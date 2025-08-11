Đau bụng âm ỉ thiếu nữ 16 tuổi phát hiện u buồng trứng vỡ

Ngày 11/8, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê cho biết, các bác sĩ đã phẫu thuật kịp thời cứu sống bé gái 16 tuổi bị chảy máu trong ổ bụng do vỡ nang trứng kỳ kinh nguyệt.

Theo đó, bé gái 16 tuổi, trú tại xã Hùng Việt, tỉnh Phú Thọ, nhập viện cấp cứu ngày 7/8/2025 trong tình trạng chảy máu ổ bụng do vỡ nang buồng trứng.

Theo người nhà, bệnh nhân bắt đầu có triệu chứng đau âm ỉ vùng hạ vị từ sáng cùng ngày, sau đó cơn đau tăng dần. Tại Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê, kết quả siêu âm cho thấy có dịch trong ổ bụng và phát hiện một khối u buồng trứng phải.

Sau hội chẩn chuyên môn, bác sĩ xác định bệnh nhân bị vỡ nang Degraff gây chảy máu ổ bụng, cần phải tiến hành phẫu thuật cấp cứu. Với sự đồng thuận của gia đình, các bác sĩ đã nhanh chóng thực hiện phẫu thuật nội soi cầm máu.

Bệnh nhân đã hồi phục sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Trong quá trình can thiệp, bác sĩ hút ra khoảng 400ml máu không đông từ ổ bụng, tiến hành rửa sạch và cầm máu tại vị trí buồng trứng phải. Ca phẫu thuật diễn ra trong khoảng 40 phút và đã thành công. Hiện bệnh nhân đang được chăm sóc hậu phẫu tại Khoa Phụ sản và Chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Bác sĩ CKII Hà Thị Hải Hường, Trưởng khoa Phụ sản và chăm sóc sức khỏe sinh sản cho biết: Nang Degraff là một nang trứng phát triển sinh lý, có kích thước từ 18–28mm. Khi đạt kích thước tối đa, nang sẽ phóng noãn và sau đó trở thành hoàng thể – một phần của chu kỳ kinh nguyệt.

Thông thường, nang Degraff vỡ sẽ tự cầm máu. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nếu mạch máu bị tổn thương, máu không thể tự cầm, gây chảy máu ổ bụng – tình trạng này cần được phẫu thuật khẩn cấp để tránh nguy cơ mất máu nghiêm trọng.