Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Mazda CX-5 2026 cắt giảm trang bị, giữ giá để cạnh tranh hơn

Mazda CX-5 2026 tại Australia được điều chỉnh một số trang bị, loại bỏ hệ thống định vị vệ tinh tích hợp. Đổi lại, hãng sẽ duy trì mức giá bán cạnh tranh hơn.

Thảo Nguyễn
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Mazda CX-5 2026 mới.

Theo xác nhận từ Mazda Australia, toàn bộ dải sản phẩm CX-5 2026 sẽ không được trang bị hệ thống định vị vệ tinh tích hợp sẵn. Thay vào đó, người dùng cần sử dụng Apple CarPlay hoặc Android Auto thông qua kết nối điện thoại thông minh để truy cập bản đồ và chỉ đường.

Đây là lần đầu tiên trong gần 15 năm, CX-5 tại Australia không có định vị vệ tinh tích hợp sẵn – một trang bị vốn từng xuất hiện trên các phiên bản cao cấp của thế hệ trước.

Mazda CX-5 2026 cắt giảm trang bị, giữ giá để cạnh tranh hơn.

Trong khi đó, tại các thị trường khác, CX-5 thế hệ mới lại được trang bị hệ thống giải trí nền tảng Android Automotive mới nhất với Google built-in, cho phép sử dụng Google Maps như hệ thống định vị mặc định, đồng thời hỗ trợ tải thêm ứng dụng từ Google Play.

Mazda cho biết việc không tích hợp Google built-in tại Australia xuất phát từ hai yếu tố. Thứ nhất, khảo sát người dùng cho thấy tính năng này không phải tiêu chí quan trọng khi lựa chọn xe. Thứ hai, việc bổ sung hệ thống này sẽ làm tăng giá bán, ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của sản phẩm, đặc biệt ở các phiên bản tiêu chuẩn.

Đây là lần đầu tiên trong gần 15 năm, CX-5 tại Australia không có định vị vệ tinh tích hợp, một trang bị vốn từng xuất hiện trên các phiên bản cao cấp đời trước.

Dù vậy, CX-5 2026 vẫn được trang bị hệ thống điều khiển giọng nói cơ bản, nhưng không hỗ trợ trợ lý Google Assistant và các tính năng điều khiển nâng cao như điều chỉnh điều hòa bằng giọng nói.

Bù lại, Mazda bổ sung hệ thống Mazda Connected Services tiêu chuẩn trên toàn bộ phiên bản, mang đến các tính năng như gọi khẩn cấp, hỗ trợ tìm xe bị mất, điều khiển từ xa và thiết lập vùng hoạt động. Dịch vụ này được cung cấp miễn phí trong 3 năm đầu.

Việc cắt giảm một số trang bị để giữ giá bán cho thấy Mazda đang ưu tiên yếu tố chi phí sở hữu, hướng đến nhóm khách hàng phổ thông.

Tại Australia, Mazda CX-5 2026 có giá khởi điểm từ 39.990 AUD (tương đương 732 triệu đồng) cho phiên bản tiêu chuẩn dẫn động 4 bánh, tăng nhẹ 2.750 AUD (50 triệu đồng) so với thế hệ trước nhưng vẫn được định vị ở mức cạnh tranh trong phân khúc.

Việc cắt giảm một số trang bị để giữ giá bán cho thấy Mazda đang ưu tiên yếu tố chi phí sở hữu, hướng đến nhóm khách hàng phổ thông trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh.

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Mazda lùi thời điểm ra mắt hệ thống hybrid mới trên CX-5

Mazda quyết định hoãn việc ra mắt hệ thống hybrid tự phát triển đầu tiên của hãng nhằm đảm bảo công nghệ này đáp ứng đúng triết lý vận hành đặc trưng của hãng.

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Mazda CX-5 thế hệ mới.

Hệ truyền động hybrid mới này dự kiến sẽ xuất hiện trên Mazda CX-5 thế hệ thứ ba vào năm 2027, dù ban đầu hãng muốn ra mắt sớm hơn để cạnh tranh với các đối thủ như Toyota RAV4 Hybrid.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Lý do Mazda CX-5 2026 bỏ núm xoay, chuyển sang màn hình?

Hãng xe Nhật Bản vừa chính thức thay đổi tư duy thiết kế khoang lái khi loại bỏ cụm điều khiển vật lý để ưu tiên tính linh hoạt trên mẫu Mazda CX-5 2026.

Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Mazda CX-5 2026 thế hệ mới.

Theo đó, Mazda vừa gây bất ngờ lớn khi quyết định loại bỏ núm xoay điều khiển Commander Knob - trang bị đặc trưng đã gắn bó hơn một thập kỷ để thay thế bằng hệ thống thông tin giải trí Mazda Connect thế hệ mới tích hợp sẵn Google trên mẫu CX-5 2026.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Mazda CX-5 bản thuần điện hé lộ - tinh giản, hiện đại, đậm chất tương lai

Mazda CX-5 phiên bản thuần điện bất ngờ xuất hiện qua loạt ảnh phác họa kỹ thuật số, mở ra viễn cảnh về một thế hệ SUV điện hoàn toàn mới của hãng xe Nhật Bản.

Dù chưa được xác nhận chính thức, thiết kế tinh giản và hiện đại của chiếc Mazda CX-5e chạy điện đang khiến cộng đồng yêu xe đặc biệt quan tâm – nhất là khi mẫu crossover này vẫn đang là “át chủ bài” của Mazda tại nhiều thị trường lớn.
Dựa trên hình ảnh render của AutoYa, có thể thấy mẫu xe SUV điện Mazda CX-5e hoàn toàn mới được thiết kế theo hướng tối giản, cải tiến các chi tiết khí động học đặc trưng của dòng xe điện.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Sai lầm khi dùng tai nghe nhét tai

Sai lầm khi dùng tai nghe nhét tai

Tai nghe nhét tai tiện lợi nhưng dễ tích tụ bụi bẩn, vi khuẩn. Vệ sinh sai cách hoặc bỏ qua thói quen này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tai.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

