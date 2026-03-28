Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Mazda từ chối công nghệ hybrid của Toyota, tự phát triển cho CX-5

Mazda đang cho thấy một hướng đi khác biệt trong cuộc đua điện hóa khi quyết định không sử dụng công nghệ hybrid của Toyota cho mẫu CX-5 thế hệ mới của mình.

Thảo Nguyễn
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Mazda CX-5 thế hệ mới.

Trong bối cảnh nhiều hãng xe tăng tốc điện hóa, Mazda vẫn kiên định với triết lý “Jinba Ittai” – sự kết nối giữa người lái và chiếc xe. Đây là giá trị cốt lõi đã định hình thương hiệu Nhật Bản trong nhiều năm, từ mẫu roadster MX-5 cho đến các dòng SUV hiện nay. Chính vì vậy, hãng không vội chạy theo xu hướng nếu điều đó làm ảnh hưởng đến cảm giác vận hành.

Mazda thừa nhận rằng các mẫu xe thuần điện hiện chưa thực sự phù hợp với định hướng kỹ thuật của hãng. Thay vì đẩy nhanh tiến trình điện hóa, hãng lựa chọn tiếp tục hoàn thiện động cơ đốt trong và công nghệ hybrid. Dù có sẵn nền tảng hợp tác với Toyota trong lĩnh vực hybrid hay Changan trong mảng xe điện, Mazda vẫn quyết định trì hoãn để phát triển giải pháp riêng, với mục tiêu kiểm soát hoàn toàn trải nghiệm lái.

Theo ông Manabu Osuga, Giám đốc kinh doanh và marketing toàn cầu của Mazda, yếu tố quyết định nằm ở việc làm chủ công nghệ và giữ được “chất Mazda”. Hiện tại, một số mẫu xe như CX-50 đã sử dụng hệ thống hybrid của Toyota, nhưng hãng vẫn phải tinh chỉnh để tạo ra cảm giác lái khác biệt. Tuy nhiên, việc tinh chỉnh này có giới hạn, đặc biệt với một mẫu xe chiến lược như Mazda CX-5.

Vì vậy, Mazda lựa chọn tự phát triển hệ truyền động hybrid cho thế hệ CX-5 tiếp theo. Hệ thống này sẽ được thiết kế theo cấu trúc hybrid trực tiếp, liên kết chặt chẽ với hộp số nhằm mang lại khả năng tăng tốc mượt mà và tuyến tính hơn. Đồng thời, mẫu xe cũng sẽ được trang bị động cơ Skyactiv-Z hoàn toàn mới, hứa hẹn cải thiện hiệu suất và giảm khí thải mà không làm suy giảm sức mạnh.

Động thái này tiếp tục phản ánh cách tiếp cận quen thuộc của Mazda: thận trọng, độc lập và tập trung vào trải nghiệm người lái. Trong khi CX-50 sử dụng công nghệ hybrid của Toyota như một giải pháp tạm thời, hệ thống do Mazda tự phát triển được xem là định hướng lâu dài.

Mazda vẫn tin rằng cảm giác lái là yếu tố khác biệt cốt lõi. Nếu thành công, hãng có thể tạo ra một mẫu xe hybrid mang đậm bản sắc riêng.

Tuy nhiên, chiến lược này không thiếu rủi ro. Khi hệ thống hybrid mới dự kiến ra mắt vào khoảng năm 2027, thị trường có thể đã trở nên cạnh tranh hơn rất nhiều với sự hiện diện của hàng loạt đối thủ. Dẫu vậy, Mazda vẫn tin rằng cảm giác lái là yếu tố khác biệt cốt lõi. Nếu thành công, hãng có thể tạo ra một mẫu xe hybrid mang đậm bản sắc riêng, nổi bật giữa một phân khúc ngày càng đông đúc.

#Mazda CX-5 thế hệ mới #Mazda CX-5 2026 mới #Mazda CX-5 bản Hybrid #Mazda CX-5 động cơ mới #hệ thống hybrid của Toyota #động cơ Skyactiv-Z hoàn toàn mới

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Mazda CX-5 2026 cắt giảm trang bị, giữ giá để cạnh tranh hơn

Mazda CX-5 2026 tại Australia được điều chỉnh một số trang bị, loại bỏ hệ thống định vị vệ tinh tích hợp. Đổi lại, hãng sẽ duy trì mức giá bán cạnh tranh hơn.

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Mazda CX-5 2026 mới.

Theo xác nhận từ Mazda Australia, toàn bộ dải sản phẩm CX-5 2026 sẽ không được trang bị hệ thống định vị vệ tinh tích hợp sẵn. Thay vào đó, người dùng cần sử dụng Apple CarPlay hoặc Android Auto thông qua kết nối điện thoại thông minh để truy cập bản đồ và chỉ đường.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Mazda lùi thời điểm ra mắt hệ thống hybrid mới trên CX-5

Mazda quyết định hoãn việc ra mắt hệ thống hybrid tự phát triển đầu tiên của hãng nhằm đảm bảo công nghệ này đáp ứng đúng triết lý vận hành đặc trưng của hãng.

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Mazda CX-5 thế hệ mới.

Hệ truyền động hybrid mới này dự kiến sẽ xuất hiện trên Mazda CX-5 thế hệ thứ ba vào năm 2027, dù ban đầu hãng muốn ra mắt sớm hơn để cạnh tranh với các đối thủ như Toyota RAV4 Hybrid.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Lý do Mazda CX-5 2026 bỏ núm xoay, chuyển sang màn hình?

Hãng xe Nhật Bản vừa chính thức thay đổi tư duy thiết kế khoang lái khi loại bỏ cụm điều khiển vật lý để ưu tiên tính linh hoạt trên mẫu Mazda CX-5 2026.

Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Mazda CX-5 2026 thế hệ mới.

Theo đó, Mazda vừa gây bất ngờ lớn khi quyết định loại bỏ núm xoay điều khiển Commander Knob - trang bị đặc trưng đã gắn bó hơn một thập kỷ để thay thế bằng hệ thống thông tin giải trí Mazda Connect thế hệ mới tích hợp sẵn Google trên mẫu CX-5 2026.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

5 smartphone pin trâu nhất năm 2026

Realme, OnePlus, Oppo, Motorola và Nubia là những mẫu smartphone có thời lượng pin vượt trội năm 2026, giúp người dùng yên tâm sử dụng cả ngày dài.

Loa thông minh biến thành gián điệp

Loa thông minh có thể bị hacker chiếm quyền, âm thầm nghe lén và thu thập dữ liệu cá nhân, biến thiết bị quen thuộc thành mối nguy an ninh trong gia đình.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

