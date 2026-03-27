Mazda CX-5 2026 cắt giảm trang bị, giữ giá để cạnh tranh hơn.

Mazda CX-5 2026 tại Australia được điều chỉnh một số trang bị, loại bỏ hệ thống định vị vệ tinh tích hợp. Đổi lại, hãng sẽ duy trì mức giá bán cạnh tranh hơn.

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Mazda CX-5 2026 mới.

Theo xác nhận từ Mazda Australia, toàn bộ dải sản phẩm CX-5 2026 sẽ không được trang bị hệ thống định vị vệ tinh tích hợp sẵn. Thay vào đó, người dùng cần sử dụng Apple CarPlay hoặc Android Auto thông qua kết nối điện thoại thông minh để truy cập bản đồ và chỉ đường.

Đây là lần đầu tiên trong gần 15 năm, CX-5 tại Australia không có định vị vệ tinh tích hợp sẵn – một trang bị vốn từng xuất hiện trên các phiên bản cao cấp của thế hệ trước.

Trong khi đó, tại các thị trường khác, CX-5 thế hệ mới lại được trang bị hệ thống giải trí nền tảng Android Automotive mới nhất với Google built-in, cho phép sử dụng Google Maps như hệ thống định vị mặc định, đồng thời hỗ trợ tải thêm ứng dụng từ Google Play.

Mazda cho biết việc không tích hợp Google built-in tại Australia xuất phát từ hai yếu tố. Thứ nhất, khảo sát người dùng cho thấy tính năng này không phải tiêu chí quan trọng khi lựa chọn xe. Thứ hai, việc bổ sung hệ thống này sẽ làm tăng giá bán, ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của sản phẩm, đặc biệt ở các phiên bản tiêu chuẩn.

Đây là lần đầu tiên trong gần 15 năm, CX-5 tại Australia không có định vị vệ tinh tích hợp, một trang bị vốn từng xuất hiện trên các phiên bản cao cấp đời trước.

Dù vậy, CX-5 2026 vẫn được trang bị hệ thống điều khiển giọng nói cơ bản, nhưng không hỗ trợ trợ lý Google Assistant và các tính năng điều khiển nâng cao như điều chỉnh điều hòa bằng giọng nói.

Bù lại, Mazda bổ sung hệ thống Mazda Connected Services tiêu chuẩn trên toàn bộ phiên bản, mang đến các tính năng như gọi khẩn cấp, hỗ trợ tìm xe bị mất, điều khiển từ xa và thiết lập vùng hoạt động. Dịch vụ này được cung cấp miễn phí trong 3 năm đầu.

Việc cắt giảm một số trang bị để giữ giá bán cho thấy Mazda đang ưu tiên yếu tố chi phí sở hữu, hướng đến nhóm khách hàng phổ thông.

Tại Australia, Mazda CX-5 2026 có giá khởi điểm từ 39.990 AUD (tương đương 732 triệu đồng) cho phiên bản tiêu chuẩn dẫn động 4 bánh, tăng nhẹ 2.750 AUD (50 triệu đồng) so với thế hệ trước nhưng vẫn được định vị ở mức cạnh tranh trong phân khúc.

Việc cắt giảm một số trang bị để giữ giá bán cho thấy Mazda đang ưu tiên yếu tố chi phí sở hữu, hướng đến nhóm khách hàng phổ thông trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh.