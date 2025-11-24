Hà Nội

VUSTA - Trí thức KH&CN

VUSTA phát động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên chịu thiệt hại do mưa lũ

Với tinh thần “nhường cơm sẻ áo”, VUSTA cùng các Hội thành viên, các tổ chức KH&CN trực thuộc đã phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại mưa lũ.

Gia Đạt

Chiều ngày 24/11/2025, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã phát động ủng hộ đồng bào vùng lũ, kêu gọi các hội thành viên, tổ chức trực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động chung tay sẻ chia khó khăn với người dân đang hứng chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra

Theo báo cáo của các đơn vị chức năng, đợt mưa lũ lớn chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ vừa qua đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tại các địa phương như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Gia Lai và Đà Nẵng. Hiện nhiều xã vẫn đang bị cô lập, đường giao thông trục Bắc - Nam bị chia cắt do sạt lở nghiêm trọng.

9e60c57c-bdae-4613-bb58-50c0713c59f8.jpg
Toàn cảnh buổi Lễ phát động.

Phát biểu tại Lễ phát động, TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA đã thông tin về thiệt hại do mưa lũ các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và nhấn mạnh: Việc chung tay hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng do mưa lũ là hành động thiết thực, giàu tính nhân văn, mang đậm bản sắc truyền thông tốt đẹp của người Việt Nam, thể hiện sâu sắc đạo lý “tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta.

9dcaf4ec-2876-4c7b-b2fa-7d924c166009.jpg
TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA phát biểu.

Chủ tịch Phan Xuân Dũng đã thay mặt Đoàn Chủ tịch VUSTA kêu gọi các thành viên, các tổ chức trực thuộc, cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam cùng đồng lòng, thể hiện tinh thần trách nhiệm “nhường cơm sẻ áo”, “người có ít góp ít, người có nhiều góp nhiều”, phấn đấu mỗi cán bộ hưởng lương ngân sách ủng hộ ít nhất một ngày lương, nhằm góp phần giúp người dân vùng bị nạn sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

0711f1b4-81d3-42e3-9f28-29820bab6721.jpg
37eecfce-8844-445e-8dcb-7a1b31d72ed0.jpg
3f12fe18-83d2-4f3e-aa1b-d0cd94f3a852.jpg
Các đồng chí Thường trực Đoàn Chủ tịch VUSTA tham gia ủng hộ tại Lễ phát động.

Tại Lễ phát động, các đồng chí là lãnh đạo các Liên hiệp Hội địa phương; đại diện lãnh đạo các Hội ngành toàn quốc, các tổ chức KH&CN trực thuộc, cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam đã tiến hành quyên góp, ủng hộ trực tiếp ngay tại buổi Lễ. Sau đó, VUSTA sẽ tiếp tục tiếp nhận ủng hộ đến 17h00 ngày 03/12/2025. Kết quả ủng hộ sẽ được tổng hợp và thông báo công khai trên website vusta.vn.

e85d61f5-59b8-471b-a896-3a8a8b5e349c.jpg
9919-1763978824-z7257793625172-12af1bf272c4e0b2d3b316d8324178e3.jpg
5.jpg
Các cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan Trung ương VUSTA ủng hộ tại buổi Lễ.

Lễ phát động ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên là hành động thiết thực, nhân văn, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, trách nhiệm xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, góp phần tiếp thêm nguồn lực và sự động viên tới đồng bào miền Trung, Tây Nguyên ruột thịt trong thời điểm khó khăn nhất.

45.jpg
46.jpg
Lãnh đạo các Liên hiệp Hội địa phương, đại diện lãnh đạo các Hội ngành toàn quốc, các tổ chức KH&CN trực thuộc ủng hộ tại buổi Lễ.

Quý tổ chức, cá nhân ủng hộ giúp đỡ bằng tiền mặt, đề nghị gửi trực tiếp về Văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam theo địa chỉ Lô D20 ngõ 19, phố Duy Tân, phường Cầu Giấy, Hà Nội; hoặc chuyển vào tài khoản của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam theo số tài khoản: 1036832334 - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Thăng Long (có mã quét kèm theo dưới đây), đề nghị ghi rõ tên đơn vị/ người nộp, nội dung: Ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ.

9919-1763975563-screenshot-2025-11-24-164307.jpg

Thời gian ủng hộ bắt đầu từ ngày 24/11/2025 đến 17 giờ 00 ngày 03/12/2025.

Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ công khai số tiền ủng hộ trên website vusta.vn và chuyển số tiền hoặc hiện vật ủng hộ về Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc phối hợp với Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành trong vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ để trao tặng theo quy định. Chi tiết liên hệ đ/c Nguyễn Thị Kim Quy, Phó Chánh Văn phòng Liên hiệp Hội Việt Nam, SĐT: 0912562231.

