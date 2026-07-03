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Quân sự - Thế giới

Đại tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương đoàn cứu hộ Việt Nam tại Venezuela

Ngày 2/7, đoàn Việt Nam tiếp tục được tổ chức thành các mũi khác nhau tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt trong thảm họa động đất kép tại khu vực Playa Grande.

Trà Khánh

Cũng trong ngày 2/7, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu), Trưởng đoàn thông báo tới các thành viên trong đoàn rằng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi lời hỏi thăm, động viên và biểu dương tinh thần nỗ lực của đoàn trong tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela những ngày qua.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương cũng đề nghị đoàn tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả, góp phần thể hiện sinh động phương châm, quan điểm đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta, đóng góp nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trong các hoạt động ứng phó thảm họa toàn cầu, cũng như khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác toàn diện tốt đẹp giữa Việt Nam và Venezuela.

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Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ trả lời phỏng vấn báo chí ngay tại hiện trường. Ảnh: Hoàng Vũ.

Trả lời phỏng vấn ngay tại hiện trường, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ nhấn mạnh tới sự đoàn kết, gắn bó chặt chẽ giữa lực lượng Quân đội và Công an của Việt Nam trong tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn tại khu vực Playa Grande. Hai lực lượng chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm và xác định quyết tâm chạy đua với thời gian trong tìm kiếm nạn nhân.

Trong ngày 2/7, tại khu vực Playa Grande thuộc bang La Guaira của Venezuela, đoàn Việt Nam đã chia lực lượng thành các hướng theo đề nghị của người dân địa phương và các đội tìm kiếm khác, đưa ra được 7 thi thể nạn nhân, phối hợp tìm và bàn giao cho nước bạn 12 điểm nghi ngờ có nạn nhân mắc kẹt.

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Thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường vụ động đất ở Venezuela. Ảnh: Hoàng Vũ.
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Một người mẹ Venezuela cảm ơn bộ đội Việt Nam đã giúp tìm kiếm và đưa thi thể con gái ra khỏi đống đổ nát. Ảnh: Hoàng Vũ.

Cho đến thời điểm này, đoàn Việt Nam đã đưa được tổng cộng 30 thi thể nạn nhân động đất tại Venezuela ra khỏi đống đổ nát. Trong ngày, đội quân y của đoàn tiếp tục tiến hành khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân địa phương.

Cùng ngày, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu), dẫn đầu đoàn Việt Nam gặp gỡ với các đội cứu hộ cứu nạn của Cuba và Thổ Nhĩ Kỳ. Cùng tham dự có Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ; Đại tá Vũ Thế Trung, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Venezuela, cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Venezuela.

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Gặp gỡ đội cứu hộ, cứu nạn của Cuba. Ảnh: Hoàng Vũ.
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Gặp gỡ đội cứu hộ, cứu nạn của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Hoàng Vũ.

Phía Việt Nam đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm ứng phó thách thức an ninh phi truyền thống với phía Cuba và Thổ Nhĩ Kỳ, nhất là trong tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela. Đặc biệt, phía Cuba bày tỏ tự hào về mối quan hệ đoàn kết anh em với Việt Nam.

#Đại tướng Nguyễn Tân Cương #đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam #động đất tại Venezuela #thảm họa động đất Venezuela #Quân đội

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