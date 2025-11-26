Cứu sống sản phụ 31 tuổi ở Nghệ An nguy kịch do chửa ngoài tử cung vỡ

Một sản phụ ở Nghệ An nguy kịch do chửa ngoài tử cung vỡ, được cấp cứu kịp thời, may mắn vượt qua nguy kịch.

Trung tâm Y tế Quế Phong (Nghệ An) vừa tiếp nhận sản phụ C.T.N. (31 tuổi, trú xã Tri Lễ) nguy kịch do chửa ngoài tử cung bị vỡ.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng hạ vị, choáng váng, huyết áp tụt và nhanh chóng rơi vào tình trạng sốc mất máu cấp.

Qua thăm khám và siêu âm cấp cứu tại giường, bác sĩ ghi nhận nhiều dịch tự do trong ổ bụng cùng khối cạnh buồng trứng phải. Với các biểu hiện điển hình, ê-kíp chẩn đoán sản phụ bị chửa ngoài tử cung vỡ gây xuất huyết ổ bụng ồ ạt.

Các bác sĩ giành lại sự sống cho bệnh nhân/Ảnh VTV

Bệnh nhân lập tức được chống sốc, truyền dịch, nâng huyết áp và chuyển thẳng lên phòng mổ. Trong lúc phẫu thuật, bác sĩ phát hiện vòi tử cung phải đã vỡ, máu tràn ổ bụng với tổng lượng máu mất khoảng 1.300 ml. Ê-kíp tiến hành hút máu, cầm máu và xử trí tổn thương. Nhờ sự phối hợp nhanh chóng của các bác sĩ hồi sức và phẫu thuật, sản phụ vượt qua nguy kịch, hiện sức khỏe đã ổn định.

Theo bác sĩ, chửa ngoài tử cung là tình trạng thai làm tổ ngoài buồng tử cung, thường gặp ở vòi trứng. Nếu không phát hiện sớm, thai vỡ có thể gây xuất huyết nội nguy hiểm, đe dọa tính mạng người bệnh chỉ trong thời gian ngắn.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ trong độ tuổi sinh sản cần đi khám sớm khi chậm kinh, đặc biệt nếu kèm đau bụng hoặc có tiền sử viêm phần phụ, nạo phá thai hay từng chửa ngoài tử cung. Việc thăm khám kịp thời giúp phát hiện sớm, tránh biến chứng nguy hiểm như trường hợp trên.

Mang thai ngoài tử cung là trường hợp tế bào trứng đã thụ tinh không di chuyển đến tử cung mà thay vào đó, chúng lại bám vào thành ống dẫn trứng để phát triển. Ảnh minh hoạ/Internet

Cách phòng ngừa, xử trí khi mang thai ngoài tử cung

Thường xuyên vệ sinh vùng kín, đặc biệt trong kỳ kinh nguyệt, sau quan hệ tình dục, khi đang điều trị viêm nhiễm phụ khoa, sau sinh nở phòng tránh viêm nhiễm vùng kín.

Trường hợp phụ nữ đã từng có thai ngoài tử cung cần thông báo cho bác sĩ trước khi có ý định mang thai vì bạn có nguy cơ bị thai ngoài tử cung ở lần mang thai sau cao hơn người bình thường.

Không phải tất cả trường hợp mang thai ngoài tử cung đều phải phẫu thuật. Nếu được phát hiện sớm, khối thai chưa vỡ, kích thước nhỏ bác sĩ sẽ chỉ định tiêm thuốc giúp khối thai tự tiêu.

Nếu thai có kích thước lớn (thường là trên 3cm) sẽ được phẫu thuật nội soi hoặc phẫu thuật mở.

Nếu chần chừ thai càng ngày càng phát triển đến khi thai ngoài tử cung bị vỡ khiến người mẹ lâm vào tình trạng sốc mất máu, mệt mỏi, choáng váng, khó thở cần nhanh chóng đưa người bệnh nhập viện để mổ cấp cứu ngay.