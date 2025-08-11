Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Đau bụng âm ỉ thiếu nữ 16 tuổi phát hiện u buồng trứng vỡ

Nang Degraff (nang trứng sinh lý) vỡ sẽ tự cầm máu. Nếu mạch máu bị tổn thương, máu không thể tự cầm cần được phẫu thuật khẩn cấp.

Thúy Nga

Ngày 11/8, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê cho biết, các bác sĩ đã phẫu thuật kịp thời cứu sống bé gái 16 tuổi bị chảy máu trong ổ bụng do vỡ nang trứng kỳ kinh nguyệt.

Theo đó, bé gái 16 tuổi, trú tại xã Hùng Việt, tỉnh Phú Thọ, nhập viện cấp cứu ngày 7/8/2025 trong tình trạng chảy máu ổ bụng do vỡ nang buồng trứng.

Theo người nhà, bệnh nhân bắt đầu có triệu chứng đau âm ỉ vùng hạ vị từ sáng cùng ngày, sau đó cơn đau tăng dần. Tại Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê, kết quả siêu âm cho thấy có dịch trong ổ bụng và phát hiện một khối u buồng trứng phải.

Sau hội chẩn chuyên môn, bác sĩ xác định bệnh nhân bị vỡ nang Degraff gây chảy máu ổ bụng, cần phải tiến hành phẫu thuật cấp cứu. Với sự đồng thuận của gia đình, các bác sĩ đã nhanh chóng thực hiện phẫu thuật nội soi cầm máu.

529681942-1301574058645422-3207994289267535871-n.jpg
Bệnh nhân đã hồi phục sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Trong quá trình can thiệp, bác sĩ hút ra khoảng 400ml máu không đông từ ổ bụng, tiến hành rửa sạch và cầm máu tại vị trí buồng trứng phải. Ca phẫu thuật diễn ra trong khoảng 40 phút và đã thành công. Hiện bệnh nhân đang được chăm sóc hậu phẫu tại Khoa Phụ sản và Chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Bác sĩ CKII Hà Thị Hải Hường, Trưởng khoa Phụ sản và chăm sóc sức khỏe sinh sản cho biết: Nang Degraff là một nang trứng phát triển sinh lý, có kích thước từ 18–28mm. Khi đạt kích thước tối đa, nang sẽ phóng noãn và sau đó trở thành hoàng thể – một phần của chu kỳ kinh nguyệt.

Thông thường, nang Degraff vỡ sẽ tự cầm máu. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nếu mạch máu bị tổn thương, máu không thể tự cầm, gây chảy máu ổ bụng – tình trạng này cần được phẫu thuật khẩn cấp để tránh nguy cơ mất máu nghiêm trọng.

Bác sĩ khuyến cáo, khi có triệu chứng đau đột ngột vùng bụng dưới, cơn đau nhói, mức độ trung bình đến dữ dội, người bệnh cần đến cơ sở y tế gần nhất để được khám và xử lý kịp thời, tránh các biến chứng nguy hiểm.

#vỡ nang buồng trứng #chảy máu ổ bụng #nang Degraff #phẫu thuật nội soi #đau bụng dưới #cấp cứu phụ khoa

Bài liên quan

Sống Khỏe

U quái buồng trứng 15 cm vỡ rơi răng và tóc trong bụng bệnh nhân

U quái buồng trứng thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, có thể gây các biến chứng nguy hiểm như xoắn u, chảy máu, nhiễm trùng hoặc viêm phúc mạc...

Ngày 7/8, Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp Bệnh viện đã phẫu thuật cấp cứu thành công một trường hợp vỡ u quái buồng trứng nguy hiểm, cứu sống kịp thời người bệnh trong tình trạng nguy kịch.

Ca phẫu thuật “giành giật sự sống” trong gang tấc

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Buồng trứng đa nang, hiểm họa sức khỏe dễ bị bỏ qua

Buồng trứng đa nang dễ bị bỏ qua do triệu chứng mờ nhạt, nhưng có thể ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe và khả năng sinh sản.

Buồng trứng đa nang là một trong những rối loạn nội tiết phổ biến nhất ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Tuy nhiên, do triệu chứng thường không rõ ràng, nhiều người dễ dàng bỏ qua hoặc nhầm lẫn với các vấn đề sức khỏe khác, dẫn đến những ảnh hưởng nghiêm trọng về lâu dài.

Không chỉ gây rối loạn kinh nguyệt, mụn, tăng cân, buồng trứng đa nang còn âm thầm làm suy giảm khả năng sinh sản, thậm chí làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường và bệnh tim mạch. Việc nhận biết sớm và can thiệp đúng cách có thể giúp giảm thiểu biến chứng nguy hiểm.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Phẫu thuật lấy thai an toàn cho sản phụ quá kích buồng trứng

Hội chứng quá kích buồng trứng thường liên quan đến kích thích buồng trứng trong điều trị hỗ trợ sinh sản, nhưng cũng có thể xuất hiện tự phát.

Đe dọa tính mạng cả mẹ và con

Ngày 24/6, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, bệnh viện đã phát hiện sớm, can thiệp đúng thời điểm đảm bảo an toàn cho mẹ bầu gặp biến chứng quá kích buồng trứng hiếm gặp.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới