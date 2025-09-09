Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giải mã

Đang đi dạo, người dân phát hiện vật thể 'lạ' giữa đường

Giữa lúc cơn dông mạnh quét qua khu vực dân cư, người dân bất ngờ phát hiện 'vật thể bay không xác định'.

Theo Trúc Chi/Người Đưa tin

Bảng giá xăng dầu hôm nay 08/9 sẽ được Báo Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục trong các bản tin thị trường. Để cập nhật nhanh nhất thông tin giá xăng dầu hôm nay, quý vị độc giả vui lòng bấm F5. BTV cập nhật liên tục.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 08/9/2025 được áp dụng theo mức giá tại phiên điều hành chiều 04/9 của liên bộ Tài chính – Công Thương

Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 tăng 80 đồng/lít, không cao hơn 19.851 đồng/lít.

Giá xăng RON 95 tăng 76 đồng/lít, không cao hơn 20.439 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu cũng đồng loạt tăng. Trong đó, dầu diesel tăng 116 đồng/lít, không cao hơn 18.473 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 89 đồng/lít, không cao hơn 18.314 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 116 đồng/kg, không cao hơn 15.376 đồng/kg.

gia-xang-14.jpg
Ảnh minh hoạ.

Tại kỳ điều hành hôm nay, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập, không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Giá dầu thế giới

Theo đó, giá dầu thô WTI ở mức 64,01 USD/thùng cuối tuần trước, giảm xuống còn 61,87 USD/thùng cuối tuần này. Tính chung cả tuần qua, dầu WTI giảm 2,14 USD/thùng, tương ứng giảm 3,3%.

Dầu Brent ở mức 67,48 USD/thùng cuối tuần trước, giảm xuống mức 65,50 USD/thùng cuối tuần này. Tính chung tuần qua, dầu Brent giảm 1,98 USD/thùng, tương ứng giảm 2,9% so với tuần trước.

Theo các nhà phân tích, giá dầu tuần qua biến động liên tục do xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, áp lực từ nguồn cung gia tăng và tín hiệu suy yếu từ kinh tế Mỹ…

Vừa qua, tại khu phố tại Indianapolis, Mỹ người dân bất ngờ chứng kiến một vật thể lớn, có hình cầu, bay vào khu dân cư giữa lúc cơn giông mạnh quét qua khu vực. Sự việc khiến không ít người lo lắng, thậm chí đặt nghi vấn về "vật thể bay không xác định".

Quả cầu "khủng" lạ mắt rơi từ trên trời xuống khu phố, người dân hoang mang. Nguồn: Fox Weather.

Người dân phát hiện vật thể lạ này nằm bên lề đường, có kích thước tương đương một nhà kho nhỏ. Đặc biệt, phần đáy phẳng của khối cầu này khiến người dân càng thêm tò mò về nguồn gốc và chức năng của nó.

Theo xác nhận từ giới chức và chuyên gia, vật thể nói trên không phải là "tàu vũ trụ" hay "thiết bị ngoài hành tinh" như lời đồn đoán, mà thực chất là một mái vòm radar – loại thiết bị có hình cầu lớn, dùng để bao bọc và bảo vệ các ăng-ten radar khỏi tác động của thời tiết.

Cấu tạo rỗng và làm bằng vật liệu nhẹ, mái vòm này hoàn toàn có khả năng bị gió cuốn bay trong điều kiện thời tiết cực đoan.

Sau khi xem xét vật thể lạ này, ông Andrew Belush – Giám đốc điều hành của V2X Site, công ty công nghệ sở hữu thiết bị chia sẻ với đài Fox 59 rằng mái vòm này xuất phát từ khu bất động sản gần đó thuộc quản lý của V2X.

"Tôi đoán là nó đã bị lật úp, rồi gió mạnh cuốn đi mất. Rất may không có ai bị thương. Tôi có thể khẳng định: nó không phải là vệ tinh hay tàu của người ngoài hành tinh", ông Belush thông tin.

Ngay sau sự cố, chính quyền địa phương và đơn vị sở hữu đã phối hợp thu hồi vật thể, đồng thời kiểm tra lại toàn bộ thiết bị radar còn lại để ngăn ngừa các sự cố tương tự.

#vật lạ #vật thể lạ UFO #ngoài hành tinh

Bài liên quan

Giải mã

Những tín hiệu khó giải nghi của người ngoài hành tinh

Trong thời gian qua, các nhà khoa học đã phát hiện một số tín hiệu từ không gian gửi tới Trái đất được cho có thể liên quan tới người ngoài hành tinh.

tinnn-1.jpg
Một trong những tín hiệu bí ẩn được nhiều người biết đến nhất là tín hiệu WOW! được ghi nhận vào ngày 15/8/1977. Theo báo cáo của người phát hiện ra tín hiệu - nhà thiên văn học Jerry Ehman, tín hiệu Wow! đặc biệt mạnh nhưng tồn tại trong thời gian rất ngắn, chỉ kéo dài 1 phút 12 giây. Ảnh: NAAPO.
tinnn-2.jpg
Trong suốt nhiều thập kỷ, các nhà khoa học cố gắng xác định nguồn gốc tín hiệu WOW!. Họ không loại trừ khả năng tín hiệu bí ẩn này là một nỗ lực giao tiếp từ một nền văn minh ngoài hành tinh nhưng cũng có khả năng đến từ sự kiện tự nhiên trong vũ trụ. Ảnh: PHL@UPR Arecibo.
Xem chi tiết

Giải mã

NASA phát hiện "nguồn năng lượng" bí ẩn có thể tạo ra sự sống ngoài hành tinh

Theo NASA, hành tinh lùn Ceres có một "nguồn năng lượng" ẩn giấu có thể đã tạo ra sự sống ngoài hành tinh.

hanhh-1.jpg
Nghiên cứu mới của NASA cho thấy Ceres - hành tinh lùn gần Trái đất nhất - có thể từng có một "nguồn năng lượng" cổ xưa có thể đã châm ngòi cho sự tiến hóa của các dạng sống ngoài Trái đất trong đại dương nằm bên dưới bề mặt hành tinh nhỏ bé này. Ảnh: NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA.
hanhh-2.jpg
Ceres là thiên thể lớn nhất trong vành đai tiểu hành tinh chính của Hệ Mặt trời, nằm giữa quỹ đạo của sao Hỏa và sao Mộc, rất có thể từng sở hữu sự sống. Hành tinh lùn Ceres rộng khoảng 950 km, gần bằng 1/4 đường kính của Mặt trăng. Ảnh: NASA.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Tranh cãi video khám nghiệm tử thi người ngoài hành tinh ở Roswell

Một đoạn video dài 18 phút về cuộc khám nghiệm tử thi người ngoài hành tinh thu hút sự quan tâm trở lại của công chúng về tính xác thực của đoạn phim.

hanhhh-1.jpg
Vào năm 1995, một đoạn phim đen trắng dài 18 phút được công bố và nhận được sự quan tâm lớn của công chúng. Trong video, 3 nhà nghiên cứu bệnh học của chính phủ mặc bộ đồ đặc biệt đang tiến hành khám nghiệm tử thi của một người ngoài hành tinh thu được sau vụ tai nạn UFO ở Roswell, New Mexico năm 1947. Ảnh: Phillip Mantle.
hanhhh-2.jpg
Doanh nhân người Anh Ray Santilli tuyên bố ông đã thu được video vào năm 1992 từ một nhà quay phim quân đội Mỹ đã nghỉ hưu trong khi tìm kiếm đoạn phim lưu trữ của Elvis Presley ở Mỹ. Ảnh: Phillip Mantle.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới