Dàn khí tài "khủng" lại diễu hành trên Quảng trường Ba Đình sau 40 năm

Khối cơ giới đại diện cho Binh chủng Phòng hóa.
Muôn kiểu xem diễu binh "độc đáo" ở Hà Nội
Ngồi nóc xe ô tô, trèo cây, bám tường của chùa...hay ngồi phóng tầm mắt từ ban công xuống đường là những cách xem diễu binh "độc đáo" của người dân tối 21/8.
Hình ảnh đẹp hàng nghìn chiến sĩ, xe pháo hợp luyện diễu binh
Buổi tổng hợp luyện tối 21/8 có hơn 16.000 quân nhân, gồm 43 khối đi bộ, 18 khối đứng, 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội và Công an tham gia.
Biển người chen lấn tại ga đường sắt trên cao sau diễu binh A80
Ga đường sắt trên cao tuyến Nhổn - Ga Hà Nội chật cứng người trong tình trạng "ngộp thở" sau khi kết thúc buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tối 21/8.
Đọc nhiều nhất
Trận chiến ác liệt trên xa lộ T0514, bom 3 tấn quét sạch Lữ đoàn Azov
Trận chiến đẫm máu trên xa lộ T-0514, những quả bom 3 tấn của quân đội Nga đã quét sạch Lữ đoàn Azov, canh bạc phản công của Ukraine đã bị đánh bại.
Tại sao Nga thọc sâu nhanh, nhưng để Ukraine phản công dễ dàng?
Không lâu sau khi Tổng thống Nga Putin trở về nước sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Nga, tin xấu đầu tiên ông nghe được là thất bại của quân đội Nga ở tiền tuyến.
Ấn Độ chuẩn bị đưa vào sử dụng xe tăng hạng nhẹ Zorawar mới
Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) của Ấn Độ công bố mẫu xe tăng hạng nhẹ nội địa Zorawar, dự kiến sẽ trải qua các thử nghiệm rộng rãi.
Từ trạm radar ở Crimea bị phá hủy, chiến thuật của Nga càng trở nên tinh quái hơn
Trạm radar tiên tiến nhất ở Crimea bị phá hủy và chiến thuật quân đội Nga đang trở nên tinh quái hơn; việc tấn công các điểm then chốt sẽ trở thành chuẩn mực.
Pakistan thách thức ưu thế trên không của Ấn Độ nhờ vũ khí Trung Quốc
Hệ thống phòng không tầm xa HQ-9BE do Trung Quốc chế tạo được Pakistan triển khai đang làm thay đổi cán cân chiến lược tại Nam Á.
Ngắm dàn trực thăng luyện tập diễu binh bay qua Quảng trường Ba Đình
Sáng 21/8, các máy bay trực thăng, vận tải của Quân chủng Phòng không - Không quân đã bay khảo sát qua Quảng trường Ba Đình chuẩn bị cho duyệt binh Quốc khánh 2/9.
Ukraine tung ra tên lửa hành trình 3.000 km, đủ sức vươn tới vùng Siberia
Giới chuyên gia quân sự Nga lo ngại trước tên lửa hành trình Flamingo mới của Ukraine, với tầm bắn tới 3.000 km vũ khí nay hoàn toàn có thể vươn tới Moscow và vùng Siberia.
Tàu chiến áp sát Venezuela, Mỹ sẵn sàng "dùng mọi sức mạnh"
Ba tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Aegis của Mỹ sẽ hiện diện trên vùng biển ngoài khơi Venezuela. Giới quan sát cảnh báo Mỹ can thiệp quân sự vào nước này.
Mỹ loay hoay cải tiến vật liệu nổ, tăng tầm đạn pháo
Nhiều quy trình và công nghệ sản xuất thuốc nổ dành cho đạn pháo đang được Quân đội Mỹ đã hơn 50 năm tuổi.
Dàn khí tài "khủng" lại diễu hành trên Quảng trường Ba Đình sau 40 năm
Kể từ năm 1985, đây là lần thứ hai dàn khí tài quy mô lớn tham gia diễu binh trên Quảng trường Ba Đình, kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.