Cộng đồng trẻ

Mỹ nhân Đảo Thiên Đường khoe nhan sắc cận cảnh không góc chết

Mỹ nhân đình đám Đảo Thiên Đường - Quyên Qui mới đây đã 'đốn tim' người hâm mộ bằng loạt ảnh selfie cận cảnh, khoe trọn nhan sắc xinh đẹp không tì vết.

Trầm Phương
Quyên Qui - mỹ nhân quen thuộc với khán giả qua show hẹn hò đình đám Đảo Thiên Đường gây ấn tượng với khán giả bởi nhan sắc xinh đẹp, sắc sảo cùng vóc dáng chuẩn chỉnh nhiều người mơ ước. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh mới cập nhật trên trang cá nhân, cô nàng khiến người hâm mộ phải xuýt xoa với những khung hình khoe cận cảnh nhan sắc không tì vết. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh này, cô nàng sinh năm 1998 diện áo hoodie và áo hai dây màu kem đơn giản, nhưng vẫn làm bật lên vẻ quyến rũ với mái tóc xoăn bồng bềnh và làn da trắng mịn màng. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn trong loạt ảnh chính là nhan sắc được chụp ở cự ly gần, cho thấy đường nét gương mặt hoàn hảo của Quyên Qui: đôi mắt to tròn có hồn, sống mũi cao thẳng và đôi môi căng mọng được tô điểm bằng lớp son bóng nhẹ nhàng. (Ảnh: IGNV)
Dù ở góc nghiêng hay nhìn thẳng, Quyên Qui đều thể hiện được vẻ đẹp sắc sảo, cuốn hút, chứng minh danh xưng "mỹ nhân không góc chết" mà người hâm mộ dành tặng. (Ảnh: IGNV)
Khung cảnh nền là ánh đèn lấp lánh của thành phố về đêm càng làm tăng thêm vẻ lung linh, huyền ảo cho bộ ảnh, giúp tôn vinh triệt để nhan sắc "nàng thơ" của cô. (Ảnh: IGNV)
Quyên Qui được khán giả biết đến nhiều hơn sau khi tham gia Đảo Thiên Đường, và trước đó cô từng lọt Top 11 Miss Earth Vietnam 2023 cùng giải thưởng Người đẹp được yêu thích nhất. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ gây ấn tượng về ngoại hình, mỹ nhân đến từ Gia Lai còn được đánh giá cao bởi sự đa tài khi thử sức ở nhiều vai trò như diễn viên, người mẫu ảnh. (Ảnh: IGNV)
Cô được biết đến là mỹ nhân theo đuổi phong cách gợi cảm, táo bạo, thường xuyên khoe trọn vóc dáng chuẩn, đặc biệt là vòng eo săn chắc. (Ảnh: IGNV)
Tại các sự kiện, Quyên Qui chuộng các thiết kế váy đầm dạ hội xẻ sâu, cúp ngực tôn đường cong, trong khi phong cách đời thường lại yêu thích áo crop-top, đồ bơi cắt xẻ và thỉnh thoảng làm mới bằng áo sơ mi kín đáo. (Ảnh: IGNV)
