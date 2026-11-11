Hành trình gần 20 năm làm việc tại VTV của MC Diệp Chi

MC Diệp Chi là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, đặc biệt qua các chương trình Rung chuông vàng, Đường lên đỉnh Olympia và Điều ước thứ 7.

Bắt đầu công việc tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) khi mới 20 tuổi, Diệp Chi trở thành gương mặt quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả qua Rung chuông vàng, Điều ước thứ 7, Đường lên đỉnh Olympia. Sau gần hai thập kỷ, cô ghi dấu ấn ở cả vai trò MC, biên tập viên, đạo diễn và nhà sản xuất.

Từ cô sinh viên 20 tuổi đến MC được yêu thích

Thông tin MC, đạo diễn Nguyễn Diệp Chi nghỉ việc tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) từ đầu tháng 11, sau gần 20 năm gắn bó, thu hút sự quan tâm của khán giả.

Sinh năm 1986 tại Nghệ An, Diệp Chi từng theo học Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình quốc gia, cô từng tham gia các chương trình dành cho thiếu nhi tại địa phương.

Bắt đầu công việc tại VTV khi mới 20 tuổi, Diệp Chi trở thành gương mặt quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả.

Năm 2002, Diệp Chi giành giải Nhất cuộc thi Nữ sinh tương lai khu vực miền Trung. Cô cũng từng đỗ thủ khoa khối D vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Năm 2005, Diệp Chi lần đầu xuất hiện trên sóng VTV3 qua chương trình Nhịp điệu trẻ. Một năm sau, khi đang là sinh viên năm thứ ba, cô biết đến đợt tuyển cộng tác viên của VTV qua thông báo được dán ở cổng trường. Sau các vòng tuyển chọn, Diệp Chi được giao dẫn chương trình Rung chuông vàng cùng MC Hải Đăng và Hồng Phúc.

Những ngày đầu bước vào nghề, Diệp Chi không tránh khỏi áp lực khi phải đứng trước máy quay và hàng trăm thí sinh. Trong cuộc trò chuyện với VTV năm 2025, nữ MC kể lại kỷ niệm lần đầu ghi hình Rung chuông vàng. Khi đứng trên bục cao, nhìn xuống 100 thí sinh phía dưới, cô hồi hộp, choáng váng và bất ngờ bị chảy máu cam, khiến những giọt máu rơi xuống cả tờ kịch bản đang cầm trên tay.

Diệp Chi có 5 năm gắn bó với Rung chuông vàng. Từ cô sinh viên còn nhiều bỡ ngỡ, cô dần khẳng định khả năng dẫn dắt bằng phong cách gần gũi, tự nhiên. Sau chương trình này, cô tiếp tục xuất hiện trong Đồ Rê Mí, đồng thời tham gia nhiều hoạt động sản xuất truyền hình tại VTV3.

Dấu ấn với Điều ước thứ 7 và Đường lên đỉnh Olympia

Chương trình Điều ước thứ 7 đánh dấu bước trưởng thành của MC Diệp Chi trong công việc sản xuất truyền hình.

Ra mắt năm 2014, Điều ước thứ 7 kể những câu chuyện đời thường, đồng hành các nhân vật có hoàn cảnh đặc biệt và góp phần hiện thực hóa những mong ước của họ. Diệp Chi tham gia chương trình với nhiều vai trò, từ biên tập, dẫn chương trình đến đạo diễn.

Số phát sóng đầu tiên được thực hiện tại Trại giam Thủ Đức. Sau chuyến ghi hình, Diệp Chi dành tám ngày liên tục trong phòng dựng để hoàn thiện chương trình có thời lượng khoảng 50 phút từ hàng trăm GB dữ liệu.

Trong những số tiếp theo, Diệp Chi tiếp tục đồng hành ê-kíp, đến nhiều vùng miền để ghi lại câu chuyện của các nhân vật. Sau gần 300 số phát sóng, Điều ước thứ 7 trở thành một trong những chương trình để lại dấu ấn sâu đậm nhất trong sự nghiệp của nữ nhà báo.

MC Diệp Chi từng bày tỏ quan điểm: "Một người dẫn chương trình tốt và có trách nhiệm phải là người biết nâng người khác lên và khiến họ trở thành nhân vật chính chứ không phải là mình".

MC Diệp Chi cùng các đồng nghiệp từng dẫn chương trình Đường lên đỉnh Olympia.

Bên cạnh Điều ước thứ 7, Diệp Chi còn được nhiều thế hệ học sinh biết đến qua Đường lên đỉnh Olympia. Trước khi trở thành MC chính tại trường quay, cô từng tham gia dẫn chương trình ở các điểm cầu chung kết vào các năm 2006, 2007, 2008 và 2013.

Năm 2017, Diệp Chi đảm nhận vị trí MC chính của chương trình, đồng hành đến năm 2021, góp mặt trong nhiều cuộc thi tuần, tháng, quý và các trận chung kết năm.

Năm 2021, Diệp Chi chia tay vị trí MC Đường lên đỉnh Olympia để tập trung cho công việc phía sau máy quay. Quyết định này cũng đánh dấu bước chuyển trong sự nghiệp của cô, từ gương mặt thường xuyên xuất hiện trên sóng truyền hình sang vai trò đạo diễn, nhà sản xuất.

Trong thời gian làm việc tại VTV, Diệp Chi trải qua nhiều vị trí khác nhau, từ cộng tác viên, biên tập viên, MC đến đạo diễn và nhà sản xuất. Ngoài những chương trình gắn liền với tên tuổi, cô còn tham gia thực hiện Ai là triệu phú, Cuộc hẹn cuối tuần và nhiều chương trình truyền hình trực tiếp.

Năm 2023, Diệp Chi đảm nhận chức Phó Trưởng phòng Văn hóa - Du lịch, Ban Văn hóa - Giải trí của VTV. Đây là dấu mốc trong quá trình chuyển hướng sang công việc quản lý và sản xuất nội dung của nữ nhà báo.

Những năm gần đây, cô tiếp tục ghi dấu ấn với vai trò tổng đạo diễn nhiều chương trình nghệ thuật quy mô lớn như Hoa Xuân ca, Liên hoan pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, chuỗi đại nhạc hội V-Fest, V-Concert. Đầu năm 2026, Diệp Chi đảm nhận vai trò tổng đạo diễn Hoa Xuân ca 2026, chương trình nghệ thuật quy tụ nhiều nghệ sĩ trong dịp Tết Nguyên đán.

Với những đóng góp trong lĩnh vực truyền hình, Diệp Chi từng nhận hai Giải thưởng Báo chí Quốc gia, nhiều giải thưởng tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc và VTV Awards. Cô cũng là một trong những cá nhân tiêu biểu được vinh danh tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa.