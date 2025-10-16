Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
'Dâu hào môn' Huyền 2k4 ngày càng nhuận sắc, vóc dáng miễn chê

Cộng đồng trẻ

'Dâu hào môn' Huyền 2k4 ngày càng nhuận sắc, vóc dáng miễn chê

Diện lên mình set đồ tập trong bộ ảnh mới, Huyền 2k4 phô diễn vóc dáng "mẹ một con" cực phẩm, khiến người nhìn phải xuýt xoa.

Trầm Phương
Huyền 2k4 (tên thật Lê Thị Khánh Huyền) là một trong những hot girl, TikToker nổi tiếng với lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội. Sau khi kết hôn với thiếu gia Đồng Tháp - Bụt (Nguyễn Phạm Anh Duy), cuộc sống của "nàng dâu hào môn" này luôn nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. (Ảnh: IGNV)
Huyền 2k4 (tên thật Lê Thị Khánh Huyền) là một trong những hot girl, TikToker nổi tiếng với lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội. Sau khi kết hôn với thiếu gia Đồng Tháp - Bụt (Nguyễn Phạm Anh Duy), cuộc sống của "nàng dâu hào môn" này luôn nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. (Ảnh: IGNV)
Từ khi lập gia đình và công khai đã có con gái đầu lòng, Huyền 2k4 được nhận xét ngày càng nhuận sắc và có sự thăng hạng rõ rệt về phong cách. Hot mom trẻ tuổi này hiện tại theo đuổi hình ảnh trưởng thành, quyến rũ và cá tính hơn. (Ảnh: IGNV)
Từ khi lập gia đình và công khai đã có con gái đầu lòng, Huyền 2k4 được nhận xét ngày càng nhuận sắc và có sự thăng hạng rõ rệt về phong cách. Hot mom trẻ tuổi này hiện tại theo đuổi hình ảnh trưởng thành, quyến rũ và cá tính hơn. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh mới nhất của cô nàng chính là minh chứng rõ nhất cho vóc dáng miễn chê và thần thái cuốn hút của nàng "dâu hào môn" này. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh mới nhất của cô nàng chính là minh chứng rõ nhất cho vóc dáng miễn chê và thần thái cuốn hút của nàng "dâu hào môn" này. (Ảnh: IGNV)
Huyền 2k4 khéo léo chọn áo bra thể thao dáng chữ V (sports bra) cùng quần legging cạp cao, ôm sát. Thiết kế này không chỉ tạo sự thoải mái mà còn giúp tôn lên vòng một đầy đặn cùng đường cong hình thể mềm mại. (Ảnh: IGNV)
Huyền 2k4 khéo léo chọn áo bra thể thao dáng chữ V (sports bra) cùng quần legging cạp cao, ôm sát. Thiết kế này không chỉ tạo sự thoải mái mà còn giúp tôn lên vòng một đầy đặn cùng đường cong hình thể mềm mại. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng phối thêm chiếc áo khoác zip-up dáng lửng cùng màu, tạo điểm nhấn cá tính và sự liền mạch cho tổng thể. Lúc khoác hờ trên vai, lúc kéo khóa hở hững, chiếc áo này càng làm tăng thêm vẻ ngoài sexy một cách tinh tế. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng phối thêm chiếc áo khoác zip-up dáng lửng cùng màu, tạo điểm nhấn cá tính và sự liền mạch cho tổng thể. Lúc khoác hờ trên vai, lúc kéo khóa hở hững, chiếc áo này càng làm tăng thêm vẻ ngoài sexy một cách tinh tế. (Ảnh: IGNV)
Để hoàn thiện phong cách, Huyền 2k4 đi giày sneaker đế thô màu trắng và tất cổ cao màu trắng, tạo nên một sự kết hợp chuẩn mực của xu hướng "Athleisure" (thời trang thể thao ứng dụng) đang thịnh hành. (Ảnh: IGNV)
Để hoàn thiện phong cách, Huyền 2k4 đi giày sneaker đế thô màu trắng và tất cổ cao màu trắng, tạo nên một sự kết hợp chuẩn mực của xu hướng "Athleisure" (thời trang thể thao ứng dụng) đang thịnh hành. (Ảnh: IGNV)
Các tư thế chụp đa dạng, từ khoảnh khắc bước đi tự nhiên, ngồi nghỉ ngơi, tạo dáng dựa vào xe, đến những bức ảnh cận mặt tự tin. (Ảnh: IGNV)
Các tư thế chụp đa dạng, từ khoảnh khắc bước đi tự nhiên, ngồi nghỉ ngơi, tạo dáng dựa vào xe, đến những bức ảnh cận mặt tự tin. (Ảnh: IGNV)
Đặc biệt, góc chụp nghiêng và từ phía sau đã phô diễn trọn vẹn đường cong chữ S, minh chứng cho kết quả tập luyện nghiêm túc của cô. (Ảnh: IGNV)
Đặc biệt, góc chụp nghiêng và từ phía sau đã phô diễn trọn vẹn đường cong chữ S, minh chứng cho kết quả tập luyện nghiêm túc của cô. (Ảnh: IGNV)
Dù đã trải qua sinh nở, vóc dáng của Huyền 2k4 vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cô thường xuyên khoe đường cong "sắc nét", đặc biệt là vòng eo thon gọn, săn chắc và vòng 3 gợi cảm. (Ảnh: IGNV)
Dù đã trải qua sinh nở, vóc dáng của Huyền 2k4 vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cô thường xuyên khoe đường cong "sắc nét", đặc biệt là vòng eo thon gọn, săn chắc và vòng 3 gợi cảm. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Huyền 2k4 #hot girl #vóc dáng sau sinh #dâu hào môn #thời trang thể thao #cá tính

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT