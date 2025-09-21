Dầu ăn GoldWin Cooking Oil kém chất lượng, người tiêu dùng bức xúc

Mới đây, Công an tỉnh Hưng Yên thông báo đã phát hiện vụ sản xuất, buôn bán dầu ăn giả, kém chất lượng mang nhãn hiệu GoldWin Cooking Oil, do Công ty TNHH GoldWin Việt Nam sản xuất tại Khu công nghiệp Thanh Oai (Hà Nội), tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Thông tin khiến nhiều người dân không khỏi hoang mang, lo lắng.

Nhiều người tiêu dùng hoang mang

Trước thông tin loại dầu ăn giả này phát hiện trên thị trường, chị Nguyễn Thị Hương (xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên) bức xúc: “Tôi đã từng một vài lần mua sản phẩm GoldWin Cooking Oil ở chợ về dùng, vậy dầu giả này có những loại chất nào, ảnh hưởng đến sức khoẻ người tiêu dùng ra sao chúng tôi cũng chưa được biết rõ nên vô cùng hoang mang. Nếu những dầu ăn giả này chúng tôi ăn vào người không gây ngộ độc ngay mà nó âm thầm huỷ hoại sức khoẻ về sau thì làm thế nào để đong đếm và ai chịu trách nhiệm cho sức khỏe người tiêu dùng khi đã sử dụng những sản phẩm giả ấy trong thời gian qua?”.

Dầu ăn giả, kém chất lượng nhãn hiệu Goldwin Cooking Oil. Ảnh: Cơ quan Công an.

Chung quan điểm, chị Trần Thị Trang (phường Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ: “Liên tục các vụ dầu ăn giả bị phát hiện, không biết còn bao nhiêu loại dầu ăn giả và các sản phẩm tiêu dùng giả khác đang lưu hành trên thị trường? Mong các cơ quan chức năng quyết liệt truy quét hàng giả, hàng kém chất lượng, để người dân như chúng tôi không còn là nạn nhân của những kẻ kinh doanh bất lương”.

Bà Khúc Thị Vững (Hưng Yên) lo lắng: “Tôi sống năm nay cũng ngoài 70 tuổi rồi, sống cũng gần 2/3 thế kỷ nhưng tôi chưa bao giờ thấy hàng giả sản xuất, buôn bán dễ như hiện nay. Mặc dù liên tục được cơ quan chức năng phát hiện và xử lý, nhưng họ vẫn không biết sợ vì hám lợi. Mặt hàng nào họ cũng có thể làm giả, nào dầu ăn giả, sữa giả, thuốc giả, nước mắm giả, đến bánh kẹo giả, nước giặt giả, mì chính, hạt nêm… đều giả. Giờ già cả, nhiều cái hạn chế nên khó phân biệt được hàng giả, hàng kém vệ sinh, chất lượng… chỉ lo mua phải hàng giả về con cháu ăn vào chúng còn trẻ, ảnh hưởng đến sức khoẻ sau này”.

Trò chuyện với các bà nội trợ ở phố, chị Trần Bích Liên (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) kêu than, giờ cái gì cũng giả. Trong thời gian ngắn nhưng liên tục phát hiện các sản phẩm dầu ăn giả như GoldWin Cooking Oil, Ofood Cooking Oil, dầu đậu nành hiệu Ofood, dầu ăn hiệu Gold Max, Tamin Gold, ChiCa… khiến chị vô cùng hoang mang, không biết lựa chọn sản phẩm dầu ăn nào cho gia đình để đảm bảo sức khoẻ.

Chung nỗi lo hàng giả, anh Đàm Văn Ch. (TP Bắc Ninh) cho biết: “Tôi là đàn ông không rành trong việc nội trợ nên việc nhận biết các sản phẩm dầu ăn hay hạt nêm, mì chính… giả đều “mù tịt”. Vì vậy, mỗi lần mua dầu ăn tôi thường tin người bán và cũng tiện đâu mua đó. Giờ thông tin vừa phát hiện đường dây dầu ăn giả tiêu thụ trên thị trường, tôi luôn cảm thấy bất an. Là người hay ăn nhậu với bạn bè ở hàng quán, nên giờ ăn gì tôi cũng sợ họ dùng dầu ăn giả, dầu ăn bẩn để chiên xào bán cho khách…

Chị Trần Huyền (Hưng Yên) bày tỏ: “Khi cơ quan công an phát hiện, ngăn chặn loại dầu ăn GoldWin Cooking Oil giả lưu thông trên thị trường thì chắc chắn không ít người dân đã sử dụng. Cần phải xử lý mạnh tay với những kẻ vì lợi nhuận mà đầu độc người tiêu dùng”.

Làm ở phòng kinh doanh của một thương hiệu hàng tiêu dùng có tiếng, chị Nguyễn Thị Thuỷ (Long Biên, Hà Nội) chia sẻ, để tránh mua phải những sản phẩm dầu ăn giả, chị thường chọn mua sản phẩm dầu ăn của những thương hiệu lớn, những địa chỉ bán hàng uy tín, có truy xuất nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đặc biệt không ham mua hàng rẻ ở chợ hay sản phẩm có nhãn mác lạ, chưa thông dụng trên thị trường…

Theo chị Thuỷ, để hàng giả không còn đất sống các bà nội trợ hãy là người tiêu dùng thông thái. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng có chế tài xử lý nghiêm đối với những đối tượng sản xuất, kinh doanh hàng giả. Ngoài ra, cần xử lý thật nặng cả siêu thị, cửa hàng, đại lý nhập các loại sản phẩm giả về bán cho dân, vì họ đang tiếp tay cho hàng giả lưu hành trên thị trường.

Xu hướng quay trở lại sử dụng thực phẩm tự nhiên

Trước thực trạng hàng giả, kém chất lượng tràn lan thời gian vừa qua, nhiều người tiêu dùng đã lựa chọn quay trở lại sử dụng thực phẩm theo cách truyền thống, tự nhiên, ít qua chế biến công nghiệp. Dầu lạc, dầu vừng ép thủ công hay mỡ lợn đang dần lấy lại vị thế trong căn bếp của nhiều gia đình.

Chị Ngọc (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết: “Trước đây gia đình tôi thường xuyên mua dầu ăn được đóng chai bán tại các cửa hàng. Tuy nhiên, thời gian qua thông tin về dầu giả, hàng kém chất lượng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, tôi không khỏi lo lắng. Vì vậy, tôi đã mua lạc của bà con ở quê và trực tiếp mang đến cơ sở uy tín để trực tiếp ép dầu. Ước tính 40kg lạc sẽ ép thành 18 lít dầu, không chỉ dùng trong gia đình mà tôi còn tặng cho người thân cùng sử dụng”.

Không chỉ dừng lại ở các loại dầu thực vật truyền thống, nhiều gia đình tại Hưng Yên đã quay lại sử dụng mỡ lợn trong nấu ăn hàng ngày. Bà Trần Thị Huy ở xã Khoái Châu cho biết, khoảng một năm nay, gia đình tôi chủ yếu sử dụng mỡ lợn trong chế biến món ăn hằng ngày. Khi dùng mỡ lợn để chiên, xào, các món ăn đều thơm hơn, béo ngậy tự nhiên mà không ngấy. Trước đây, tôi cũng lo ngại mỡ lợn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng khi tìm hiểu kỹ, tôi biết nếu sử dụng điều độ, thực phẩm này không những không gây hại mà còn có lợi cho cơ thể.

Thực tế cho thấy, người tiêu dùng hiện nay ngày càng có xu hướng quay lại với thực phẩm truyền thống có thể kiểm soát được nguồn gốc, cách chế biến và mức độ an toàn. Dầu lạc, dầu vừng không chỉ chứa nhiều chất béo không bão hòa tốt cho tim mạch mà còn giữ được hương vị tự nhiên của món ăn. Mỡ lợn, nếu được chế biến sạch và sử dụng điều độ, cũng là nguồn chất béo phù hợp cho nhiều món ăn Việt, đặc biệt là các món chiên, rán nhờ khả năng chịu nhiệt tốt.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mỡ lợn giàu khoáng chất và vitamin tốt cho sức khỏe, không gây bệnh tim mạch và làm cho các món ăn thơm, ngon hơn. Mặc dù có axit béo bão hòa nhưng mỡ lợn giàu khoáng chất tốt cho sức khỏe.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo, người dân nên sử dụng hài hòa mỡ lợn và dầu thực vật trong bữa ăn hằng ngày để cân bằng giữa axit béo no và không no, hạn chế nguy cơ tim mạch. Mỡ lợn có thể dùng cho món chiên xào truyền thống, trong khi dầu thực vật phù hợp với món trộn, salad. Đặc biệt, người tiêu dùng nên chọn mua sản phẩm tại các cơ sở, thương hiệu uy tín, có kiểm định chất lượng để đảm bảo an toàn thực phẩm và sức khỏe lâu dài.