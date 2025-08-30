Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Dàn pháo lễ rền vang, khẳng định sự thiêng liêng ngày Tết Độc lập

Buổi tổng duyệt sáng 30/8 ghi dấu khoảnh khắc dàn pháo lễ khai hỏa, tạo nên âm vang hào hùng trước thềm kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

Bảo Giang
kto-br_img7-4.jpg
Vào dịp Đại lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, tiếng nổ vang của 21 phát đại bác được xem là nghi thức cao nhất để chào mừng ngày lễ trọng đại của đất nước.
kto-br_img7-2.jpg
Dưới đây là loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc dàn pháo lễ được triển khai, chuẩn bị và khai hỏa, mang đến cảm xúc tự hào và thiêng liêng trong sáng hôm nay 30/8/2025.
kto-br_img7-7.jpg
Dàn đại bác lễ được đưa vào vị trí, chuẩn bị cho nghi thức trọng đại.
kto-br_img7-9.jpg
Các khẩu pháo nặng hơn 2,3 tấn được lực lượng pháo binh triển khai với tinh thần khẩn trương, chính xác.
kto-br_img7-17.jpg
Binh sĩ trong tư thế sẵn sàng, thể hiện sự trang nghiêm và chuẩn mực trong từng động tác.
kto-br_img7-10.jpg
Khoảnh khắc nghi thức nạp đạn diễn ra, báo hiệu thời khắc khai hỏa sắp bắt đầu.
kto-br_img7-19.jpg
21 phát đại bác nối tiếp, vang vọng khắp không gian, khẳng định niềm tự hào, ý chí và sức mạnh của Tổ quốc.
kto-tr_9.jpg
Người dân theo dõi với ánh mắt xúc động, cảm nhận sự thiêng liêng trong ngày hội lớn của đất nước.
21 loạt đại bác đồng loạt khai hỏa tại Mỹ Đình vào 6h40 phút sáng 30/8. Video do PV Thiên Tuấn/Báo Tri thức & Cuộc sống thực hiện.
#dàn pháo lễ Quốc khánh 2/9 #nghi thức khai hỏa đại bác #tổng duyệt lễ hội quốc gia #quốc khánh Việt Nam 2/9 #pháo binh lễ hội #âm vang ngày Tết Độc lập

Bài liên quan

Xã hội

Dàn pháo lễ chính thức khai hỏa trong ngày Tổng duyệt Quốc khánh 2/9

Đúng 6h40 phút sáng 30/8, 15 khẩu pháo lễ của Lữ đoàn pháo binh 45 chính thức khai hỏa tại Sân vận động Mỹ Đình trong tiếng hò reo cổ vũ của hàng ngàn người dân. 

phao1.jpg
Những khẩu lựu pháo nặng hơn 2,3 tấn được di chuyển ra khu vực pháo để chuẩn bị khai hoả.
phao2.jpg
Nghi thức trang nghiêm, thiêng liêng này do Đội pháo lễ của Lữ đoàn Pháo binh 45, Binh chủng Pháo binh, đảm nhiệm, tạo nên âm vang hào hùng, khẳng định sức mạnh và khí thế của dân tộc trong ngày hội lớn của đất nước.
Xem chi tiết

Xã hội

Mãn nhãn màn tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Buổi tổng duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 đã diễn ra tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, sáng 30/8.

gen-h-tong1.jpg
Vào 6h30 sáng 30/8, tại Quảng trường Ba Đình đã diễn ra buổi tổng duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
gen-h-tong2.jpg
Buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành có sự tham gia của hơn 16.300 cán bộ, chiến sĩ cùng khối xe pháo quân sự của Quân đội và khối xe đặc chủng Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Các đoàn diễu binh, diễu hành đi giữa vòng tay nhân dân Thủ đô

Sáng 30/8, hàng vạn người tập trung ở khu vực quanh Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) chào đón các đoàn diễu binh, diễu hành sau khi qua lễ đài.

Các đoàn diễu binh, diễu hành đi giữa vòng tay nhân dân Thủ đô
3-6990.jpg
Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối đi bộ (gồm lực lượng Quân đội, Công an, dân quân tự vệ, đoàn nước ngoài) di chuyển theo 3 hướng chính về điểm tập kết tại SVĐ Quần Ngựa, Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Công viên Thống Nhất.
2-808.jpg
Ở mỗi tuyến đường đi qua, các chiến sĩ diễu binh nhận được sự chào đón nồng nhiệt của hàng vạn người dân.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới