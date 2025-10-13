Đấu thầu Cần Thơ: Công ty Quốc Hưng trúng thầu sau chuỗi 6 lần thất bại

Vượt qua 8 nhà thầu, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Quốc Hưng đã trúng gói thầu hơn 2,1 tỷ đồng tại Cần Thơ. Đây là chiến thắng duy nhất của doanh nghiệp này trong năm 2025 sau 6 lần trượt thầu liên tiếp.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Ninh Kiều đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa Trường tiểu học Tô Hiến Thành.

Vượt qua 8 đối thủ, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Quốc Hưng đã được phê duyệt trúng thầu với giá hơn 2,1 tỷ đồng. Đáng chú ý, đây là chiến thắng duy nhất của doanh nghiệp này trong năm 2025 sau một chuỗi 6 lần trượt thầu liên tiếp.

Chiến thắng duy nhất sau chuỗi thất bại

Theo Quyết định số 70/QĐ-BQLDA do ông Lữ Quốc Việt, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Ninh Kiều (viết tắt là Ban QLDA Ninh Kiều) ký ngày 16/9/2025, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Quốc Hưng (MST: 1801228223) đã trúng gói thầu "Thi công xây dựng" (Mã TBMT: IB2500353903) với giá 2.109.999.000 đồng. Gói thầu này có giá dự toán được duyệt là 2.630.316.000 đồng, như vậy, tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 19,78%.

Quyết định số 70/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Biên bản mở thầu ngày 4/9/2025 cho thấy, gói thầu này đã thu hút sự tham gia của 9 nhà thầu, chủ yếu là các doanh nghiệp có trụ sở tại Cần Thơ.

Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) do liên danh đơn vị tư vấn lập thể hiện, tất cả 9 nhà thầu đều được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật.

Cuối cùng, Công ty Quốc Hưng được xếp hạng thứ nhất và trúng thầu do có giá chào thấp nhất. Các nhà thầu còn lại, dù đều đạt yêu cầu, nhưng phải ngậm ngùi thất bại vì có giá chào cao hơn, bao gồm những cái tên như Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Xuân Cát, Công ty TNHH Quang Minh, Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Xây dựng PCI....

Tuy nhiên, nhìn vào bức tranh tổng thể hoạt động của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Quốc Hưng trong năm 2025, chiến thắng này lại mang một màu sắc khác. Dữ liệu thể hiện, tính từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 7 gói thầu xây lắp nhưng đã trượt tới 6 gói. Gói thầu tại Ban QLDA Ninh Kiều chính là lần trúng thầu duy nhất, chấm dứt chuỗi thất bại của công ty.

“Mối duyên” với một chủ đầu tư

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Quốc Hưng, do ông Nguyễn Văn Út làm giám đốc, có địa chỉ tại xã Nhơn Ái, TP Cần Thơ. Lịch sử hoạt động cho thấy doanh nghiệp này có "mối duyên" đặc biệt với các gói thầu trên địa bàn quận Ninh Kiều.

Thống kê cho thấy, Quốc Hưng có quan hệ với 13 bên mời thầu, nhưng Ban QLDA Ninh Kiều (bao gồm cả tên gọi cũ là Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất quận Ninh Kiều) là nơi nhà thầu này tham gia nhiều nhất. Cụ thể, Quốc Hưng đã tham dự tổng cộng 24 gói thầu tại hai đơn vị này và đã trúng 11 gói, với tổng giá trị lên đến hơn 55 tỷ đồng.

Việc một nhà thầu thường xuyên tham gia và trúng thầu tại một chủ đầu tư nhất định có thể cho thấy năng lực và uy tín của họ trong khu vực. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra câu hỏi về môi trường cạnh tranh. Liệu có sự ưu ái nào dành cho một nhà thầu "quen mặt" hay không? Tần suất trúng thầu dày tại một đơn vị có phản ánh đúng năng lực thực sự của doanh nghiệp so với các đối thủ khác trên thị trường?

Đặc biệt, trong bối cảnh Quốc Hưng đang có một năm đấu thầu không mấy thành công với tỷ lệ trượt lên đến gần 86% (6/7 gói), việc trúng thầu tại một chủ đầu tư "thân quen" càng khiến dư luận quan tâm.

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, Thông tư 79/2025/TT-BTC được ban hành với mục tiêu cao nhất là tạo ra một môi trường cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong việc sử dụng vốn nhà nước.

Chia sẻ về vấn đề này, Luật sư Võ Quang Vinh, Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long cho rằng: “Một trong những mục tiêu quan trọng của Luật Đấu thầu mới là ngăn chặn tình trạng "sân trước, sân sau", "quân xanh, quân đỏ". Việc một nhà thầu có tần suất trúng thầu bất thường tại một chủ đầu tư cụ thể, trong khi lại liên tục thất bại ở những nơi khác, là một dấu hiệu cần được xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo tính khách quan và minh bạch của quá trình lựa chọn nhà thầu”.

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh: “Hiệu quả kinh tế không chỉ thể hiện ở tỷ lệ tiết kiệm của một gói thầu đơn lẻ, mà còn ở việc tạo ra một thị trường thực sự cạnh tranh, nơi tất cả các nhà thầu có năng lực đều có cơ hội như nhau. Sự "quen mặt" hay các mối quan hệ thân hữu có thể làm xói mòn tính cạnh tranh, dẫn đến việc lựa chọn nhà thầu không phải là phương án tối ưu nhất cho ngân sách nhà nước”.

Chiến thắng của Công ty Quốc Hưng tại Ban QLDA Ninh Kiều, dù đúng quy trình, vẫn để lại những câu hỏi cần được làm rõ. Dư luận mong đợi sự giám sát chặt chẽ từ các cơ quan chức năng để đảm bảo rằng mỗi đồng vốn ngân sách được chi tiêu một cách hiệu quả và minh bạch nhất, đúng với tinh thần của Luật Đấu thầu.