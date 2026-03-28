Mazda đang cho thấy một hướng đi khác biệt trong cuộc đua điện hóa khi quyết định không sử dụng công nghệ hybrid của Toyota cho mẫu CX-5 thế hệ mới của mình.

Trong bối cảnh nhiều hãng xe tăng tốc điện hóa, Mazda vẫn kiên định với triết lý “Jinba Ittai” – sự kết nối giữa người lái và chiếc xe. Đây là giá trị cốt lõi đã định hình thương hiệu Nhật Bản trong nhiều năm, từ mẫu roadster MX-5 cho đến các dòng SUV hiện nay. Chính vì vậy, hãng không vội chạy theo xu hướng nếu điều đó làm ảnh hưởng đến cảm giác vận hành.

Mazda từ chối công nghệ hybrid của Toyota, tự phát triển cho CX-5.

Mazda thừa nhận rằng các mẫu xe thuần điện hiện chưa thực sự phù hợp với định hướng kỹ thuật của hãng. Thay vì đẩy nhanh tiến trình điện hóa, hãng lựa chọn tiếp tục hoàn thiện động cơ đốt trong và công nghệ hybrid. Dù có sẵn nền tảng hợp tác với Toyota trong lĩnh vực hybrid hay Changan trong mảng xe điện, Mazda vẫn quyết định trì hoãn để phát triển giải pháp riêng, với mục tiêu kiểm soát hoàn toàn trải nghiệm lái.

Theo ông Manabu Osuga, Giám đốc kinh doanh và marketing toàn cầu của Mazda, yếu tố quyết định nằm ở việc làm chủ công nghệ và giữ được “chất Mazda”. Hiện tại, một số mẫu xe như CX-50 đã sử dụng hệ thống hybrid của Toyota, nhưng hãng vẫn phải tinh chỉnh để tạo ra cảm giác lái khác biệt. Tuy nhiên, việc tinh chỉnh này có giới hạn, đặc biệt với một mẫu xe chiến lược như Mazda CX-5.

Hiện tại, một số mẫu xe như CX-50 đã sử dụng hệ thống hybrid của Toyota, nhưng hãng vẫn phải tinh chỉnh để tạo ra cảm giác lái khác biệt.

Vì vậy, Mazda lựa chọn tự phát triển hệ truyền động hybrid cho thế hệ CX-5 tiếp theo. Hệ thống này sẽ được thiết kế theo cấu trúc hybrid trực tiếp, liên kết chặt chẽ với hộp số nhằm mang lại khả năng tăng tốc mượt mà và tuyến tính hơn. Đồng thời, mẫu xe cũng sẽ được trang bị động cơ Skyactiv-Z hoàn toàn mới, hứa hẹn cải thiện hiệu suất và giảm khí thải mà không làm suy giảm sức mạnh.

Động thái này tiếp tục phản ánh cách tiếp cận quen thuộc của Mazda: thận trọng, độc lập và tập trung vào trải nghiệm người lái. Trong khi CX-50 sử dụng công nghệ hybrid của Toyota như một giải pháp tạm thời, hệ thống do Mazda tự phát triển được xem là định hướng lâu dài.

Mazda vẫn tin rằng cảm giác lái là yếu tố khác biệt cốt lõi. Nếu thành công, hãng có thể tạo ra một mẫu xe hybrid mang đậm bản sắc riêng.

Tuy nhiên, chiến lược này không thiếu rủi ro. Khi hệ thống hybrid mới dự kiến ra mắt vào khoảng năm 2027, thị trường có thể đã trở nên cạnh tranh hơn rất nhiều với sự hiện diện của hàng loạt đối thủ. Dẫu vậy, Mazda vẫn tin rằng cảm giác lái là yếu tố khác biệt cốt lõi. Nếu thành công, hãng có thể tạo ra một mẫu xe hybrid mang đậm bản sắc riêng, nổi bật giữa một phân khúc ngày càng đông đúc.