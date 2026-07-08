Đấu thầu tại xã Hàm Thuận Nam: Hơn 12,5 tỷ đồng chỉ định thầu, tiết kiệm 0 đồng [Kỳ 2]

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, đi sâu vào phân tích 8 gói thầu xây dựng (xây lắp) quy mô lớn thuộc các dự án đầu tư phát triển của Phòng Kinh tế xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng, một thực trạng đáng quan ngại về hiệu quả sử dụng vốn đã bộc lộ rõ nét. Toàn bộ 8 gói thầu này đều được chủ đầu tư áp dụng hình thức "Chỉ định thầu rút gọn" và ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm kịch sàn là 0%.
Đúng quy trình công bố, nhưng "trắng" hiệu quả tiết kiệm
Về mặt thủ tục hành chính, do áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn , Phòng Kinh tế xã Hàm Thuận Nam không có nghĩa vụ phải phát hành Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) hay Thông báo mời thầu (TBMT) để mời các nhà thầu nộp hồ sơ cạnh tranh rộng rãi. Thực tế ghi nhận, chủ đầu tư đã tuân thủ khá tốt tiến độ đăng tải thông tin đối với phân khúc này. Toàn bộ Kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) của 8 gói thầu đều được công bố công khai lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn từ 1 đến 5 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định gốc, bảo đảm đúng quy định hiện hành của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.
Tuy nhiên, sự minh bạch trong khâu công bố thông tin lại vô tình làm lộ ra một dấu hiệu bất thường lớn về mặt hiệu quả kinh tế. Tổng giá trị dự toán được duyệt của 8 gói thầu xây lắp này lên tới 12.532.704.110 đồng. Đáng kinh ngạc, tổng giá trị trúng thầu thực tế của cả 8 gói cũng chính xác là 12.532.704.110 đồng. Tổng số tiền ngân sách nhà nước tiết kiệm được qua khâu thương thảo hợp đồng là 0 đồng.
Điểm mặt loạt gói thầu chênh lệch 0 đồng
Bóc tách chi tiết danh sách các gói thầu, có thể thấy các gói thầu hàng tỷ đồng đều được giao thẳng tay cho các nhà thầu với giá kịch trần. Điển hình, Gói thầu số 4 (Xây lắp toàn bộ công trình Nâng cấp, cải tạo đường Ngô Gia Tự và đường bên hông vật liệu xây dựng Minh Hòa) có dự toán 1.979.807.175 đồng đã được chỉ định cho Công ty TNHH Xây dựng Trung Thịnh VTCONS với giá trúng thầu bằng giá dự toán.
Tương tự, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tiến Đạt Bình Thuận cũng được chỉ định Gói thầu số 4 (Sửa chữa, cải tạo trường Tiểu học Thuận Nam 1, Thuận Nam 2 và Hàm Minh 2) với giá 1.682.207.589 đồng, chênh lệch 0 đồng. Ở mảng chiếu sáng, Gói thầu số 4 (Nâng cấp, sửa chữa điện chiếu sáng trung tâm xã) trị giá 1.865.015.828 đồng được giao cho Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng A1 cũng không giảm một đồng nào cho ngân sách. Các doanh nghiệp khác như Công ty TNHH Xây dựng Thiên Phát hay Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Đông Nam cũng đều ghi nhận kịch bản trúng thầu sát giá tương tự.
Bình luận về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Chỉ định thầu rút gọn giúp đẩy nhanh tiến độ dự án, nhưng bản chất của nó vẫn yêu cầu chủ đầu tư phải thương thảo giá để mang lại lợi ích tốt nhất cho nhà nước. Việc 100% các hợp đồng xây lắp có giá trị lớn đều trúng thầu bằng đúng giá dự toán kịch trần cho thấy công tác thương thảo giá hợp đồng của chủ đầu tư chỉ mang tính hình thức. Không có cạnh tranh đã đành, khâu đàm phán giảm giá cũng bị bỏ ngỏ khiến hiệu quả tối ưu hóa ngân sách theo tinh thần thực hành tiết kiệm bị triệt tiêu hoàn toàn".
Dư luận có quyền đặt câu hỏi về năng lực thẩm định giá và trách nhiệm thương thảo của những người đứng đầu Phòng Kinh tế xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng khi hơn 12,5 tỷ đồng ngân sách được giải ngân mà không giữ lại được một đồng tiết kiệm nào cho nhà nước.
Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.
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QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẤU THẦU
Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, được định nghĩa rõ tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Để đạt được mục tiêu này, việc xác định giá gói thầu và kiểm soát giá trúng thầu được quy định chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch đến khi thực hiện hợp đồng.
Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Đặc biệt, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết để đảm bảo giá gói thầu sát với giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách hoặc gây khó khăn cho nhà thầu. Căn cứ xác định giá gói thầu bao gồm dự toán được duyệt, kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu tương tự trong 12 tháng trước đó hoặc các báo giá thị trường (tối thiểu 01 báo giá, khuyến khích nhiều hơn).
Về chỉ số đánh giá, Điểm b Khoản 2 Điều 17 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định "tỷ lệ tiết kiệm trung bình" là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực, nguồn lực và kết quả thực hiện công tác đấu thầu của chủ đầu tư trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. Đối với hình thức chỉ định thầu, tính hiệu quả kinh tế được siết chặt hơn:
- Tại quy trình chỉ định thầu thông thường, chủ đầu tư phải quy định mức tỷ lệ tiết kiệm của giá đề nghị trúng thầu trong hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất.
- Tại quy trình chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá để bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả. Riêng với gói thầu xây lắp quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 78, quá trình thương thảo phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu.
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, để duy trì hiệu quả kinh tế, Điểm a Khoản 5 Điều 70 Luật Đấu thầu nhấn mạnh việc sửa đổi hợp đồng về giá, khối lượng không được vượt giá gói thầu đã ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt. Việc tuân thủ nghiêm các quy định này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương mà còn là thước đo trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền trước pháp luật.