hiếm thời anh còn trong quân ngũ được lan truyền trên mạng xã hội.
Amazon gây chấn động khi sa thải 14.000 nhân viên và có thể ảnh hưởng tới 30.000 việc làm, mở đầu cho kỷ nguyên “đại sa thải vì AI”.
Rất nhiều đinh, vật sắc nhọn trên trục đường tấp nập container, xe tải... đã được CSGT cùng lực lượng phối hợp thu gom khiến người đi đường... "thở phào".
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 5/11, Kim Ngưu được quý nhân phù trợ, cơ hội được trọng dụng cao. Bọ Cạp gặp khó đừng nản, sẽ có cơ hội đổi đời.
Siêu xe Lamborghini Temerario hybrid mới đã chính thức nhận đặt hàng chính hãng tại Việt Nam với mức giá khởi điểm từ 19.599.800.000 đồng (đã bao gồm VAT).
Ẩn mình trong những khu rừng ẩm ướt ven Thái Bình Dương của Bắc Mỹ, hải li núi (Aplodontia rufa) là một trong những loài gặm nhấm kỳ lạ và cổ xưa nhất Trái Đất.
Khi cơn sốt tạo ảnh ngắm tuyết bằng AI đang rần rần cõi mạng, Quyên Qui đã 'xả kho' loạt ảnh khoe dáng giữa tuyết trắng hàng thật giá thật khiến fan xuýt xoa.
Gần đây, cộng đồng mạng xôn xao trước trend 'ngắm tuyết' cực kỳ mãn nhãn của nhiều hot girl nổi tiếng.
Không chỉ có Pad Thái hay Tom Yum cay nồng, ẩm thực Thái Lan còn khiến du khách “toát mồ hôi” với 4 món đặc sản kỳ dị, nhìn thôi đã muốn… quay xe.
Hồ Ngọc Hà cho biết, Lisa và Leon gửi quà đã nhận được và của cả hai đến các bạn nhỏ thiếu may mắn đồng thời ủng hộ 100 triệu đồng cho bà con miền Trung.
Nhà đồng sáng lập OpenAI tuyên bố các tác nhân AI hiện tại “chỉ là rác rưởi” và mất ít nhất một thập kỷ nữa mới có thể đạt đủ năng lực để thay thế con người.
Tại quê nhà Phú Thọ, Hà Việt Dũng đang xây cơ ngơi bề thế giữa núi rừng, anh thường xuyên xuất hiện tại công trường, cập nhật tiến độ thi công.
Trong loạt ảnh mới, Phương Ly khoe trọn vẻ đẹp ngày càng nóng bỏng cùng phong cách thời trang gợi cảm trong một thiết kế váy ngắn lạ mắt.
Giữa núi rừng Tây Bắc, Yên Bái níu chân du khách bằng hương vị dân dã mà độc đáo từ bánh chưng đen, xôi ngũ sắc đến rêu suối nướng và chè Shan tuyết thơm ngát.
NSND Trịnh Kim Chi làm người mẫu bộ sưu tập áo dài. Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh vừa được bổ nhiệm giữ chức phó trưởng khoa.
Tháng 11/2025, ba con giáp được dự báo “ngồi mát ăn bát vàng”, tài lộc tự tìm đến, công việc hanh thông bất ngờ, có cơ hội bứt tốc ngoạn mục.
Các nhà khảo cổ ở Pháp đã phát hiện một nghĩa trang lớn của người La Mã. Tại đây, họ tìm thấy nhiều ngôi mộ hỏa táng hé lộ tập tục chôn cất thời xưa.
Sở hữu độ bén “cắt giáp như lụa”, thanh kiếm lưỡi cong thế kỷ 12 là minh chứng cho đỉnh cao võ thuật chiến đấu Trung Cổ, khiến đối thủ chỉ cần nhìn đã khiếp sợ.
Redmi K90 trở thành smartphone “ngon nhất tầm giá” khi sở hữu chip Snapdragon 8 Elite, pin 7.100mAh, sạc nhanh 100W và cảm biến vân tay siêu âm.
Một bức ảnh về con nhện mặt người đang gây sốt mạng xã hội tại Thái Lan. Các chuyên gia đã vào cuộc, hé lộ danh tính loài vật.