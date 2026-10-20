Đấu giá sân vận động Chi Lăng lần thứ 7, giá khởi điểm còn 8.550 tỷ đồng

Giá khởi điểm khu đất sân vận động Chi Lăng giảm hơn 1.150 tỷ đồng so với lần đầu đưa ra đấu giá, sau 5 phiên không thành công.

Khu đất sân vận động Chi Lăng tại trung tâm Đà Nẵng tiếp tục được đưa ra đấu giá vào cuối tháng 10, với giá khởi điểm 8.550 tỷ đồng. Sau nhiều lần tổ chức không thành công, mức giá được điều chỉnh giảm so với các đợt trước, trong khi nhà đầu tư phải tự đánh giá khả năng khai thác và thực hiện các thủ tục liên quan đến khu đất.

Khu đất sân vận động Chi Lăng rộng hơn 55.000 m2 tại trung tâm Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông.

Theo thông báo ngày 16/10 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP Đà Nẵng, tài sản được đưa ra đấu giá là quyền sử dụng đất tại Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng Sân vận động Chi Lăng, thuộc phường Hải Châu. Tài sản gồm 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng cộng 14 thửa đất.

Phiên đấu giá dự kiến được tổ chức trực tuyến ngày 29/10, với bước giá 90 tỷ đồng. Giá khởi điểm lần này thấp hơn 270 tỷ đồng so với lần đấu giá thứ sáu và giảm hơn 1.156 tỷ đồng so với mức hơn 9.706 tỷ đồng được đưa ra hồi tháng 4/2026.

Trước đó, khu đất đã trải qua 6 lần tổ chức đấu giá nhưng chưa thành công. Một phiên phải tạm dừng, trong khi 5 phiên còn lại không có nhà đầu tư tham gia trả giá.

Khu đất sân vận động Chi Lăng có diện tích hơn 55.000 m2, nằm tại khu vực trung tâm Đà Nẵng, tiếp giáp các tuyến đường Lê Duẩn, Ngô Gia Tự, Hùng Vương và Chi Lăng. Đây là vị trí được quy hoạch phát triển khu phức hợp thương mại, dịch vụ cao tầng.

Tuy nhiên, việc tham gia đấu giá không đồng nghĩa nhà đầu tư có thể lập tức triển khai dự án theo phương án kinh doanh riêng. Theo thông báo của đơn vị tổ chức, người tham gia phải tự thẩm định tính khả thi trong khai thác, sử dụng mặt bằng. Cơ quan thi hành án và đơn vị đấu giá không cam kết khu đất đáp ứng đầy đủ điều kiện để triển khai dự án theo nhu cầu của bên mua.

Nhà đầu tư trúng đấu giá phải tự thực hiện các thủ tục đầu tư, xây dựng, đăng ký biến động và chuyển quyền sử dụng đất, đồng thời chịu các chi phí phát sinh liên quan.

Một nghĩa vụ tài chính khác được đặt ra là khoản tiền sử dụng đất truy thu hơn 139 tỷ đồng. Người trúng đấu giá phải cam kết nộp khoản tiền này vào ngân sách nhà nước trong vòng 30 ngày theo Quyết định số 1416 của UBND TP Đà Nẵng ban hành tháng 7/2024, đồng thời không khiếu nại, khiếu kiện về nghĩa vụ nộp tiền.

Việc đấu giá khu phức hợp sân vận động Chi Lăng nhằm thi hành một phần bản án hình sự liên quan đến vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm ở giai đoạn 1. Theo phán quyết của tòa án, các bên có nghĩa vụ bồi hoàn cho ngân hàng hơn 4.132 tỷ đồng tiền nợ gốc cùng 408 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Khu đất được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ thi hành án nói trên. Đến nay, cơ quan thi hành án đã thu đủ tiền án phí và gần 467 tỷ đồng tiền bồi hoàn. Phần nợ gốc còn phải thu hồi hơn 3.665 tỷ đồng, chưa tính lãi phát sinh.

Nguồn gốc tài sản bắt đầu từ năm 2010, khi chính quyền Đà Nẵng giao sân vận động Chi Lăng cho Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh phát triển khu phức hợp thương mại, dịch vụ cao tầng. Sau đó, khu đất được chia thành 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và mang thế chấp ngân hàng.

Dự án đình trệ sau khi vụ án liên quan đến ông Phạm Công Danh được khởi tố vào tháng 7/2014. Việc xử lý tài sản kéo dài nhiều năm, trong khi các lần đấu giá trước chưa tìm được người tham gia trả giá.

Hiện các công trình cũ tại sân vận động đã cơ bản được tháo dỡ; phần xà bần đang được xử lý để phục vụ công tác bàn giao mặt bằng. Phiên đấu giá lần thứ bảy sẽ tiếp tục là bước xử lý tài sản nhằm thực hiện nghĩa vụ thi hành án, trong bối cảnh giá khởi điểm đã giảm đáng kể so với lần chào bán đầu tiên.