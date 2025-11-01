Hà Nội

Cô nàng tạo trend 'bạn gái quốc dân Hàn Quốc' khoe nhan sắc cực mê

Cộng đồng trẻ

Cô nàng tạo trend 'bạn gái quốc dân Hàn Quốc' khoe nhan sắc cực mê

Thường tự gọi bản thân là “cô bạn gái Hàn Quốc” của bạn, Wony xây dựng được một kênh YouTube thành công với khoảng nửa triệu người theo dõi.

Người tiên phong khởi xướng xu hướng "bạn gái quốc dân" chính là Wony - cô gái sở hữu gương mặt ngọt ngào, vóc dáng gợi cảm khiến hàng trăm nghìn người theo dõi trên mạng phải xao xuyến.
Wony hiện có hơn 1 triệu người theo dõi trên Instagram và khoảng 480 nghìn subscribers trên YouTube - con số cho thấy sức hút mạnh mẽ của cô trong cộng đồng mạng quốc tế.
Không phải là idol K-pop, không phải diễn viên hay người mẫu chuyên nghiệp, nhưng Wony vẫn trở thành "hiện tượng mạng" nhờ cách làm nội dung rất riêng: Biến những hành động đời thường thành khoảnh khắc mơ mộng và đầy cảm xúc.
Trên trang cá nhân, Wony thường chia sẻ các clip hoặc hình ảnh với tiêu đề ngắn gọn như "bạn gái của bạn đang tập yoga", "bạn gái của bạn đang nấu ăn", "bạn gái của bạn đang học", "đang dọn nhà", hay "đang thử đồ".
Ở mỗi video, Wony xuất hiện với phong thái dịu dàng, ánh mắt thân mật, đôi khi là nụ cười nhẹ nhàng hướng thẳng vào ống kính - tạo cảm giác như người xem đang thật sự ở trong một mối quan hệ.
Chính sự tự nhiên, cộng với cách quay cận cảnh tinh tế, ánh sáng ấm áp và âm nhạc nhẹ nhàng, đã giúp cô định hình phong cách "POV girlfriend" (point of view - góc nhìn người yêu) một cách hoàn hảo.
Điểm khiến cộng đồng "mê mệt" hơn cả là vẻ ngoài vừa ngây thơ vừa quyến rũ của Wony. Cô sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng sáng, đôi mắt ngây thơ và phong thái nữ tính đặc trưng của các hot girl Hàn Quốc.
Nhưng khác với sự kín đáo của nhiều thiếu nữ châu Á, Wony không ngại khoe những đường cong hoàn hảo trong các bộ đồ ôm sát cơ thể.
Những video cô tập gym, chạy bộ hoặc thực hiện các bài yoga thường nhanh chóng đạt hàng trăm nghìn lượt xem chỉ sau vài giờ đăng tải.
Trên YouTube, Wony thường đăng vlog về đời sống hàng ngày, tập luyện thể hình và phong cách thời trang. Nội dung tuy đơn giản: Chỉ là những khung hình cô tập trung nấu ăn, dọn dẹp hoặc chỉnh tóc trước gương - nhưng lại thu hút lượng người xem khổng lồ.
