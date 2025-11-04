Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Dấu tích làng cổ nhất Trung Quốc, niên đại hơn 6.000 năm

Kho tri thức

Dấu tích làng cổ nhất Trung Quốc, niên đại hơn 6.000 năm

Làng Banpo (Tây An) là một trong những di chỉ khảo cổ nổi tiếng nhất thời kỳ đồ đá mới Trung Quốc, tiết lộ nhiều điều về đời sống cư dân tiền sử vùng Hoàng Hà.

T.B (tổng hợp)
Banpo có niên đại hơn 6.000 năm. Làng được xác định thuộc nền văn hóa Dương Thiệu, tồn tại khoảng năm 4800–3700 TCN, là một trong những làng cổ lâu đời nhất từng được phát hiện ở Trung Quốc. Ảnh: .bodhiroad.com.
Banpo có niên đại hơn 6.000 năm. Làng được xác định thuộc nền văn hóa Dương Thiệu, tồn tại khoảng năm 4800–3700 TCN, là một trong những làng cổ lâu đời nhất từng được phát hiện ở Trung Quốc. Ảnh: .bodhiroad.com.
Người Banpo sống trong nhà hầm. Các ngôi nhà được đào sâu xuống đất, mái làm bằng gỗ và cỏ, giúp cách nhiệt tốt, phù hợp với khí hậu khắc nghiệt. Ảnh: bodhiroad.com.
Người Banpo sống trong nhà hầm. Các ngôi nhà được đào sâu xuống đất, mái làm bằng gỗ và cỏ, giúp cách nhiệt tốt, phù hợp với khí hậu khắc nghiệt. Ảnh: bodhiroad.com.
Phụ nữ giữ vai trò trung tâm. Xương cốt và đồ tùy táng cho thấy xã hội Banpo theo chế độ mẫu hệ, trong đó phụ nữ nắm quyền quyết định trong gia đình và cộng đồng. Ảnh: p5.itc.cn.
Phụ nữ giữ vai trò trung tâm. Xương cốt và đồ tùy táng cho thấy xã hội Banpo theo chế độ mẫu hệ, trong đó phụ nữ nắm quyền quyết định trong gia đình và cộng đồng. Ảnh: p5.itc.cn.
Cư dân Banpo làm nông nghiệp và chăn nuôi. Họ trồng kê, nuôi lợn, chó và gà, cho thấy nền kinh tế tự cung tự cấp khá phát triển. Ảnh: chinadiscovery.com.
Cư dân Banpo làm nông nghiệp và chăn nuôi. Họ trồng kê, nuôi lợn, chó và gà, cho thấy nền kinh tế tự cung tự cấp khá phát triển. Ảnh: chinadiscovery.com.
Đồ gốm Banpo rất tinh xảo. Nhiều bình, bát, nồi bằng đất nung có hoa văn hình học và động vật được tìm thấy ở Banpo, được xem là đỉnh cao kỹ thuật gốm thời kỳ đồ đá mới ở Trung Quốc. Ảnh: wikimedia.org.
Đồ gốm Banpo rất tinh xảo. Nhiều bình, bát, nồi bằng đất nung có hoa văn hình học và động vật được tìm thấy ở Banpo, được xem là đỉnh cao kỹ thuật gốm thời kỳ đồ đá mới ở Trung Quốc. Ảnh: wikimedia.org.
Có hệ thống mương bao quanh làng. Một con mương lớn bao quanh khu định cư giúp chống lũ và bảo vệ khỏi thú dữ, thể hiện nhận thức tổ chức cao. Ảnh: sinaimg.cn.
Có hệ thống mương bao quanh làng. Một con mương lớn bao quanh khu định cư giúp chống lũ và bảo vệ khỏi thú dữ, thể hiện nhận thức tổ chức cao. Ảnh: sinaimg.cn.
Banpo có nghĩa trang riêng biệt. Khu chôn cất nằm tách biệt khu ở, cho thấy cư dân đã có quan niệm về cái chết và thế giới bên kia. Ảnh: Pinterest.
Banpo có nghĩa trang riêng biệt. Khu chôn cất nằm tách biệt khu ở, cho thấy cư dân đã có quan niệm về cái chết và thế giới bên kia. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
#Làng cổ Banpo Trung Quốc #Văn hóa Dương Thiệu #Cư dân tiền sử Hoàng Hà #Xã hội mẫu hệ cổ đại #Nền nông nghiệp sơ khai #Kỹ thuật gốm thời đồ đá mới

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT