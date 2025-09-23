Đau mông đi khám phát hiện 2 khối u mỡ khổng lồ

Đau mông không ngờ u khổng lồ phức tạp

Bệnh nhân trước đó hoàn toàn khỏe mạnh, đến khám trong trạng thái tỉnh táo, tiếp xúc tốt, các chỉ số sinh tồn ổn định, không ghi nhận dấu hiệu bất thường ở tim, phổi hay ổ bụng.

Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện một khối u vùng mông phải, kích thước lớn bất thường, khoảng 15x15x5 cm, ranh giới rõ, ít di động – dấu hiệu cảnh báo một khối tổn thương phức tạp cần can thiệp sớm.

Ca phẫu thuật lấy u mỡ cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Sau hội chẩn, chẩn đoán xác định là u vùng mông phải, chỉ định phẫu thuật được đưa ra. Trong phòng mổ, các bác sĩ tiến hành vô cảm, sát khuẩn và mở vết mổ cẩn trọng.

Bất ngờ lớn nhất chính là sự xuất hiện không chỉ một mà tới hai khối u mỡ khổng lồ, kích thước gần 15x15cm, nằm sâu dưới cơ mông lớn. Việc bóc tách đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác và phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên ê-kíp.

Ca phẫu thuật kéo dài nhiều giờ đồng hồ, với từng thao tác khéo léo: cắt bỏ toàn bộ khối u, khâu phục hồi cơ và đặt dẫn lưu bảo đảm thoát dịch, phòng ngừa biến chứng hậu phẫu. Nhờ sự tập trung cao độ và chuyên môn vững vàng, ca mổ đã kết thúc thành công, bệnh nhân ổn định và an toàn.

Khối u mông khổng lồ được lấy ra - Ảnh BVCC

Bất kỳ ai cũng có thể mắc u mỡ chớ nên chủ quan

TS.BSCKII Đặng Thị Ngọc Bích, Trưởng chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho biết, u mỡ là hiện tượng tăng sinh mô mỡ tích tụ dưới da, cứ 1.000 người có khoảng 1 người gặp tình trạng này. Bất cứ ai cũng có thể mắc u mỡ nhưng phổ biến từ 40 – 60 tuổi.

U mỡ là một khối tăng sinh mô mỡ nằm giữa da và lớp cơ bên dưới, phát triển chậm, khi sờ vào có cảm giác chắc, không cứng, dễ dàng di chuyển khi ấn nhẹ ngón tay. U mỡ thường xuất hiện ở lưng, cánh tay, vai, cổ.

U mỡ hay bướu mỡ không phải ung thư và thường vô hại, có thể không cần điều trị. Tuy nhiên, nếu u mỡ gây đau, khó chịu hoặc phát triển lớn làm mất thẩm mỹ, giới hạn vận động, cản trở sinh hoạt thường ngày (ví dụ như u mỡ ở lưng, mông nếu to sẽ khó chịu khi nằm, dựa lưng, ngồi…) thì nên đến bệnh viện nhờ bác sĩ can thiệp, loại bỏ sớm.

U mỡ có thể do di truyền. Bên cạnh đó, một số yếu tố sau có thể dẫn đến quá trình hình thành u mỡ:

Bệnh Dercum (hội chứng Adiposis dolorosa hoặc hội chứng Anders) là 1 chứng rối loạn hiếm gặp khiến u mỡ phát triển, gây đau, khó chịu, thường gặp ở cánh tay, chân và thân.

Hội chứng Gardner: Dạng rối loạn được gọi là đa polyp gia đình (FAP), hội chứng Gardner gây u mỡ và 1 loạt các vấn đề sức khỏe khác.

Đa u mỡ di truyền còn gọi là đa u mỡ gia đình, rối loạn chủ yếu do di truyền.

Bệnh Madelung: Thường gặp ở nam giới hay uống rượu, còn gọi bệnh u mỡ đa đối xứng. Bệnh khiến u phát triển quanh vai và cổ.

Người bệnh tập vận động sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

U mỡ dưới da có thể phát triển ở bất cứ nơi nào trên cơ thể nhưng hiếm khi xuất hiện trên cơ, cơ quan nội tạng hoặc não. Phần lớn người mắc bệnh chỉ có một u mỡ. Ở một số trường hợp, người bệnh có thể có nhiều hơn 1 u mỡ.

Đa phần, u mỡ đều lành tính, không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Song, người bệnh không nên chủ quan mà chậm trễ điều trị. Ngay khi thấy khối u hoặc nốt sưng xuất hiện ở bất cứ đâu trên cơ thể, nên đến gặp bác sĩ để kiểm tra để được chẩn đoán và can thiệp kịp thời.