Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Thoát vai nàng thơ, hot girl Instagram hóa 'thiên thần nội y' gợi cảm

Cộng đồng trẻ

Thoát vai nàng thơ, hot girl Instagram hóa 'thiên thần nội y' gợi cảm

Nguyễn Hạnh, hot girl nổi tiếng trên Instagram với danh xưng 'xinh như AI', vừa khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi bất ngờ thay đổi hình tượng 180 độ.

Trầm Phương
Trong loạt ảnh mới, Nguyễn Hạnh đã thoát khỏi vẻ ngoài ngọt ngào, cô nàng đã hóa thân thành một "Thiên thần Victoria's Secret" cực kỳ cuốn hút, khoe trọn vóc dáng quyến rũ trong bộ ảnh nội y lãng mạn. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh mới, Nguyễn Hạnh đã thoát khỏi vẻ ngoài ngọt ngào, cô nàng đã hóa thân thành một "Thiên thần Victoria's Secret" cực kỳ cuốn hút, khoe trọn vóc dáng quyến rũ trong bộ ảnh nội y lãng mạn. (Ảnh: IGNV)
Vốn được biết đến với phong cách tiểu thư, concept mới của Nguyễn Hạnh thực sự là một bất ngờ thú vị. Cô nàng diện một bộ nội y màu hồng phấn ngọt ngào, tinh tế, đi kèm với áo choàng lụa kẻ sọc đặc trưng của thương hiệu Victoria's Secret. (Ảnh: IGNV)
Vốn được biết đến với phong cách tiểu thư, concept mới của Nguyễn Hạnh thực sự là một bất ngờ thú vị. Cô nàng diện một bộ nội y màu hồng phấn ngọt ngào, tinh tế, đi kèm với áo choàng lụa kẻ sọc đặc trưng của thương hiệu Victoria's Secret. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn không thể thiếu chính là đôi cánh lông vũ trắng muốt, phụ kiện biểu tượng của các "Thiên thần nội y" đình đám. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn không thể thiếu chính là đôi cánh lông vũ trắng muốt, phụ kiện biểu tượng của các "Thiên thần nội y" đình đám. (Ảnh: IGNV)
Bộ trang phục giúp hot girl Instagram khoe khéo vòng eo thon gọn cùng đường cong gợi cảm. Cô còn kết hợp thêm tất da chân cao cổ và dây đai tinh tế, tăng thêm nét quyến rũ lãng mạn cho tổng thể. (Ảnh: IGNV)
Bộ trang phục giúp hot girl Instagram khoe khéo vòng eo thon gọn cùng đường cong gợi cảm. Cô còn kết hợp thêm tất da chân cao cổ và dây đai tinh tế, tăng thêm nét quyến rũ lãng mạn cho tổng thể. (Ảnh: IGNV)
Không còn là ánh mắt mơ màng, thơ ngây như trong các bộ ảnh nàng thơ, Nguyễn Hạnh xuất hiện với thần thái cuốn hút, tự tin và đầy kiêu hãnh. Cách cô tạo dáng, chơi đùa với ánh sáng mờ ảo đã tái hiện thành công hình ảnh một thiên thần vừa ngọt ngào vừa mạnh mẽ. (Ảnh: IGNV)
Không còn là ánh mắt mơ màng, thơ ngây như trong các bộ ảnh nàng thơ, Nguyễn Hạnh xuất hiện với thần thái cuốn hút, tự tin và đầy kiêu hãnh. Cách cô tạo dáng, chơi đùa với ánh sáng mờ ảo đã tái hiện thành công hình ảnh một thiên thần vừa ngọt ngào vừa mạnh mẽ. (Ảnh: IGNV)
Nguyễn Hạnh là một trong những hot girl gen Z được mệnh danh là sở hữu nhan sắc "như AI" vì gương mặt hoàn hảo, không góc chết. (Ảnh: IGNV)
Nguyễn Hạnh là một trong những hot girl gen Z được mệnh danh là sở hữu nhan sắc "như AI" vì gương mặt hoàn hảo, không góc chết. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng được biết đến với khả năng "lên đồ" cực ấn tượng. Mỗi thiết kế được cô nàng diện đều khiến cộng đồng fan phải truy tìm địa chỉ để sở hữu. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng được biết đến với khả năng "lên đồ" cực ấn tượng. Mỗi thiết kế được cô nàng diện đều khiến cộng đồng fan phải truy tìm địa chỉ để sở hữu. (Ảnh: IGNV)
Nguyễn Hạnh theo đuổi phong cách nhẹ nhàng nữ tính và đậm chất tiểu thư với những thiết kế váy nhẹ nhàng, bay bổng trong các bộ ảnh ngày thường. (Ảnh: IGNV)
Nguyễn Hạnh theo đuổi phong cách nhẹ nhàng nữ tính và đậm chất tiểu thư với những thiết kế váy nhẹ nhàng, bay bổng trong các bộ ảnh ngày thường. (Ảnh: IGNV)
Trang cá nhân của nàng hot girl hiện sở hữu hơn 370.000 người theo dõi. Mỗi bức hình đăng tải đều nhận về hàng chục nghìn lượt thả tim cùng bình luận. (Ảnh: IGNV)
Trang cá nhân của nàng hot girl hiện sở hữu hơn 370.000 người theo dõi. Mỗi bức hình đăng tải đều nhận về hàng chục nghìn lượt thả tim cùng bình luận. (Ảnh: IGNV)
Việc cô nàng liên tục làm mới mình qua nhiều concept, từ cô gái vùng cao giữa núi rừng, nàng thơ cổ điển, cho đến một "thiên thần nội y" nóng bỏng, chứng tỏ sự đầu tư nghiêm túc và khả năng biến hóa linh hoạt trước ống kính. (Ảnh: IGNV)
Việc cô nàng liên tục làm mới mình qua nhiều concept, từ cô gái vùng cao giữa núi rừng, nàng thơ cổ điển, cho đến một "thiên thần nội y" nóng bỏng, chứng tỏ sự đầu tư nghiêm túc và khả năng biến hóa linh hoạt trước ống kính. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Nguyễn Hạnh #hot girl Instagram #Thiên thần nội y #Victoria's Secret #ảnh nội y #biến hóa phong cách

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT