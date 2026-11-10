[INFOGRAPHIC] Dàn nữ MC của VTV tài sắc vẹn toàn

M Monogram Atelier - đơn vị chuyên chế tác và cá nhân hóa ôtô có trụ sở tại Dubai (UAE) vừa ra mắt dự án G 3.0 ICONIC dựa trên nền tảng Mercedes-Benz G-Class.
Trường Giang, Lệ Quyên, Việt Hương chủ động lên tiếng, nhờ pháp luật can thiệp khi bị tung tin sai sự thật.
Sau tai nạn khiến mất bàn tay và 5 năm sống không cảm xúc, nhà thơ Nguyễn Lê Hoa tìm lại những rung cảm với cuộc sống bởi chính “Hà Nội yêu và nhớ”.
Trần Xuân Khánh Linh và Lê Phương Nghi cùng sinh năm 2006, sở hữu ngoại hình nổi bật và thành tích học tập đáng chú ý.
Hoa hậu Yến Trang có mẹ là giáo viên. Á hậu Khánh Linh nhận được sự ủng hộ của đông đảo người thân, còn mẹ là điểm tựa tinh thần của Á hậu Phương Nghi.
Ái nữ nhà đại gia Minh “Nhựa” – Joyce Phạm khiến cộng đồng mạng thích thú khi chia sẻ bộ ảnh gia đình trong những tuần cuối thai kỳ.
Vừa bước vào lớp 1, Tép Huyền My đã theo đoàn phim “Xóm nhỏ”. Mới đây, mẹ diễn viên nhí kể về hành trình casting, những cảnh quay đáng nhớ của em.
Nguyễn Yến Trang đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô cao 1m71, có số đo ba vòng 79-58-88 cm.
Á hậu Trương Tri Trúc Diễm tiếp tục thu hút sự chú ý với nhan sắc trẻ trung, vóc dáng mảnh mai và phong cách thời trang gợi cảm ở tuổi 39.
Trần Tiểu Vy và Ngọc Xuân cùng góp mặt trong “Bò sữa bay”, thu hút sự chú ý bởi vẻ đẹp riêng và những nỗ lực làm mới bản thân qua diễn xuất.
Tối ngày 7/11, Nguyễn Yến Trang đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026. Trần Xuân Khánh Linh đoạt danh hiệu Á hậu 1, Lê Phương Nghi giành danh hiệu Á hậu 2.
Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 khoe sắc vóc dịu dàng, thanh lịch trong màn trình diễn trang phục áo dài với bộ sưu tập Mạch Liên Hoa.
Akira Phan là giọng ca được khán giả trẻ yêu thích nhờ hit "Mùa đông không lạnh". Hiện nam ca sĩ có nhiều thay đổi ở tuổi 41.
Trước chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, nhiều thí sinh gây chú ý với thành tích học tập, kinh nghiệm thi sắc đẹp và các dự án cộng đồng.
Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh cùng hai á hậu Châu Anh và Vân Nhi có những hướng đi riêng trong học tập, nghệ thuật và công việc.
Rời Hà Nội trở về quê năm 2021, Lê Thị Thủy phát triển công việc thu hái, kinh doanh đặc sản núi rừng và giới thiệu cuộc sống bản địa qua mạng xã hội.
Nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh giành giải Nhất cuộc thi "HUMG trong trái tim tôi" với ca khúc “Mỏ - Địa chất hôm nay - Ngày mai”.
Thảo Nhi Lê, Ngô Bảo Ngọc và Đỗ Nhật Hà vẫn giữ mối quan hệ thân thiết sau cuộc thi sắc đẹp.
Mới 12 tuổi, bé Sol – con gái ca sĩ Đoan Trang khiến nhiều người bất ngờ bởi chiều cao nổi bật, đôi chân dài cùng vóc dáng phổng phao như thiếu nữ.
Á quân 2 Siêu mẫu nhí Toàn cầu 2026 Hồng Hạnh kể về sự cố giày hỏng khi biểu diễn và hành trình theo đuổi thời trang.
Theo Á hậu Đặng Thị Tân, hiểu rõ thế mạnh, lựa chọn phong cách phù hợp và biết cách thể hiện bản thân là những yếu tố quan trọng để mỗi người tạo dựng dấu ấn riêng.