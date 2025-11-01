Tiểu thư chuỗi siêu thị Đà Nẵng lần đầu chơi Halloween với giao diện cuốn hút

Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Lần đầu tiên hưởng ứng Halloween, cô nàng Litthu đã hóa thân thành bản sao hoàn hảo của mỹ nhân nóng bỏng Megan Fox trong loạt phim đình đám Transformers.

Trầm Phương
Nổi tiếng với phong cách thời trang cá tính, "slay" và lối sống hiện đại, đây là lần đầu tiên cô tiểu thư chuỗi siêu thị đình đám Đà Nẵng - Lilthu (Phạm Hồng Anh Thư) chính thức nhập cuộc mùa lễ hội ma quái với một màn cosplay thực sự gây chú ý.
Lilthu đã lựa chọn hóa thân thành nhân vật Mikaela Banes do nữ diễn viên Megan Fox thủ vai trong bộ phim bom tấn Transformers.
Dù là lần đầu chơi Halloween, cô nàng đã nhanh chóng tạo ra một bộ ảnh chất lượng, tái hiện lại hình ảnh huyền thoại trong phân cảnh mở mui xe đầy nóng bỏng.
Lilthu diện chiếc áo croptop ba lỗ màu cam đất, khoe trọn vòng eo thon gọn và vòng bụng với chiếc khuyên rốn cá tính, kết hợp cùng quần short jeans và chiếc thắt lưng da trắng nổi bật.
Để tăng thêm độ chân thật, Lilthu đã thực hiện bộ ảnh bên một chiếc xe bán tải cũ kỹ, rỉ sét, giữa bối cảnh đồng cỏ hoang dã, tái hiện hoàn hảo tinh thần của một Mikaela Banes mạnh mẽ, bụi bặm nhưng vẫn không kém phần quyến rũ.
Cộng đồng mạng không khỏi xuýt xoa trước sự tương đồng đáng kinh ngạc từ thần thái, góc mặt, mái tóc dài nâu bồng bềnh cho đến cả trang phục, khiến nhiều người nhận xét Lilthu là phiên bản Mikaela Banes cuốn hút của Việt Nam.
Trên trang cá nhân, Lilthu đã có dòng chia sẻ dí dỏm về lý do chọn nhân vật này: "Lần đầu chơi Halloween... bị ghiền scene này của Megan Fox trong Transformer từ hồi nhỏ nên giờ lôi chụp bộ ảnh hihi mừng thấy sao??? to be continued...".
Màn hóa thân thành Mikaela Banes đã chứng minh rằng Lilthu không chỉ là một nàng hot girl với gu ăn mặc thời thượng, mà còn là một cô nàng "chịu chơi", đầu tư nghiêm túc vào những bộ ảnh concept của mình.
Dù là lần đầu chạm ngõ Halloween, tiểu thư Đà Nẵng này đã thành công rực rỡ và lập tức trở thành một trong những màn cosplay hot nhất mùa lễ hội năm nay
Lilthu nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ phong cách cá tính, lối sống tích cực và các nội dung xoay quanh thời trang, làm đẹp, quan điểm sống, và cô còn được biết đến với biệt danh "hệ tư tưởng" Lilthu.
