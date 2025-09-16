Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Đau ngực như dao đâm, người đàn ông bị lóc tách động mạch chủ nguy kịch

Lóc tách động mạch chủ xảy ra khi thành động mạch chủ – mạch máu lớn nhất của cơ thể bị rách và tách lớp.

Thúy Nga

Đau ngực dữ dội khi hoàn toàn khỏe mạnh

Khoảng 21h50 ngày 14/9/2025, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả tiếp nhận bệnh nhân nam, 47 tuổi, trước đó hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ có thói quen hút thuốc lá “lắt nhắt”. Bệnh nhân nhập viện với cơn đau ngực dữ dội, vị trí 1/3 dưới xương ức, đau như dao đâm, vã mồ hôi, khó thở, kèm tức bụng, chướng hơi, không sốt, không ho…

Các chỉ số khám ban đầu ghi nhận dấu hiệu bất thường: Huyết áp tay trái: 85/45 mmHg; huyết áp tay phải: 105/60 mmHg; Mạch: 69 lần/phút.

Kết quả cận lâm sàng: Troponin I tăng cao - dấu hiệu gợi ý tổn thương cơ tim; Bạch cầu tăng, creatinin tăng nhẹ. X-quang ngực: Hình ảnh trung thất giãn rộng, bóng động mạch chủ bất thường. Điện tâm đồ không điển hình của nhồi máu cơ tim cấp.

dau-nguc.jpg
X-quang ngực: Hình ảnh trung thất giãn rộng, bóng động mạch chủ bất thường - Ảnh BVCC

Nhận thấy tình trạng rất nghiêm trọng, BS.CKI Đàm Văn Ánh, Phó Trưởng khoa Khám bệnh Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả nghi ngờ phình/bóc tách động mạch chủ và kích hoạt quy trình hội chẩn trực tuyến với BS.CKII Ngô Văn Tuấn, Trưởng khoa Tim mạch, chuyên gia tim mạch của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Hai bên thống nhất chẩn đoán và quyết định cần chuyển bệnh nhân khẩn cấp lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh để chụp cắt lớp vi tính động mạch chủ ngực cấp cứu.

Kết quả chụp động mạch chủ ngực cấp cứu: Hình ảnh bóc tách động mạch chủ type A - tình trạng cực kỳ nguy kịch, cần phẫu thuật cấp cứu. Bệnh nhân đã được chuyển tiếp an toàn lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để can thiệp phẫu thuật.

Lóc tách động mạch chủ – căn bệnh nguy hiểm, dễ nhầm với nhồi máu cơ tim

Lóc tách động mạch chủ là một tình trạng cực kỳ nguy hiểm, xảy ra khi thành động mạch chủ – mạch máu lớn nhất của cơ thể bị rách và tách lớp, khiến dòng máu chảy sai đường.

Bệnh thường gặp ở người trung niên, cao tuổi có tăng huyết áp. Tuy nhiên vẫn có thể xảy ra ở người trẻ do các yếu tố bẩm sinh (thành mạch yếu, dị tật tim), chấn thương hoặc lạm dụng chất kích thích. Dù hiếm gặp, bệnh tiến triển rất nhanh và có thể gây tử vong trong vài giờ nếu không được cấp cứu kịp thời.

Trên thực tế, lóc tách động mạch chủ rất dễ bị chẩn đoán nhầm với nhồi máu cơ tim vì có nhiều triệu chứng tương tự (đau ngực, khó thở, vã mồ hôi…). Nhiều trường hợp còn ghi nhận tăng chỉ số troponin trong máu, vốn là dấu hiệu gợi ý nhồi máu cơ tim khiến việc chẩn đoán phân biệt càng phức tạp.

Do đó, bác sĩ cần giàu kinh nghiệm, thăm khám kỹ lưỡng và luôn cảnh giác. Khi có nghi ngờ, chụp cắt lớp vi tính động mạch chủ (CT scan) là phương pháp quan trọng giúp xác định chẩn đoán.

Bài học rút ra, không phải cứ đau ngực là nhồi máu cơ tim; Không phải cứ trẻ, khỏe là loại trừ được bệnh lý nguy hiểm.

Trong cấp cứu, đau ngực lan ra sau lưng, vã mồ hôi, huyết áp tay chênh lệch - phải nghĩ ngay đến bóc tách động mạch chủ; Troponin tăng dễ gây “lạc hướng” sang nhồi máu cơ tim - cần cảnh giác; Chụp mạch là “chìa khóa” để tháo gỡ nút thắt chẩn đoán.

Hãy cảnh giác với mọi cơn đau ngực - dù người bệnh còn trẻ, không bệnh nền. Các bác sĩ luôn phân tích, đánh giá mọi thông tin để phát hiện điều bất thường và quyết định kịp thời. Mỗi quyết định chuẩn xác góp phần giữ lại một sinh mạng.

#lóc tách động mạch chủ #đau ngực cấp cứu #chẩn đoán nhầm nhồi máu cơ tim #bệnh lý nguy hiểm tim mạch #chụp cắt lớp vi tính động mạch chủ #tăng troponin trong máu

Bài liên quan

Sống Khỏe

Cứu sống du khách nước ngoài bị phình động mạch chủ vỡ

Thành công vượt bậc trong ca cứu chữa du khách Ba Lan là "tấm danh thiếp" quý giá của y tế Việt Nam trên bản đồ y khoa thế giới.

Giữa chuyến du lịch Việt Nam, một du khách Ba Lan 69 tuổi đối mặt tử thần khi động mạch chủ ngực - bụng bị lóc tách kèm khối phình khổng lồ sắp vỡ. Với bàn tay vàng của ê-kip Phẫu thuật Lồng ngực & Mạch máu - Bệnh viện Bạch Mai, sự phối hợp đa chuyên khoa nhịp nhàng và quy trình cấp cứu thần tốc, người bệnh không chỉ được cứu sống ngoạn mục mà còn hồi phục thần kỳ, viết tiếp hành trình khám phá Việt Nam.

Kỳ tích y khoa từ ca bệnh cực kỳ nguy kịch

Xem chi tiết

Sức khoẻ 360

Đau đầu, cổ... không ngờ lóc tách động mạch cảnh gây đột quỵ

Lóc tách động mạch cảnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi, chiếm 2,5% trong các loại đột quỵ. Ở người trẻ, 20% tổn thương mạch máu não do tai nạn gây lóc tách động mạch cảnh.

“Lóc tách động mạch cảnh thường gặp ở người trẻ tuổi, bệnh có những biểu hiện, triệu chứng tương tự các bệnh lý khác, rất khó để chẩn đoán ở lần đầu khi người bệnh đến khám. Việc chẩn đoán chính xác bệnh đóng vai trò quan trọng giúp người bệnh giảm thiểu tỷ lệ tử vong và di chứng”, PGS.TS.BSCKII Nguyễn Hữu Ước, Trưởng khoa Phẫu thuật Tim, Mạch máu và Lồng ngực, Bệnh viện Tâm Anh (Hà Nội).

Đi khám ù tai phát hiện bệnh lóc tách động mạch cảnh

Xem chi tiết

Sức khoẻ 360

Thực hiện thành công ca lóc tách thành động mạch chủ ngực cấp tính phức tạp

Tách thành động mạch chủ cấp là bệnh lý cực kỳ nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong rất cao 1-2% mỗi giờ trong 24 giờ đầu nếu không được phát hiện sớm và xử trí kịp thời.

Nguy cơ tử vong cận kề

Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa cho biết, nhờ sự phối hợp giữa khoa Nội Tim mạch và Khoa Phẫu thuật thần kinh – Lồng ngực, các bác sĩ của bệnh viện đã cứu sống ngoạn mục một trường hợp bị lóc tách động mạch chủ ngực cấp tính, phức tạp đe dọa tính mạng người bệnh.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới