VUSTA phát động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên chịu thiệt hại do mưa lũ

Với tinh thần “nhường cơm sẻ áo”, VUSTA cùng các Hội thành viên, các tổ chức KH&CN trực thuộc đã phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại mưa lũ.

Chiều ngày 24/11/2025, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã phát động ủng hộ đồng bào vùng lũ, kêu gọi các hội thành viên, tổ chức trực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động chung tay sẻ chia khó khăn với người dân đang hứng chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra

Theo báo cáo của các đơn vị chức năng, đợt mưa lũ lớn chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ vừa qua đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tại các địa phương như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Gia Lai và Đà Nẵng. Hiện nhiều xã vẫn đang bị cô lập, đường giao thông trục Bắc - Nam bị chia cắt do sạt lở nghiêm trọng.

Toàn cảnh buổi Lễ phát động.

Phát biểu tại Lễ phát động, TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA đã thông tin về thiệt hại do mưa lũ các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và nhấn mạnh: Việc chung tay hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng do mưa lũ là hành động thiết thực, giàu tính nhân văn, mang đậm bản sắc truyền thông tốt đẹp của người Việt Nam, thể hiện sâu sắc đạo lý “tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta.

TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA phát biểu.

Chủ tịch Phan Xuân Dũng đã thay mặt Đoàn Chủ tịch VUSTA kêu gọi các thành viên, các tổ chức trực thuộc, cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam cùng đồng lòng, thể hiện tinh thần trách nhiệm “nhường cơm sẻ áo”, “người có ít góp ít, người có nhiều góp nhiều”, phấn đấu mỗi cán bộ hưởng lương ngân sách ủng hộ ít nhất một ngày lương, nhằm góp phần giúp người dân vùng bị nạn sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Các đồng chí Thường trực Đoàn Chủ tịch VUSTA tham gia ủng hộ tại Lễ phát động.

Tại Lễ phát động, các đồng chí là lãnh đạo các Liên hiệp Hội địa phương; đại diện lãnh đạo các Hội ngành toàn quốc, các tổ chức KH&CN trực thuộc, cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam đã tiến hành quyên góp, ủng hộ trực tiếp ngay tại buổi Lễ. Sau đó, VUSTA sẽ tiếp tục tiếp nhận ủng hộ đến 17h00 ngày 03/12/2025. Kết quả ủng hộ sẽ được tổng hợp và thông báo công khai trên website vusta.vn.

Các cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan Trung ương VUSTA ủng hộ tại buổi Lễ.

Lễ phát động ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên là hành động thiết thực, nhân văn, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, trách nhiệm xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, góp phần tiếp thêm nguồn lực và sự động viên tới đồng bào miền Trung, Tây Nguyên ruột thịt trong thời điểm khó khăn nhất.

Lãnh đạo các Liên hiệp Hội địa phương, đại diện lãnh đạo các Hội ngành toàn quốc, các tổ chức KH&CN trực thuộc ủng hộ tại buổi Lễ.