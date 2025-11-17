Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc vừa nội soi can thiệp lấy bã thức ăn "khổng lồ" 15cm trong dạ dày cụ bà 85 tuổi thích ăn hồng ngâm.

Theo đó, cụ bà H.T.V (85 tuổi) nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội kèm sốt cao kéo dài suốt 1 tuần. Qua nội soi dạ dày, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc phát hiện khối bã thức ăn lớn, kích thước 10 x 15cm trong dạ dày, xung quanh có các ổ viêm, ổ loét khoảng 2cm.

Khối bã thức ăn "khổng lồ" 15 cm trong dạ dày - Ảnh BVCC

Đánh giá người bệnh tuổi cao, thể trạng kém, ekip bác sĩ đã hội chẩn, lựa chọn lấy bã thức ăn ngay trong nội soi dạ dày, mục tiêu giải quyết tận gốc nguyên nhân gây bệnh, đồng thời giúp bà V tránh được can thiệp phức tạp.

Quá trình can thiệp, các bác sĩ sử dụng năng lượng laser để phá vỡ lớp vỏ cứng của khối bã thức ăn, cắt khối bã thức ăn ra thành các phần nhỏ bằng dao chuyên dụng và dùng rọ kéo ra bên ngoài, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến niêm mạc dạ dày.

Chỉ sau hơn một giờ nội soi can thiệp tỉ mỉ, ê-kíp bác sĩ đã thành công toàn bộ hết khối bã thức ăn ra bên ngoài an toàn, không tổn thương niêm mạc dạ dày, thực quản. Theo dõi sau can thiệp, bệnh nhân phục hồi tốt, ăn uống ngon miệng, bệnh nhân được ra viện sau một ngày.

Ê - kíp can thiệp cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Theo ThS. BS Lê Dương Tiến, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, khối bã thức ăn hình thành do sự tích tụ các chất được ăn uống vào dưới dạng các khối hoặc khối đông kết không tiêu hóa được, vị trí hay gặp nhất là ở dạ dày.

Tình trạng này thường gặp ở người già do nhai không kỹ, ăn quá nhanh hoặc ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ và tanin như hồng ngâm, măng khô,...

Trường hợp của cụ V là do ăn hồng ngâm nhiều và liên tục trong thời gian dài, dẫn đến hình thành khối bã thức ăn lớn, cứng chắc và gây ra các ổ loét trong dạ dày.

Khối bã thức ăn được lấy ra sau hơn 1 giờ nội soi can thiệp - Ảnh BVCC