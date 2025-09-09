Đang đi dạo, người dân phát hiện vật thể 'lạ' giữa đường

Giữa lúc cơn dông mạnh quét qua khu vực dân cư, người dân bất ngờ phát hiện 'vật thể bay không xác định'.

Bảng giá xăng dầu hôm nay 08/9 sẽ được Báo Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục trong các bản tin thị trường. Để cập nhật nhanh nhất thông tin giá xăng dầu hôm nay, quý vị độc giả vui lòng bấm F5. BTV cập nhật liên tục.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 08/9/2025 được áp dụng theo mức giá tại phiên điều hành chiều 04/9 của liên bộ Tài chính – Công Thương

Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 tăng 80 đồng/lít, không cao hơn 19.851 đồng/lít.

Giá xăng RON 95 tăng 76 đồng/lít, không cao hơn 20.439 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu cũng đồng loạt tăng. Trong đó, dầu diesel tăng 116 đồng/lít, không cao hơn 18.473 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 89 đồng/lít, không cao hơn 18.314 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 116 đồng/kg, không cao hơn 15.376 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành hôm nay, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập, không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Giá dầu thế giới

Theo đó, giá dầu thô WTI ở mức 64,01 USD/thùng cuối tuần trước, giảm xuống còn 61,87 USD/thùng cuối tuần này. Tính chung cả tuần qua, dầu WTI giảm 2,14 USD/thùng, tương ứng giảm 3,3%.

Dầu Brent ở mức 67,48 USD/thùng cuối tuần trước, giảm xuống mức 65,50 USD/thùng cuối tuần này. Tính chung tuần qua, dầu Brent giảm 1,98 USD/thùng, tương ứng giảm 2,9% so với tuần trước.

Theo các nhà phân tích, giá dầu tuần qua biến động liên tục do xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, áp lực từ nguồn cung gia tăng và tín hiệu suy yếu từ kinh tế Mỹ…

Vừa qua, tại khu phố tại Indianapolis, Mỹ người dân bất ngờ chứng kiến một vật thể lớn, có hình cầu, bay vào khu dân cư giữa lúc cơn giông mạnh quét qua khu vực. Sự việc khiến không ít người lo lắng, thậm chí đặt nghi vấn về "vật thể bay không xác định".

Quả cầu "khủng" lạ mắt rơi từ trên trời xuống khu phố, người dân hoang mang. Nguồn: Fox Weather.

Người dân phát hiện vật thể lạ này nằm bên lề đường, có kích thước tương đương một nhà kho nhỏ. Đặc biệt, phần đáy phẳng của khối cầu này khiến người dân càng thêm tò mò về nguồn gốc và chức năng của nó.

Theo xác nhận từ giới chức và chuyên gia, vật thể nói trên không phải là "tàu vũ trụ" hay "thiết bị ngoài hành tinh" như lời đồn đoán, mà thực chất là một mái vòm radar – loại thiết bị có hình cầu lớn, dùng để bao bọc và bảo vệ các ăng-ten radar khỏi tác động của thời tiết.

Cấu tạo rỗng và làm bằng vật liệu nhẹ, mái vòm này hoàn toàn có khả năng bị gió cuốn bay trong điều kiện thời tiết cực đoan.

Sau khi xem xét vật thể lạ này, ông Andrew Belush – Giám đốc điều hành của V2X Site, công ty công nghệ sở hữu thiết bị chia sẻ với đài Fox 59 rằng mái vòm này xuất phát từ khu bất động sản gần đó thuộc quản lý của V2X.

"Tôi đoán là nó đã bị lật úp, rồi gió mạnh cuốn đi mất. Rất may không có ai bị thương. Tôi có thể khẳng định: nó không phải là vệ tinh hay tàu của người ngoài hành tinh", ông Belush thông tin.

Ngay sau sự cố, chính quyền địa phương và đơn vị sở hữu đã phối hợp thu hồi vật thể, đồng thời kiểm tra lại toàn bộ thiết bị radar còn lại để ngăn ngừa các sự cố tương tự.