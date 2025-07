Đại hội đại biểu Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030

Là một tỉnh miền núi phía Bắc, với điều kiện kinh tế-xã hội còn rất nhiểu khó khăn, hậu quả do cơn bão số 3 để lại đã làm cho cuộc sống của người dân nơi đây càng gặp nhiều khó khăn hơn gấp bội. Lũ lụt đã làm cho nhiều tài sản bị phá hủy và hư hỏng hoàn toàn, thiệt hại vô cùng lớn. Ngay sau bão lũ, các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương đã tập trung mọi nguồn lực để giúp bà con khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra.

Đồng chí Phạm Quang Thao thay mặt các hội thành viên, các tổ chức trực thuộc và cán bộ, công chức, người lao động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) tới thăm hỏi, động viên và trao số tiền hỗ trợ thành phố Tuyên Quang khắc phục hậu quả lũ lụt do cơn bão số 3 gây ra, với số tiền mặt là 100.000.000 đ (Một trăm triệu đồng) cùng sữa và một số thuốc cơ bản. Ủy ban MTTQ Tp. Tuyên Quang đã thay mặt người dân thành phố Tuyên Quang tiếp nhận tiền và hiện vật từ LHHVN. Với số tiền này, UB MTTQ lập danh sách hỗ trợ trực tiếp cho 100 gia đình bị thiệt hại nặng nề, sữa và thuốc được tặng cho nhà trẻ và Trung tâm y tế.

VUSTA trao tiền ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 Sáng 18/9, tại Hà Nội, Đoàn VUSTA do Chủ tịch Phan Xuân Dũng dẫn đầu thay mặt các tổ chức, đơn vị, hội viên của VUSTA đã tới UBTƯ MTTQ Việt Nam trao 200.000.000VND tiền ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3.