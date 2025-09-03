Những tín hiệu khó giải nghi của người ngoài hành tinh

Hà Nội

Giải mã

Trong thời gian qua, các nhà khoa học đã phát hiện một số tín hiệu từ không gian gửi tới Trái đất được cho có thể liên quan tới người ngoài hành tinh.

Một trong những tín hiệu bí ẩn được nhiều người biết đến nhất là tín hiệu WOW! được ghi nhận vào ngày 15/8/1977. Theo báo cáo của người phát hiện ra tín hiệu - nhà thiên văn học Jerry Ehman, tín hiệu Wow! đặc biệt mạnh nhưng tồn tại trong thời gian rất ngắn, chỉ kéo dài 1 phút 12 giây. Ảnh: NAAPO.
Trong suốt nhiều thập kỷ, các nhà khoa học cố gắng xác định nguồn gốc tín hiệu WOW!. Họ không loại trừ khả năng tín hiệu bí ẩn này là một nỗ lực giao tiếp từ một nền văn minh ngoài hành tinh nhưng cũng có khả năng đến từ sự kiện tự nhiên trong vũ trụ. Ảnh: PHL@UPR Arecibo.
Dù chưa tìm ra lời giải thích chính xác nhưng giới thiên văn học đã loại trừ một số nguồn gốc khả thi của tín hiệu WOW! như sao chổi bay ngang qua. Ảnh: artsandsciences.
Vào ngày 2/6/2025, các nhà thiên văn học quốc tế đã phát hiện vật thể bí ẩn trên, cho biết đối tượng đang ở cách Trái đất khoảng 15.000 năm ánh sáng và nằm trong phạm vi của Dải Ngân hà. Vật thể được đặt tên ASKAP J1832-0911 theo kính viễn vọng vô tuyến ASKAP ở Australia. Ảnh: Ziteng (Andy) Wang, ICRAR.
ASKAP J1832-0911 gây chú ý khi truyền tín hiệu đến Trái đất theo 2 hình thức là X quang và sóng vô tuyến. Vật thể này phóng thích dòng xung động kéo dài 2 phút rồi ngừng, trước khi lặp lại 44 phút sau. Ảnh: ICRAR.
Đến nay, giới chuyên gia vẫn chưa tìm ra lời giải chính xác vì sao ASKAP J1832-0911 lại gửi đi những tín hiệu ở các khoảng thời gian dài, đều đặn và bất thường như vậy và liệu có liên quan tới người ngoài hành tinh hay không. Ảnh: OzGrav, Swinburne University of Technology.
Tháng 10/2023, các nhà thiên văn học đã phát hiện một đợt bùng phát sóng vô tuyến bí ẩn của vũ trụ, phải mất 8 tỉ năm mới đến được Trái đất và phá mọi kỷ lục về thời gian trước đó. Sự kiện này được đặt tên FRB 20220610A. Ảnh: NASA/ESA/STScl/Alexa Gordon, Northwestern.
Dù chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn, chưa đến 1 phần ngàn giây (0,001 giây), chùm ánh sáng này phóng thích năng lượng tương đương hơn 30 năm hoạt động không ngừng nghỉ của Mặt trời chúng ta. Ảnh: Jingchuan Yu, Beijing Planetarium.
Nhiều FRB "chạm" đến Trái đất trong thời gian siêu ngắn, dài nhất là vài phần ngàn giây trước khi biến mất. Điều này khiến giới chuyên gia gặp nhiều khó khăn trong quá trình phát hiện và nghiên cứu chúng. Họ suy đoán nhiều khả năng FRB 20220610A bắt nguồn từ một nhóm nhỏ các thiên hà đang hợp nhất. Ảnh: ESO.
Mời độc giả xem video: Bản đồ vũ trụ với hơn 900.000 ngôi sao, thiên hà và hố đen. Nguồn: THĐT1.
#tín hiệu ngoài hành tinh #tín hiệu WOW! #vật thể ASKAP J1832-0911 #tín hiệu vô tuyến bí ẩn #FRB 20220610A

