Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Danh tính thanh niên chuyển giới gây sốt khi đi khám nghĩa vụ quân sự

Cộng đồng trẻ

Danh tính thanh niên chuyển giới gây sốt khi đi khám nghĩa vụ quân sự

Sự xuất hiện của thanh niên chuyển giới thu hút không ít sự chú ý của cán bộ, người dân có mặt tại buổi sơ tuyển nghĩa vụ quân sự ở xã Kiến Minh (Hải Phòng).

Thiên Anh
Tại buổi sơ tuyển nghĩa vụ quân sự ở xã Kiến Minh (Hải Phòng) vừa qua, nhiều người không khỏi bất ngờ khi thấy một thanh niên mang ngoại hình nữ giới với mái tóc dài, mặc chiếc váy trắng điệu đà tới tham gia khám sức khỏe.
Tại buổi sơ tuyển nghĩa vụ quân sự ở xã Kiến Minh (Hải Phòng) vừa qua, nhiều người không khỏi bất ngờ khi thấy một thanh niên mang ngoại hình nữ giới với mái tóc dài, mặc chiếc váy trắng điệu đà tới tham gia khám sức khỏe.
Một số người xem các đoạn video trên mạng còn nhầm tưởng đó là người thân hay bạn gái của các nam thanh niên tới sơ tuyển nghĩa vụ quân sự. Theo tìm hiểu của netizen, “cô gái” ấy là Nguyễn Hoàng Như (22 tuổi, ở xã Kiến Minh) tên cũ là Nguyễn Như Hoàng, một người chuyển giới đang trên hành trình thực hiện mong ước sống đúng với giới tính thật của mình.
Một số người xem các đoạn video trên mạng còn nhầm tưởng đó là người thân hay bạn gái của các nam thanh niên tới sơ tuyển nghĩa vụ quân sự. Theo tìm hiểu của netizen, “cô gái” ấy là Nguyễn Hoàng Như (22 tuổi, ở xã Kiến Minh) tên cũ là Nguyễn Như Hoàng, một người chuyển giới đang trên hành trình thực hiện mong ước sống đúng với giới tính thật của mình.
Tên gọi đã thay đổi nhưng giới tính trên giấy tờ vẫn là nam nên cách đây ít hôm, Như tham gia đợt sơ tuyển nghĩa vụ quân sự tại địa phương. Dù có một chút trục trặc liên quan đến tên gọi, song buổi khám sức khỏe vẫn diễn ra thuận lợi, đúng quy trình.
Tên gọi đã thay đổi nhưng giới tính trên giấy tờ vẫn là nam nên cách đây ít hôm, Như tham gia đợt sơ tuyển nghĩa vụ quân sự tại địa phương. Dù có một chút trục trặc liên quan đến tên gọi, song buổi khám sức khỏe vẫn diễn ra thuận lợi, đúng quy trình.
Như được hướng dẫn đo chiều cao, cân nặng, khám mắt, đo huyết áp. Trái với lo lắng ban đầu, Như thấy không ai tỏ ra miệt thị hay khó chịu. Một số người còn xin chụp ảnh chung, hỏi bí quyết làm đẹp.
Như được hướng dẫn đo chiều cao, cân nặng, khám mắt, đo huyết áp. Trái với lo lắng ban đầu, Như thấy không ai tỏ ra miệt thị hay khó chịu. Một số người còn xin chụp ảnh chung, hỏi bí quyết làm đẹp.
Do hình dáng bên ngoài của Hoàng Như khác biệt so với giới tính ghi trong giấy tờ nên đại diện địa phương cho biết, tạm thời sẽ chờ hướng dẫn cụ thể từ cấp trên về trường hợp của Như.
Do hình dáng bên ngoài của Hoàng Như khác biệt so với giới tính ghi trong giấy tờ nên đại diện địa phương cho biết, tạm thời sẽ chờ hướng dẫn cụ thể từ cấp trên về trường hợp của Như.
Hành trình thay đổi để được sống với chính mình theo Hoàng Như không hề dễ dàng. Trải qua nhiều do dự và đấu tranh, Như quyết định hiện thực hóa mong ước của bản thân.
Hành trình thay đổi để được sống với chính mình theo Hoàng Như không hề dễ dàng. Trải qua nhiều do dự và đấu tranh, Như quyết định hiện thực hóa mong ước của bản thân.
Từ nhỏ, Như đã thích mặc váy, chơi búp bê, nhảy dây cùng các bạn gái. Lên cấp hai, Hoàng Như càng thấy mình khác biệt so với các bạn nam và nhận ra mình không thuộc về thân thể của một chàng trai.
Từ nhỏ, Như đã thích mặc váy, chơi búp bê, nhảy dây cùng các bạn gái. Lên cấp hai, Hoàng Như càng thấy mình khác biệt so với các bạn nam và nhận ra mình không thuộc về thân thể của một chàng trai.
Gia đình ban đầu không đồng ý. Mẹ Như, người luôn thương con nhưng cũng chịu nhiều áp lực từ định kiến xã hội thường chỉ biết lặng im, không ủng hộ, cũng chẳng phản đối. Dần dần, khi thấy con tự tin hơn, rạng rỡ hơn, người mẹ cũng nguôi ngoai, thậm chí còn kể với hàng xóm rằng, “con mình được nhiều người khen xinh”.
Gia đình ban đầu không đồng ý. Mẹ Như, người luôn thương con nhưng cũng chịu nhiều áp lực từ định kiến xã hội thường chỉ biết lặng im, không ủng hộ, cũng chẳng phản đối. Dần dần, khi thấy con tự tin hơn, rạng rỡ hơn, người mẹ cũng nguôi ngoai, thậm chí còn kể với hàng xóm rằng, “con mình được nhiều người khen xinh”.
Hiện tại, gia đình Hoàng Như vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận hình hài mới của con trai.
Hiện tại, gia đình Hoàng Như vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận hình hài mới của con trai.
Về phần bạn bè, Như cũng phải chịu nhiều lời cay nghiệt, chấp nhận đánh đổi, rời xa một số mối quan hệ không phù hợp. Kể từ khi sống thật với chính mình, Như đối diện với sự xa lánh, soi mói từ một số người bạn từng thân. Song vẫn có nhiều mối quan hệ ở lại, yêu thương và ủng hộ vô điều kiện.
Về phần bạn bè, Như cũng phải chịu nhiều lời cay nghiệt, chấp nhận đánh đổi, rời xa một số mối quan hệ không phù hợp. Kể từ khi sống thật với chính mình, Như đối diện với sự xa lánh, soi mói từ một số người bạn từng thân. Song vẫn có nhiều mối quan hệ ở lại, yêu thương và ủng hộ vô điều kiện.
Thiên Anh
#Thanh niên chuyển giới #khám nghĩa vụ quân sự #Sự kiện xã hội Hải Phòng #Chú ý cộng đồng LGBT #Sơ tuyển nghĩa vụ quân sự #chuyển giới

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT