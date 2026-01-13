Hà Nội

Bạn đọc

Đảm bảo hiệu quả kinh tế và tính minh bạch trong đấu thầu ngành than [Kỳ 3]

Các chuyên gia pháp lý chia sẻ về tầm quan trọng của việc tuân thủ Luật Đấu thầu 2023 nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh và bền vững.

Hải Đăng

Việc thực hiện đấu thầu qua mạng theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã mang lại những bước tiến đáng kể trong công tác quản lý đầu tư công và chi thường xuyên tại các doanh nghiệp như Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Dưới góc nhìn chuyên gia, Luật sư Nguyễn Văn Lập nhận định: "Việc Công ty Than Thống Nhất – TKV tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng cho Gói thầu số 11 là sự tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật hiện hành. Dù chỉ có một nhà thầu tham dự và trúng thầu, nhưng nếu quy trình từ mời thầu, đánh giá hồ sơ đến phê duyệt kết quả đều được thực hiện công khai trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, thì tính minh bạch và trách nhiệm giải trình luôn được đảm bảo".

Thực tế, tại các gói thầu có tính chất kỹ thuật cao và nguy hiểm như đào lò hầm lò, số lượng nhà thầu có đủ năng lực, chứng chỉ hành nghề và máy móc chuyên dùng không nhiều. Do đó, việc các nhà thầu bản địa, am hiểu đặc thù địa chất như Công ty Cổ phần Xây dựng Thịnh Phát LTD thường xuyên trúng thầu là một tín hiệu cho thấy sự chuyên môn hóa cao trong chuỗi cung ứng của ngành than.

Về hiệu quả kinh tế, dù tỷ lệ tiết kiệm tại gói thầu số 11 đạt mức 21,6 triệu đồng (khoảng 0,068%), nhưng cần nhìn nhận ở góc độ chất lượng và an toàn công trình. Trong đấu thầu, hiệu quả không chỉ nằm ở con số tiết kiệm tuyệt đối mà còn ở việc chọn được "đúng người, đúng việc" để dự án về đích đúng tiến độ, tránh lãng phí thời gian và các chi phí phát sinh do nhà thầu yếu kém gây ra.

Tinh thần xây dựng môi trường đấu thầu cạnh tranh, công bằng, minh bạch của chủ đầu tư và sự nỗ lực không ngừng của các nhà thầu trong việc nâng cao năng lực là nhân tố then chốt giúp các dự án đầu tư công và sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất. Việc thực hiện tốt các quy định tại Thông tư 79/2025/TT-BTC trong việc đăng tải thông tin đầy đủ, kịp thời là một điểm sáng cần tiếp tục phát huy tại các đơn vị thành viên của TKV.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

