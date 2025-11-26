Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Cứu sống sản phụ 31 tuổi ở Nghệ An nguy kịch do chửa ngoài tử cung vỡ

Một sản phụ ở Nghệ An nguy kịch do chửa ngoài tử cung vỡ, được cấp cứu kịp thời, may mắn vượt qua nguy kịch.

Bình Nguyên

Trung tâm Y tế Quế Phong (Nghệ An) vừa tiếp nhận sản phụ C.T.N. (31 tuổi, trú xã Tri Lễ) nguy kịch do chửa ngoài tử cung bị vỡ.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng hạ vị, choáng váng, huyết áp tụt và nhanh chóng rơi vào tình trạng sốc mất máu cấp.

Qua thăm khám và siêu âm cấp cứu tại giường, bác sĩ ghi nhận nhiều dịch tự do trong ổ bụng cùng khối cạnh buồng trứng phải. Với các biểu hiện điển hình, ê-kíp chẩn đoán sản phụ bị chửa ngoài tử cung vỡ gây xuất huyết ổ bụng ồ ạt.

Các bác sĩ giành lại sự sống cho bệnh nhân/Ảnh VTV

Bệnh nhân lập tức được chống sốc, truyền dịch, nâng huyết áp và chuyển thẳng lên phòng mổ. Trong lúc phẫu thuật, bác sĩ phát hiện vòi tử cung phải đã vỡ, máu tràn ổ bụng với tổng lượng máu mất khoảng 1.300 ml. Ê-kíp tiến hành hút máu, cầm máu và xử trí tổn thương. Nhờ sự phối hợp nhanh chóng của các bác sĩ hồi sức và phẫu thuật, sản phụ vượt qua nguy kịch, hiện sức khỏe đã ổn định.

Theo bác sĩ, chửa ngoài tử cung là tình trạng thai làm tổ ngoài buồng tử cung, thường gặp ở vòi trứng. Nếu không phát hiện sớm, thai vỡ có thể gây xuất huyết nội nguy hiểm, đe dọa tính mạng người bệnh chỉ trong thời gian ngắn.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ trong độ tuổi sinh sản cần đi khám sớm khi chậm kinh, đặc biệt nếu kèm đau bụng hoặc có tiền sử viêm phần phụ, nạo phá thai hay từng chửa ngoài tử cung. Việc thăm khám kịp thời giúp phát hiện sớm, tránh biến chứng nguy hiểm như trường hợp trên.

Mang thai ngoài tử cung là trường hợp tế bào trứng đã thụ tinh không di chuyển đến tử cung mà thay vào đó, chúng lại bám vào thành ống dẫn trứng để phát triển. Ảnh minh hoạ/Internet

Cách phòng ngừa, xử trí khi mang thai ngoài tử cung

Thường xuyên vệ sinh vùng kín, đặc biệt trong kỳ kinh nguyệt, sau quan hệ tình dục, khi đang điều trị viêm nhiễm phụ khoa, sau sinh nở phòng tránh viêm nhiễm vùng kín.

Trường hợp phụ nữ đã từng có thai ngoài tử cung cần thông báo cho bác sĩ trước khi có ý định mang thai vì bạn có nguy cơ bị thai ngoài tử cung ở lần mang thai sau cao hơn người bình thường.

Không phải tất cả trường hợp mang thai ngoài tử cung đều phải phẫu thuật. Nếu được phát hiện sớm, khối thai chưa vỡ, kích thước nhỏ bác sĩ sẽ chỉ định tiêm thuốc giúp khối thai tự tiêu.

Nếu thai có kích thước lớn (thường là trên 3cm) sẽ được phẫu thuật nội soi hoặc phẫu thuật mở.

Nếu chần chừ thai càng ngày càng phát triển đến khi thai ngoài tử cung bị vỡ khiến người mẹ lâm vào tình trạng sốc mất máu, mệt mỏi, choáng váng, khó thở cần nhanh chóng đưa người bệnh nhập viện để mổ cấp cứu ngay.

#chửa ngoài tử cung #chửa ngoài tử cung vỡ #sốc mất máu cấp #sản phụ nguy kịch

Bài liên quan

Sống Khỏe

Sản phụ nguy kịch vì mang thai 'hội chứng gương'- bệnh lý sản khoa hiếm gặp

Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh Số 1 đã phẫu thuật cấp cứu và điều trị thành công ca sản khoa hiếm gặp và nguy hiểm - "hội chứng gương".

Bệnh nhân Ngô Thị Luyến (32 tuổi, trú tại xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh) nhập viện trong tình trạng phù toàn thân, khó thở, tăng huyết áp, tràn dịch đa màng, phù phổi do biến chứng của hội chứng gương (Mirror Syndrome) gây ra. Đây là một căn bệnh đặc biệt nguy hiểm và hiếm gặp trong thai kỳ được ghi nhận lần đầu tiên tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh Số 1.

Sản phụ từ Đài Loan trở về Việt Nam điều trị trong cơn nguy kịch

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Kịp thời cứu sản phụ chửa ngoài tử cung vỡ gây xuất huyết ổ bụng nặng

Việc theo dõi chu kỳ kinh nguyệt, nhận diện sớm các bất thường và đi khám ngay khi có đau bụng, trễ kinh hoặc ra huyết âm đạo bất thường vô cùng quan trọng.

Ngày 11/9, Trung tâm Y tế Quảng Yên (Quảng Ninh) cho biết, các bác sĩ khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản – phụ sản đã kịp thời phẫu thuật cứu sống một sản phụ trong tình trạng nguy kịch do chửa ngoài tử cung vỡ – biến chứng sản khoa đặc biệt nguy hiểm, có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Người bệnh nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, choáng, huyết áp tụt, mệt lả. Kết quả thăm khám, siêu âm và xét nghiệm nhanh đã hé lộ một “cuộc chiến âm thầm” trong ổ bụng: Dịch tự do lượng nhiều, khối hỗn hợp cạnh buồng trứng phải, test thai dương tính mờ – tất cả đều chỉ về chẩn đoán chửa ngoài tử cung vỡ gây xuất huyết ổ bụng.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Vì sao chửa ngoài tử cung thường bị nhầm với sảy thai sớm?

Chửa ngoài tử cung và sảy thai sớm có triệu chứng giống nhau, dễ gây nhầm lẫn. Phân biệt sớm giúp bảo vệ sức khỏe và tính mạng.

Chửa ngoài tử cung là tình trạng nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện kịp thời. Tuy nhiên, nhiều dấu hiệu ban đầu của bệnh lại rất giống với sảy thai sớm, khiến phụ nữ dễ nhầm lẫn và chậm trễ trong việc thăm khám.

Phân biệt chửa ngoài tử cung và sảy thai sớm là điều không dễ dàng, bởi cả hai đều có những triệu chứng như đau bụng, ra máu âm đạo. Hiểu rõ sự khác biệt sẽ giúp chị em chủ động bảo vệ sức khỏe và tránh biến chứng nguy hiểm.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới