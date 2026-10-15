Đau bụng dữ dội, người phụ nữ 69 tuổi phát hiện đại tràng vỡ lớn

Vỡ gần 3/4 chu vi đại tràng sigma – trực tràng, người bệnh 69 tuổi được phẫu thuật nội soi khâu phục hồi, xuất viện sau 7 ngày.

Vỡ gần 3/4 chu vi đại tràng sigma – trực tràng

Người bệnh Nguyễn T.D. (69 tuổi, trú tại phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh) có tiền sử tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, suy giáp và thiếu máu mạn tính. Người bệnh nhập viện sau khi xuất hiện những cơn đau bụng quặn từng cơn ở vùng hố chậu trái, lan xuống hạ vị.

Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm, cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ chẩn đoán theo dõi thủng đại tràng sigma. Trước nguy cơ tổn thương diễn biến nặng, ê-kíp thống nhất chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Trong quá trình phẫu thuật nội soi, ê-kíp do BSCKII Chu Mạnh Tường, Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, phẫu thuật viên chính, phát hiện trong ổ bụng có dịch. Vùng trực tràng – đại tràng sigma bầm tím, chảy rỉ máu; tổn thương vỡ lớn kéo dài khoảng 3/4 chu vi đại tràng sigma – trực tràng.

Đây là tổn thương nghiêm trọng, đòi hỏi phẫu thuật viên đánh giá kỹ vị trí, mức độ tổn thương và tình trạng toàn thân để lựa chọn phương án xử trí phù hợp.

BSCKII Chu Mạnh Tường – PTVT Phó Trưởng Khoa Ngoại Tổng hợp thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Với những trường hợp thủng đại tràng, một phương án thường được cân nhắc là đóng đầu dưới tại vị trí tổn thương, đưa đầu đại tràng phía trên ra ngoài thành bụng làm hậu môn nhân tạo. Sau khi tình trạng người bệnh ổn định, khoảng 3 tháng sau có thể tiến hành phẫu thuật đóng hậu môn nhân tạo và nối lại đường tiêu hóa.

Tuy nhiên, sau khi đánh giá trực tiếp tổn thương và toàn trạng người bệnh, phẫu thuật viên nhận định có thể khâu phục hồi, thực hiện đóng nối đại trực tràng trong một lần phẫu thuật. Phương án này có độ khó cao hơn, đòi hỏi chuyên môn phẫu thuật, kỹ thuật xử trí tổn thương và sự phối hợp chặt chẽ giữa ê-kíp phẫu thuật, gây mê và hồi sức sau mổ.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Sau mổ, người bệnh hồi phục tốt, được xuất viện sau 7 ngày điều trị. Kết quả tái khám sau một tháng ghi nhận vết mổ liền sẹo nhanh, không có biến chứng được ghi nhận và sức khỏe phục hồi tốt.

Không phải mọi trường hợp thủng đại tràng đều có thể khâu bảo tồn

BSCKII Chu Mạnh Tường cho biết, phẫu thuật nội soi khâu tổn thương thủng đại tràng là phương pháp ít xâm lấn, có thể giúp người bệnh tránh nguy cơ phải cắt đoạn đại tràng hoặc làm hậu môn nhân tạo trong những trường hợp đủ điều kiện.

Thông qua hệ thống camera và hình ảnh phóng đại trên màn hình, phẫu thuật viên có thể quan sát cấu trúc trong ổ bụng, đánh giá vị trí và mức độ tổn thương, từ đó thực hiện các thao tác xử trí, làm sạch và khâu phục hồi chính xác hơn. Các đường mổ nhỏ cũng giúp giảm mức độ xâm lấn thành bụng, tạo thuận lợi cho quá trình hồi phục, đặc biệt ở người cao tuổi hoặc người có nhiều bệnh lý nền.

Tuy nhiên, bác sĩ lưu ý không phải mọi trường hợp thủng đại tràng đều có thể áp dụng kỹ thuật khâu nội soi bảo tồn. Việc lựa chọn phương pháp điều trị phải căn cứ vào tổn thương thực tế, mức độ nhiễm khuẩn ổ bụng và tình trạng toàn thân của người bệnh.

Nếu tổn thương rộng, mô hoại tử, nhiễm khuẩn ổ bụng nặng hoặc không bảo đảm khả năng liền kín sau khâu, phẫu thuật cắt đoạn đại tràng có thể là lựa chọn cần thiết để kiểm soát nguồn nhiễm và bảo đảm an toàn.

Người bệnh hồi phục sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Đau bụng bất thường cần được thăm khám sớm

BSCKII Chu Mạnh Tường cảnh báo, thủng đại tràng là một cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, tình trạng này có thể dẫn đến viêm phúc mạc, nhiễm khuẩn ổ bụng và các biến chứng toàn thân.

Đáng lưu ý, triệu chứng ban đầu không phải lúc nào cũng rầm rộ. Người bệnh có thể chỉ đau bụng khu trú hoặc đau âm ỉ, trong khi tổn thương nghiêm trọng đã hình thành.

Các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi xuất hiện đau bụng bất thường, nhất là khi cơn đau kéo dài, tăng dần hoặc khu trú rõ. Nếu đau bụng kèm chướng bụng, sốt, buồn nôn, nôn hoặc thay đổi bất thường về đại tiện, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám.

Phát hiện sớm giúp bác sĩ đánh giá đúng mức độ tổn thương, lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, hạn chế biến chứng. Với những trường hợp đáp ứng đủ điều kiện, phẫu thuật ít xâm lấn và bảo tồn chức năng cơ quan có thể góp phần giảm gánh nặng điều trị, tạo thuận lợi cho quá trình hồi phục và cải thiện chất lượng cuộc sống.

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