Đạp xe giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, não bộ

Đạp xe là hoạt động thể chất mang lại lợi ích toàn diện cho cả cơ thể và trí não, giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng cường sức mạnh cơ bắp, hỗ trợ giảm cân.

Bình Nguyên

Một nghiên cứu mới cho thấy, lựa chọn phương tiện xe đạp thay vì đi ô tô hay tàu điện còn có thể giúp bạn ngăn chặn sự suy giảm nhận thức theo tuổi tác.

Theo nghiên cứu được công bố trên JAMA Network Open, những người đi xe đạp có nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ thấp hơn 19% và nguy cơ mắc Alzheimer thấp hơn 22% so với nhóm đi lại bằng phương tiện “thụ động” như ô tô, xe buýt hay tàu. Nghiên cứu phân tích gần 480.000 người tại Anh trong dự án UK Biobank - theo dõi sức khỏe của hơn nửa triệu người từ 40 đến 69 tuổi... đã mang đến kết quả đầy ấn tượng.

Trong thời gian theo dõi 13,1 năm, có 8.845 người phát triển chứng sa sút trí tuệ và 3.956 ca mắc Alzheimer. Kết quả cho thấy:

Đi bộ hoặc kết hợp đi bộ giúp giảm 6% nguy cơ sa sút trí tuệ, nhưng lại có liên hệ với việc tăng 14% nguy cơ Alzheimer.

Đặc biệt, đạp xe hoặc kết hợp đạp xe có liên quan đến thể tích hồi hải mã (hippocampus) lớn hơn - khu vực não chịu trách nhiệm về trí nhớ và học tập.

"Đây là nghiên cứu đầu tiên cho thấy đạp xe không chỉ liên quan đến nguy cơ sa sút trí tuệ thấp hơn, mà còn gắn với việc tăng thể tích vùng hippocampus", TS Joe Verghese, Chủ nhiệm Khoa Thần kinh, Đại học Stony Brook (Mỹ) nhận định.

Các nhà khoa học đã theo dõi hồ sơ sức khỏe và chụp não định kỳ của người tham gia để tìm hiểu mối liên kết giữa việc di chuyển hằng ngày và sức khỏe não bộ.

Đáng chú ý, hình ảnh quét não cũng tiết lộ rằng những người đạp xe có vùng hồi hải mã (hippocampus) trung tâm trí nhớ của não - lớn hơn, một yếu tố quan trọng giúp chống lại sự lão hóa và sa sút nhận thức.

Việc đạp xe làm gia tăng sự trao đổi chất của cơ thể, xây dựng nên cơ bắp. Ảnh minh hoạ/Internet

Từ lâu, giới khoa học đã khẳng định hoạt động thể chất là chìa khóa để duy trì sức khỏe não bộ. Tuy nhiên, đạp xe nổi bật hơn nhiều loại hình vận động khác vì nó kích hoạt cả cơ bắp lẫn não bộ.

Khác với việc đi bộ đơn thuần, đạp xe đòi hỏi sự phối hợp phức tạp giữa thăng bằng, định hướng không gian, điều khiển tốc độ và xử lý tình huống giao thông. Mỗi cú xoay tay lái, mỗi quyết định phanh hay tăng tốc đều khiến não phải liên tục hoạt động, từ đó kích thích các kết nối thần kinh và giúp não duy trì khả năng ghi nhớ cũng như học hỏi.

Việc đạp xe đều đặn không chỉ giúp làm chậm lão hóa mà còn có thể tăng cường cấu trúc và chức năng não bộ. Ảnh minh hoạ/Internet

Ngoài ra, đạp xe có thể hỗ trợ tăng cường sức khỏe tim mạch, cải thiện tuần hoàn máu, thúc đẩy sự linh hoạt của não (neuroplasticity) và chuyển hóa bên trong cơ thể. Ngoài ra, hoạt động này còn yêu cầu não bộ phối hợp nhiều chức năng - từ giữ thăng bằng, quan sát, điều khiển cơ thể - tạo ra tác động tích cực đến trí nhớ và khả năng tập trung.

Nếu bạn ít vận động và muốn bắt đầu đạp xe, các chuyên gia khuyên nên trao đổi với bác sĩ để xem bạn có đủ sức khỏe hay không. Hãy bắt đầu bằng những tuyến đường ngắn, an toàn và ưu tiên đường dành riêng cho xe đạp. Đừng quên đội mũ bảo hiểm, mặc đồ phản quang, gắn đèn nếu đi buổi tối, và tốt nhất nên đi cùng bạn bè.

