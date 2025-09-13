Đặt điện cực não sâu, phẫu thuật cứu thiếu nữ bị động kinh kháng thuốc

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TPHCM) vừa tiếp nhận điều trị cho nữ sinh 16 tuổi, học sinh lớp 10, có tiền sử động kinh suốt 8 năm. Gần đây trung bình bị 2–3 cơn co giật mỗi tuần dù đã dùng ba loại thuốc nhưng không còn đáp ứng.

Kết quả chụp cộng hưởng từ sọ não phát hiện bất thường cấu trúc vỏ não vùng thái dương – chẩm trái. Tuy nhiên, điện não ngoài da đầu chỉ gợi ý ổ phát cơn mà không đủ chính xác để chỉ định phẫu thuật.

Sau khi đặt điện cực não sâu, phẫu thuật loại bỏ ổ sinh động kinh, bệnh nhân đang bình phục tốt. Ảnh tienphong.vn

TS.BS Phạm Anh Tuấn, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết: “Vùng thái dương liên quan nhiều chức năng quan trọng như trí nhớ, ngôn ngữ, nhận diện hình ảnh, âm thanh… Do đó, chúng tôi cần xác định thật chính xác vùng sinh động kinh để vừa kiểm soát cơn, vừa bảo tồn chức năng não bộ”.

Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định đặt điện cực não sâu (SEEG). Đây là kỹ thuật cao, ít xâm lấn giúp xác định ổ động kinh, lập bản đồ chức năng não. Theo BS Lê Thụy Minh An, khoa Nội Thần kinh, cho biết: “Nếu chỉ dựa vào cộng hưởng từ, nguy cơ mổ không kiểm soát được động kinh hoặc cắt bỏ quá rộng gây mất chức năng thần kinh là rất lớn. SEEG giúp nâng tỷ lệ kiểm soát cơn động kinh lên 40–60% so với phẫu thuật thông thường”.

Sau ca đặt điện cực, kết quả phân tích điện não liên tục đã xác định ổ sinh động kinh nhỏ hơn so với sang thương ghi nhận trên hình ảnh. Các bác sĩ đã can thiệp chính xác ổ sinh động kinh và bảo tồn tối đa chức năng cho người bệnh. Bệnh nhân đã được phẫu thuật cắt bỏ vùng sinh động kinh, sau phẫu thuật chưa ghi nhận cơn động kinh tái phát.

Ca đầu tiên đặt điện cực não sâu ghi điện não đồ (SEEG) điều trị thành công cho bệnh nhân mắc bệnh động kinh. Ảnh: BVCC

TS.BS Lê Cao Phương Duy – Phó Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết: “Thành công của chương trình là kết quả của sự nỗ lực học hỏi, nghiên cứu và hợp tác quốc tế. SEEG sẽ là nền tảng để bệnh viện tiếp tục phát triển chuyên sâu, không chỉ trong điều trị động kinh mà còn các bệnh thần kinh khác như Parkinson. Đây là minh chứng cho định hướng hội nhập và phát triển bền vững của y tế Việt Nam”.

Thành công này không chỉ mở ra hy vọng kiểm soát bệnh cho hàng nghìn bệnh nhân động kinh kháng thuốc, mà còn góp phần nâng cao vị thế chuyên môn của ngành ngoại thần kinh trong nước.

Kỹ thuật SEEG – được ví như “la bàn dẫn đường” trong phẫu thuật động kinh – giờ đây đã hiện diện tại Việt Nam, mang đến một lựa chọn điều trị an toàn và hiệu quả hơn cho người bệnh. Với bước tiến này, ngành y tế trong nước có thêm công cụ hiện đại để tiến gần hơn tới chuẩn mực quốc tế, đồng thời khẳng định khả năng làm chủ kỹ thuật cao của đội ngũ bác sĩ Việt Nam.