Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự

Dàn khí tài "khủng" lại diễu hành trên Quảng trường Ba Đình sau 40 năm

Kể từ năm 1985, đây là lần thứ hai dàn khí tài quy mô lớn tham gia diễu binh trên Quảng trường Ba Đình, kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Trà Khánh
kto-tl_z6931949773613-2a94d58603c9289833f711484ca326cd.jpg
Tối 21/8, hoạt động tổng hợp luyện lần 1 các lực lượng vũ trang tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).
kto-tl_z6931949775439-49f8b65bc12e5a7da7445dfe81e6eb91.jpg
Hàng vạn chiến sĩ công an, quân đội cùng xe pháo quân sự và các lực lượng diễu binh, diễu hành đã tham gia tổng hợp luyện.
kto-tl_z6931949792054-267a5868b6e371e3258c5d3cf98561b7.jpg
Sau 40 năm kể từ năm 1985, mới có khối xe pháo, vũ khí, khí tài quy mô lớn tham gia diễu binh trên Quảng trường Ba Đình.
kto-tl_z6931949786609-9044fd0ab5b8a45c2f042acfac31f9a1.jpg
Xe tăng T-62 thuộc biên chế Binh chủng Tăng thiết giáp.
kto-tl_z6931949781409-a471f7b54b531a159ee154d0684b12c5.jpg
Các xe tăng T-90S hiện đại nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia tổng hợp luyện trên Quảng trường Ba Đình.
kto-tl_z6931949783194-e9dd618f80a3f16001cf90c0e230c8d3.jpg
Các xe thiết giáp BMP-1 và BMP-2 tiến qua lễ đài.
kto-tl_z6931949804622-0bb612077a4e4d008f7cd56363d13997.jpg
Điểm nhấn của biểu tổng hợp luyện là các xe thiết giáp chở quân do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam thiết kế, chế tạo.
kto-tl_z6931949810827-2573f85ec1fba8123f1e87adbef52043.jpg
Xe thiết giáp XCB-01 do Việt Nam chế tạo.
kto-tl_z6931949814515-a9558b603163d4888c902a73c98d733d.jpg
Xe thiết giáp XTC-02 tiến qua lễ đài.
kto-tl_z6931949804531-ae4889a22eb972540fb188f460c608a0.jpg
Các xe chỉ huy thông tin BTR-60PU do Việt Nam cải tiến.
kto-tl_z6931949834186-9ea2e69587f665d0b378ac8cf0945976.jpg
Đi ngay sau đó là các tổ hợp tên lửa bờ phòng thủ bờ biển thuộc Quân chủng Hải quân.
kto-tr_z6931949836921-c765ceb2e40d6ba95200bc012cde97da.jpg
Trong ảnh là tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Viettel nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất, thuộc biên chế của lực lượng Pháo binh tên lửa bờ, Hải quân nhân dân Việt Nam.
kto-tl_z6931949818399-8cd5b3ecb28a6f812b47689921dbf0e0.jpg
Khối xe pháo, tên lửa thuộc Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa.
kto-tl_z6931949822348-0f18b3dd2c1918a3cc085e368f5deafd.jpg
Các tổ hợp pháo tự hành Su-122 và Su-152 của Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa.
kto-tl_z6931949825465-a86648f2f443500cc62915d6a21c6ae8.jpg
Tổ hợp tên lửa đạn đạo SCUD thuộc biên chế Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa.
kto-tl_z6931949830809-2967ab95502591fe138e721cf8348bd3.jpg
Tiến vào lễ đài là khối xe pháo thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân.
kto-tl_z6931949849853-ef6a38544a935f2506a111b88cf2c585.jpg
Các tên lửa phòng không S-125VT do Việt Nam cải tiến.
kto-tl_z6931949834575-0de07f2602c513f1dfb89648e421e801.jpg
Tổ hợp tên phòng không Spyder.
kto-tl_z6932195349022-488871a97ef70f0f1f297c93d31ca62b.jpg

Khối xe tác chiến điện tử có vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến tranh hiện đại, với khả năng gây nhiễu, chế áp điện tử các hệ thống thông tin, vô tuyến của đối phương.

kto-tl_z6932176913688-762e72635e6d4c731a4250720a50ca66.jpg

Dàn UAV do Việt Nam tự nghiên cứu và sản xuất, tốc độ hành trình lên đến 120 km/h; làm nhiệm vụ trinh sát, giám sát, chiến đấu, cứu hộ, cung cấp dữ liệu...

kto-tl_z6932195928286-303b8852aca10edeb531dcbf4f298803.jpg

Khối cơ giới đại diện cho Binh chủng Phòng hóa.

#khí tài quân sự Việt Nam #diễu hành Quảng trường Ba Đình #xe tăng T-90S/SK #tên lửa S-125-VT #vũ khí hiện đại Việt Nam #quân đội nhân dân Việt Nam

Bài liên quan

Xã hội

Muôn kiểu xem diễu binh "độc đáo" ở Hà Nội

Ngồi nóc xe ô tô, trèo cây, bám tường của chùa...hay ngồi phóng tầm mắt từ ban công xuống đường là những cách xem diễu binh "độc đáo" của người dân tối 21/8.

kto-c_img-2563.jpg
Tối 21/8, đông đảo người dân trên cả nước đổ về các khu vực Quảng trường Ba Đình và các tuyến đường Hà Nội để trải nghiệm lễ hợp luyện lần thứ 1 diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9.
kto-c_img-2549.jpg
Khác với số đông đứng, ngồi chờ bên đường, một số người dân chọn cho mình một cách xem riêng. Trên tuyến đường Giang Văn Minh - Kim Mã, một số người dân đã đu bám vào vách gỗ tường của Nhà hát Chèo Việt Nam để phóng tầm nhìn xuống đội hình diễu binh.
Xem chi tiết

Xã hội

Hình ảnh đẹp hàng nghìn chiến sĩ, xe pháo hợp luyện diễu binh

Buổi tổng hợp luyện tối 21/8 có hơn 16.000 quân nhân, gồm 43 khối đi bộ, 18 khối đứng, 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội và Công an tham gia.

kto-tr_vu30.jpg
20 giờ tối 21/8, tại quảng trường Ba Đình diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
kto-tr_vu28.jpg
Đây cũng là lần tổng hợp luyện đầu tiên trên quảng trường Ba Đình.
Xem chi tiết

Xã hội

Biển người chen lấn tại ga đường sắt trên cao sau diễu binh A80

Ga đường sắt trên cao tuyến Nhổn - Ga Hà Nội chật cứng người trong tình trạng "ngộp thở" sau khi kết thúc buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tối 21/8.

kto-tl_5e4a52917d14f54aac05.jpg
Tốii muộn 21/8, sau khi kết thúc lễ hợp duyệt diễu binh, diễu hành, ga Cầu Giấy thuộc tuyến đường sắt trên cao Nhổn - Ga Hà Nội chật cứng người.
kto-tl_6f1958de775bff05a64a.jpg
Đông nghịt người dân chen nhau để mua vé tàu để trở về nhà sau khi theo dõi lễ diễu binh, diễu hành.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới