Sống Khỏe

Đặt điện cực não sâu, phẫu thuật cứu thiếu nữ bị động kinh kháng thuốc

Bệnh nhân trẻ bị động kinh kháng thuốc vừa được phẫu thuật thành công, giúp kiểm soát bệnh hiệu quả bằng kỹ thuật điện cực não sâu.

Bình Nguyên

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TPHCM) vừa tiếp nhận điều trị cho nữ sinh 16 tuổi, học sinh lớp 10, có tiền sử động kinh suốt 8 năm. Gần đây trung bình bị 2–3 cơn co giật mỗi tuần dù đã dùng ba loại thuốc nhưng không còn đáp ứng.

Kết quả chụp cộng hưởng từ sọ não phát hiện bất thường cấu trúc vỏ não vùng thái dương – chẩm trái. Tuy nhiên, điện não ngoài da đầu chỉ gợi ý ổ phát cơn mà không đủ chính xác để chỉ định phẫu thuật.

Sau khi đặt điện cực não sâu, phẫu thuật loại bỏ ổ sinh động kinh, bệnh nhân đang bình phục tốt. Ảnh tienphong.vn

Sau khi đặt điện cực não sâu, phẫu thuật loại bỏ ổ sinh động kinh, bệnh nhân đang bình phục tốt. Ảnh tienphong.vn

TS.BS Phạm Anh Tuấn, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết: “Vùng thái dương liên quan nhiều chức năng quan trọng như trí nhớ, ngôn ngữ, nhận diện hình ảnh, âm thanh… Do đó, chúng tôi cần xác định thật chính xác vùng sinh động kinh để vừa kiểm soát cơn, vừa bảo tồn chức năng não bộ”.

Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định đặt điện cực não sâu (SEEG). Đây là kỹ thuật cao, ít xâm lấn giúp xác định ổ động kinh, lập bản đồ chức năng não. Theo BS Lê Thụy Minh An, khoa Nội Thần kinh, cho biết: “Nếu chỉ dựa vào cộng hưởng từ, nguy cơ mổ không kiểm soát được động kinh hoặc cắt bỏ quá rộng gây mất chức năng thần kinh là rất lớn. SEEG giúp nâng tỷ lệ kiểm soát cơn động kinh lên 40–60% so với phẫu thuật thông thường”.

Sau ca đặt điện cực, kết quả phân tích điện não liên tục đã xác định ổ sinh động kinh nhỏ hơn so với sang thương ghi nhận trên hình ảnh. Các bác sĩ đã can thiệp chính xác ổ sinh động kinh và bảo tồn tối đa chức năng cho người bệnh. Bệnh nhân đã được phẫu thuật cắt bỏ vùng sinh động kinh, sau phẫu thuật chưa ghi nhận cơn động kinh tái phát.

Ca đầu tiên đặt điện cực não sâu ghi điện não đồ (SEEG) điều trị thành công cho bệnh nhân mắc bệnh động kinh. Ảnh: BVCC
Ca đầu tiên đặt điện cực não sâu ghi điện não đồ (SEEG) điều trị thành công cho bệnh nhân mắc bệnh động kinh. Ảnh: BVCC

TS.BS Lê Cao Phương Duy – Phó Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết: “Thành công của chương trình là kết quả của sự nỗ lực học hỏi, nghiên cứu và hợp tác quốc tế. SEEG sẽ là nền tảng để bệnh viện tiếp tục phát triển chuyên sâu, không chỉ trong điều trị động kinh mà còn các bệnh thần kinh khác như Parkinson. Đây là minh chứng cho định hướng hội nhập và phát triển bền vững của y tế Việt Nam”.

Thành công này không chỉ mở ra hy vọng kiểm soát bệnh cho hàng nghìn bệnh nhân động kinh kháng thuốc, mà còn góp phần nâng cao vị thế chuyên môn của ngành ngoại thần kinh trong nước.

