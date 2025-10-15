Hà Nội

Mỹ nhân khiến người nhìn hoảng hồn với ngoại hình ‘photoshop quá đà’

Cộng đồng trẻ

Mỹ nhân khiến người nhìn hoảng hồn với ngoại hình ‘photoshop quá đà’

Mới đây, một hot girl đã gây xôn xao cộng đồng mạng với những bức ảnh có phong cách thời trang quyến rũ nhưng ngoại hình lại bị chỉnh sửa đến mức khó tin.

Trầm Phương
Để có được bức hình "sống ảo" ưng ý nhất, hội chị em mỗi lần trước đi đăng tải lên mạng xã hội đều sử dụng các công cụ chỉnh sửa để ảnh của mình hoàn hảo nhất. Thế nhưng nếu lạm dụng công cụ chỉnh sửa thì đôi khi sẽ phản tác dụng, như một cô nàng hot girl có nick name pinkchaea. (Ảnh: IGNV)
Loạt ảnh được lan truyền cho thấy cô gái này sở hữu mái tóc đen dài óng ả, làn da trắng sứ không tì vết, và một thân hình mảnh dẻ, nóng bỏng. (Ảnh: IGNV)
Cô thường xuyên xuất hiện trong những bộ cánh thời thượng, gợi cảm, khoe trọn vóc dáng đồng hồ cát. (Ảnh: IGNV)
Tuy nhiên, điều khiến người xem thực sự "hoảng hồn" lại là gương mặt của cô. Thay vì vẻ đẹp tự nhiên, khuôn mặt cô bị chỉnh sửa đến mức phi thực tế. (Ảnh: IGNV)
Khuôn mặt V-line cực đại với hiếc cằm nhọn hoắt, khuôn mặt thon gọn đến mức khó tin, tạo cảm giác bị "bóp" quá mức. (Ảnh: IGNV)
Đôi mắt to tròn, long lanh, chiếm phần lớn diện tích gương mặt, kết hợp với làn da căng bóng như tượng sáp, khiến cô trông hệt như nhân vật bước ra từ một trò chơi điện tử hoặc truyện tranh. (Ảnh: IGNV)
Trong nhiều bức ảnh, sự can thiệp quá đà vào phần eo và tay chân cũng khiến tỷ lệ cơ thể trở nên thiếu cân đối, mặc dù tổng thể vẫn rất gợi cảm. (Ảnh: IGNV)
Vẻ ngoài "nhân tạo" này đã khiến nhiều cư dân mạng bày tỏ sự khó chịu. Nhiều ý kiến đều cho rằng cô gái đã lạm dụng quá mức các ứng dụng chỉnh sửa ảnh, từ Photoshop cho đến các bộ lọc AI, để tạo ra một hình tượng hoàn hảo nhưng hoàn toàn không có thật. (Ảnh: IGNV)
Nhiều bình luận đặt câu hỏi: "Đây là người hay là búp bê, AI?", "Nếu không chỉnh sửa, cô ấy sẽ trông như thế nào?". (Ảnh: IGNV)
Thậm chí, một số người còn cho rằng đây là một nhân vật ảo được cố tình tạo ra để thu hút sự chú ý và tạo ra content "độc lạ" trên mạng xã hội. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#hot girl #photoshop quá đà #chỉnh sửa ảnh #truyền thông mạng #ảnh tự nhiên #sản phẩm AI

