Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Khối quân nhân Nga đến Hà Nội, chuẩn bị tham gia lễ diễu binh, diễu hành A80

Quân sự

Khối quân nhân Nga đến Hà Nội, chuẩn bị tham gia lễ diễu binh, diễu hành A80

Trưa 20/8, chuyên cơ chở khối quân nhân Nga hạ cánh xuống Nội Bài, Hà Nội, mở màn cho chuỗi hoạt động diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Phan Trang/VOV.VN
Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã chứng kiến sự kiện đặc biệt khi khối quân nhân Lực lượng vũ trang Liên bang Nga chính thức đặt chân đến Việt Nam
Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã chứng kiến sự kiện đặc biệt khi khối quân nhân Lực lượng vũ trang Liên bang Nga chính thức đặt chân đến Việt Nam
Đoàn quân nhân Nga sang Việt Nam để tham gia vào chuỗi các hoạt động diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 sắp tới.
Đoàn quân nhân Nga sang Việt Nam để tham gia vào chuỗi các hoạt động diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 sắp tới.
Ngay khi chuyên cơ chở các quân nhân Nga hạ cánh xuống Nhà ga quốc tế T2, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, công tác đón tiếp đã được triển khai khẩn trương và chuyên nghiệp.
Ngay khi chuyên cơ chở các quân nhân Nga hạ cánh xuống Nhà ga quốc tế T2, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, công tác đón tiếp đã được triển khai khẩn trương và chuyên nghiệp.
Các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để hoàn tất mọi thủ tục nhập cảnh cho đoàn, cùng với việc kiểm tra và đảm bảo an toàn cho các trang bị, vật chất mang theo.
Các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để hoàn tất mọi thủ tục nhập cảnh cho đoàn, cùng với việc kiểm tra và đảm bảo an toàn cho các trang bị, vật chất mang theo.
Quá trình này được thực hiện một cách nhanh gọn và an toàn tuyệt đối.
Quá trình này được thực hiện một cách nhanh gọn và an toàn tuyệt đối.
Sau buổi lễ đón trang trọng, đoàn quân nhân Nga đã nhanh chóng di chuyển về nơi ăn nghỉ theo kế hoạch.
Sau buổi lễ đón trang trọng, đoàn quân nhân Nga đã nhanh chóng di chuyển về nơi ăn nghỉ theo kế hoạch.
Đây là bước chuẩn bị cần thiết để lực lượng này có thể bắt đầu chương trình tập luyện, sẵn sàng thực hiện các hoạt động diễu binh, diễu hành quan trọng.
Đây là bước chuẩn bị cần thiết để lực lượng này có thể bắt đầu chương trình tập luyện, sẵn sàng thực hiện các hoạt động diễu binh, diễu hành quan trọng.
Sự hiện diện của quân nhân Nga tại sự kiện trọng đại này không chỉ thể hiện mối quan hệ đối tác chiến lược truyền thống giữa hai quốc gia mà còn góp phần vào sự thành công chung của Lễ kỷ niệm.
Sự hiện diện của quân nhân Nga tại sự kiện trọng đại này không chỉ thể hiện mối quan hệ đối tác chiến lược truyền thống giữa hai quốc gia mà còn góp phần vào sự thành công chung của Lễ kỷ niệm.
Phan Trang/VOV.VN
VOV
Link bài gốc Copy link
https://vov.vn/chinh-tri/khoi-quan-nhan-nga-den-ha-noi-chuan-bi-tham-gia-le-dieu-binh-dieu-hanh-a80-post1223990.vov
#Khối quân nhân Nga đến Hà Nội #Quân đội Nga #Nga tham gia diễu binh 2/9 #diễu binh Quốc khánh 2/9

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT