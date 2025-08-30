Dàn pháo lễ rền vang, khẳng định sự thiêng liêng ngày Tết Độc lập

Dàn pháo lễ chính thức khai hỏa trong ngày Tổng duyệt Quốc khánh 2/9
Đúng 6h40 phút sáng 30/8, 15 khẩu pháo lễ của Lữ đoàn pháo binh 45 chính thức khai hỏa tại Sân vận động Mỹ Đình trong tiếng hò reo cổ vũ của hàng ngàn người dân.
Mãn nhãn màn tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
Buổi tổng duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 đã diễn ra tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, sáng 30/8.
Các đoàn diễu binh, diễu hành đi giữa vòng tay nhân dân Thủ đô
Sáng 30/8, hàng vạn người tập trung ở khu vực quanh Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) chào đón các đoàn diễu binh, diễu hành sau khi qua lễ đài.
Xử phạt người đàn ông thông tin sai sự thật trên Facebook
Một người đàn ông ở Hà Tĩnh vừa bị xử phạt vì đăng tải, chia sẻ video, hình ảnh xuyên tạc, cắt ghép liên quan đến lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.
Từ 30/8, bắt đầu trao quà 100.000 đồng cho công dân nhân dịp 2/9
Bộ Tài chính cho biết, việc tặng quà cho công dân 100.000 đồng/người sẽ được thực hiện theo hộ gia đình, bắt đầu trao quà từ ngày 30/8 và xong trước ngày 2/9.
Bắt nóng thanh niên dùng dao khống chế một phụ nữ để cướp xe máy
Lực lượng chức năng TP Đà Nẵng bắt nóng nghi phạm dùng dao khống chế một phụ nữ để cướp xe máy cùng nhiều tài sản giá trị.
Bắt Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga
Trần Việt Nga, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Nhận hối lộ.
Bắt khẩn cấp ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch HĐQT tập đoàn Đông Á
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã bắt khẩn cấp ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH tập đoàn bất động sản Đông Á.
Hàng ngàn người dân chờ xem tổng duyệt diễu binh dù mưa lớn
Rạng sáng 30/8, hàng vạn người dân thức xuyên đêm, đội mưa chờ xem lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Công an xã Cửu An bắt đối tượng nhờ chuyển tiền vào tài khoản xong bỏ chạy
Ngày 30/8, Công an xã Cửu An (tỉnh Gia Lai) cho biết, đã phối hợp với Công an xã Kông Bơ La vừa bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.