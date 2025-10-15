Hà Nội

Du Uyên ngày càng mặc táo bạo, phong cách đốt mắt người nhìn

Cộng đồng trẻ

Khoe cận cảnh thân hình săn chắc, bốc lửa, Du Uyên ngày càng chứng mình sức cuốn hút cũng như phong cách nổi loạn của bản thân.

Trầm Phương
Sau những ồn ào về chuyện tình cảm cá nhân, đặc biệt là mối tình tan vỡ với ca sĩ Đạt G, nữ ca sĩ Du Uyên dường như có sự "lột xác" ngoạn mục về cả nhan sắc và phong cách thời trang.(Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh mới nhất, Du Uyên khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ khi diện trang phục bikini kiệm vải, khoe đường cong nóng bỏng và thần thái sắc lạnh. (Ảnh: IGNV)
Bộ bikini màu nâu trầm với thiết kế dây mảnh, cắt xẻ hiểm hóc càng làm nổi bật vẻ quyến rũ và cá tính của nữ ca sĩ. (Ảnh: IGNV)
Đây không phải lần đầu Du Uyên gây chú ý với phong cách ăn mặc táo bạo. (Ảnh: IGNV)
Từ một cô gái theo đuổi style cá tính, Du Uyên đã chuyển hẳn sang hình tượng gợi cảm, táo bạo và cuốn hút hơn. (Ảnh: IGNV)
Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc khoe triệt để hình thể săn chắc, đặc biệt là vòng eo "con kiến" đáng ngưỡng mộ sau quá trình tập luyện chăm chỉ. (Ảnh: IGNV)
Sự thay đổi này được nhiều người nhận xét là một bước "thăng hạng" đáng kể, cho thấy sự tự tin và nguồn năng lượng tích cực của Du Uyên trong cuộc sống hiện tại. (Ảnh: IGNV)
Tuy nhiên với hình tượng gợi cảm, cá tính và không ngại thể hiện bản thân, Du Uyên cũng nhận về một số ý kiến tiêu cực trên mạng xã hội. (Ảnh: IGNV)
Du Uyên đặc biệt yêu thích những thiết kế phá cách, ôm sát thân, để làm nổi bật đường cong nóng bỏng. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng còn là người yêu thích xu hướng "no-bra" (không mặc nội y) và không ngại đáp trả những ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng bằng tuyên bố thẳng thắn và mạnh mẽ. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Du Uyên #phong cách nóng bỏng #thời trang gợi cảm #body săn chắc #xu hướng no-bra #ca sĩ nổi tiếng

