Thành công cứu sản phụ chửa ngoài tử cung đoạn kẽ

Ca bệnh đe dọa tính mạng người bệnh

Khoa Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản và Phụ sản – Bệnh viện Đa khoa Khu vực Vân Đồn vừa chẩn đoán và phẫu thuật thành công trường hợp chửa ngoài tử cung đoạn kẽ – một dạng thai ngoài tử cung hiếm gặp và đặc biệt nguy hiểm, có thể đe doạ tính mạng người bệnh nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Bệnh nhân Đ.H (39 tuổi - Vân Đồn) nhập viện trong tình trạng chậm kinh 10 ngày, đau bụng âm ỉ. Qua thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng, các bác sĩ nhận thấy chỉ số Beta hCG đạt 3600, hình ảnh siêu âm cho thấy khối chửa ngoài tử cung đoạn kẽ bên phải – vị trí hiếm gặp, khó phát hiện và có nguy cơ vỡ khối thai, gây chảy máu ồ ạt trong ổ bụng.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Nhận định đây là trường hợp phức tạp và có nguy cơ cao, kíp bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn và chỉ định phẫu thuật cắt góc tử cung để bảo toàn tính mạng sản phụ. Ca phẫu thuật do BSCKI Bùi Thanh Tuấn – Phó phụ trách Khoa Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản và Phụ sản trực tiếp thực hiện cùng ê-kíp gây mê hồi sức.

Do bệnh nhân từng có vết mổ cũ, nhiều dính, ca phẫu thuật đòi hỏi bác sĩ phải thao tác hết sức tỉ mỉ và chính xác. Trong quá trình mổ, kíp phẫu thuật đã sử dụng dao Ligasure – thiết bị cắt và cầm máu hiện đại bằng năng lượng sóng cao tần.

Việc ứng dụng dao Ligasure giúp giảm thiểu chảy máu, hạn chế tổn thương mô xung quanh, rút ngắn thời gian mổ và giúp bệnh nhân hồi phục nhanh hơn. Nhờ đó, ca phẫu thuật diễn ra an toàn, hiệu quả, bảo tồn được tử cung và đảm bảo khả năng sinh sản của sản phụ sau mổ.

Sử dụng dao Ligasure – thiết bị cắt và cầm máu hiện đại bằng năng lượng sóng cao tần để phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Theo BSCKI Bùi Thanh Tuấn, Phó phụ trách Khoa Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản và Phụ sản: “Chửa ngoài tử cung là trường hợp gây nhiều nguy hiểm, đặc biệt là trường hợp chửa ngoài tử cung đoạn kẽ rất khó phát hiện, sản phụ khi có những biểu hiện bất thường cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được chẩn đoán kịp thời, tránh trường hợp gây nguy hiểm tính mạng”.

Việc chẩn đoán kịp thời trường hợp khó và hiếm gặp này cho thấy năng lực chuyên môn vững vàng, khả năng chẩn đoán nhanh nhạy và kinh nghiệm chuyên môn của đội ngũ bác sĩ Khoa Chăm sóc Sức khoẻ Sinh sản và Phụ sản – Bệnh viện Đa khoa Khu vực Vân Đồn.

Gây mất máu nhiều ảnh hưởng đến mang thai

Các bác sĩ sản khoa, Bệnh viện Đa khoa Thu Cúc cho biết, thai ngoài tử cung đoạn kẽ là thai nằm ở đoạn kẽ ống dẫn trứng, được tính từ lỗ trong của ống dẫn trứng chạy trong lớp cơ tử cung đến điểm mà ống dẫn trứng bắt đầu lộ ra khỏi tử cung. Đoạn kẽ ống dẫn trứng có đường kính 0,7 mm dài khoảng 10-20 mm, hướng ra ngoài và lên trên từ khoang nội mạc tử cung.

Các vị trí thường gặp khi chữa ngoài tử cung - Ảnh minh họa BVCC

Thai đoạn kẽ chiếm tỷ lệ khoảng 2-4% tổng số thai ngoài tử cung và là dạng mang thai ngoài tử cung nguy hiểm nhất vì khó chẩn đoán được sớm, gây mất máu nhiều và nhanh khi thai vỡ, ảnh hưởng nhiều đến khả năng có thai sau này.

Khối thai nằm ngoài tử cung sẽ khó có thể phát triển thành thai bình thường và khi to ra sẽ dẫn đến hiện tượng thai vỡ và chảy máu.

Vì vậy, nguyên tắc điều trị là phải làm sao lấy đi khối thai, hoặc làm cho khối thai không tiếp tục phát triển sai vị trí và tự tiêu biến đi. Thông thường, để điều trị thai ngoài tử cung, bác sĩ sẽ tiến hành phương pháp mổ nội soi hoặc mổ mở để lấy khối thai ra.

Ngoài ra, bác sĩ cũng có thể dùng một chất gây độc tế bào tiêm vào cơ thể hay vào khối thai, mục đích làm chết các tế bào của khối thai.

Tùy thuộc vào tình trạng bệnh, mức độ phát triển của khối thai, thể trạng của bệnh nhân…mà bác sĩ sẽ lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.