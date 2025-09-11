Kịp thời cứu sản phụ chửa ngoài tử cung vỡ gây xuất huyết ổ bụng nặng

Ngày 11/9, Trung tâm Y tế Quảng Yên (Quảng Ninh) cho biết, các bác sĩ khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản – phụ sản đã kịp thời phẫu thuật cứu sống một sản phụ trong tình trạng nguy kịch do chửa ngoài tử cung vỡ – biến chứng sản khoa đặc biệt nguy hiểm, có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Người bệnh nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, choáng, huyết áp tụt, mệt lả. Kết quả thăm khám, siêu âm và xét nghiệm nhanh đã hé lộ một “cuộc chiến âm thầm” trong ổ bụng: Dịch tự do lượng nhiều, khối hỗn hợp cạnh buồng trứng phải, test thai dương tính mờ – tất cả đều chỉ về chẩn đoán chửa ngoài tử cung vỡ gây xuất huyết ổ bụng.

Ca phẫu thuật cấp cứu cho sản phụ - Ảnh BVCC

Không chần chừ, ê-kíp phẫu thuật do BS.CKI Mai Thành Nam, Phó trưởng khoa, phụ trách Khoa các bác sĩ khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản – phụ sản trực tiếp thực hiện phẫu thuật khẩn cấp.

Khoảng 1.500 ml máu loãng và máu cục được hút ra. Vòi trứng phải của bệnh nhân có khối chửa đang chảy máu kèm nang buồng trứng phải. Bằng sự quyết đoán và chính xác, các bác sĩ đã cắt vòi trứng phải, bóc nang buồng trứng, khâu cầm máu và làm sạch ổ bụng.

1500 ml máu đã được lấy ra khỏi ổ bụng sản phụ - Ảnh BVCC

Nhờ cuộc phẫu thuật khẩn cấp, cùng với hồi sức tích cực và truyền máu, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Hiện sức khỏe ổn định, tiếp tục được điều dưỡng và theo dõi sát tại khoa.

Bác sĩ Mai Thành Nam cho biết: “Chửa ngoài tử cung vỡ là một trong những cấp cứu sản khoa nguy hiểm hàng đầu. Nếu không phát hiện sớm và xử trí kịp thời, bệnh nhân có thể mất máu nhanh chóng, dẫn đến tử vong.

Việc theo dõi chu kỳ kinh nguyệt, nhận diện sớm các bất thường và đi khám ngay khi có đau bụng, trễ kinh hoặc ra huyết âm đạo bất thường là vô cùng quan trọng”.

Sản phụ đang dần bình phục thoát khỏi nguy kịch - Ảnh BVCC