Kỹ thuật SEEG – được ví như “la bàn dẫn đường” trong phẫu thuật động kinh – giờ đây đã hiện diện tại Việt Nam, mang đến một lựa chọn điều trị an toàn và hiệu quả hơn cho người bệnh. Với bước tiến này, ngành y tế trong nước có thêm công cụ hiện đại để tiến gần hơn tới chuẩn mực quốc tế, đồng thời khẳng định khả năng làm chủ kỹ thuật cao của đội ngũ bác sĩ Việt Nam.

Theo ước tính, Việt Nam có khoảng 500.000 –1.000.000 người mắc động kinh, trong đó 30% kháng thuốc, cần đến các phương pháp can thiệp chuyên sâu như phẫu thuật. Kỹ thuật đặt điện cực não sâu được thực hiện thành công mở ra cơ hội điều trị cho bệnh nhân động kinh kháng thuốc.

Liệt mặt ngoại biên có nguy cơ liệt vĩnh viễn

Liệt mặt nếu không được điều trị hợp lý, bệnh có thể để lại những di chứng ảnh hưởng đến thẩm mỹ, co giật nửa mặt, viêm loét giác mạc….

Thời tiết giao mùa, nóng lạnh thất thường là yếu tố thuận lợi khiến nhiều bệnh lý xuất hiện, trong đó có liệt mặt ngoại biên (liệt Bell), hay liệt Dây thần kinh số VII – căn bệnh thường liên quan đến tác động của lạnh.

Dây thần kinh số VII ngoại biên nằm sát bề mặt da nên rất nhạy cảm với nhiệt độ. Khi gặp lạnh đột ngột, mạch máu nuôi thần kinh co lại, gây thiếu máu cục bộ và phù nề, chèn ép dây thần kinh, dẫn tới liệt mặt. Chỉ vài giây tiếp xúc với nguồn lạnh cũng có thể khởi phát bệnh.

Sự thật khó tin của mạng thần kinh nhân tạo

Mạng thần kinh nhân tạo (Artificial Neural Networks – ANN) là một trong những nền tảng quan trọng nhất của trí tuệ nhân tạo, mô phỏng hoạt động của não người.

1. Lấy cảm hứng từ não bộ. ANN được thiết kế dựa trên cách các nơ-ron thần kinh trong não người truyền và xử lý thông tin, tạo ra khả năng học hỏi từ dữ liệu. Ảnh: Pinterest.
1. Lấy cảm hứng từ não bộ. ANN được thiết kế dựa trên cách các nơ-ron thần kinh trong não người truyền và xử lý thông tin, tạo ra khả năng học hỏi từ dữ liệu. Ảnh: Pinterest.
2. Xuất hiện từ thập niên 1940. Ý tưởng đầu tiên về mạng nơ-ron nhân tạo ra đời năm 1943 bởi Warren McCulloch và Walter Pitts, mở đường cho ngành học máy sau này. Ảnh: Pinterest.
2. Xuất hiện từ thập niên 1940. Ý tưởng đầu tiên về mạng nơ-ron nhân tạo ra đời năm 1943 bởi Warren McCulloch và Walter Pitts, mở đường cho ngành học máy sau này. Ảnh: Pinterest.
Bệnh nhi 14 tuổi mắc u xơ vòm mũi họng hiếm gặp

Bệnh viện Thuận Mỹ ITO (Đồng Nai) vừa phẫu thuật thành công ca u xơ vòm họng hiếm gặp. 

Bệnh viện Thuận Mỹ ITO Đồng Nai - thành viên Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ vừa tiếp nhận và cấp cứu bệnh nhi N.H.P. (14 tuổi, ngụ Đồng Nai) trong tình trạng chảy máu cam nhiều, liên tục, khó cầm.

Theo gia đình, từ nhỏ P. đã thỉnh thoảng bị chảy máu cam, nhưng gần đây tình trạng này xuất hiện thường xuyên hơn, gần như cách hai ngày/lần, với lượng máu ngày càng nhiều. Lo lắng, gia đình đưa em đến bệnh viện cấp cứu.

