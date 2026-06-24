Đặc quyền sở hữu không gian xanh 20-25 m²/người nâng tầm giá trị Vinhomes Wonder City

Tiên phong thiết lập chuẩn 20-25 m² không gian xanh/người, gấp hơn 10 lần nội đô, Vinhomes Wonder City đang dẫn dắt làn sóng dịch chuyển về phía Tây Hà Nội.

Lợi thế này càng thăng hạng khi đại lộ Tây Thăng Long đang tăng tốc thông dòng, khi về đích năm 2027 sẽ rút ngắn thời gian kết nối nội đô chỉ còn 10-15 phút, đưa đại đô thị trở thành tâm điểm an cư và tích sản bền vững.

Với hàng vạn cây xanh, Vinhomes Wonder City tạo nên một hệ sinh thái xanh đa dạng, phong phú

“Cơn khát” không gian xanh tại nội đô Hà Nội

Theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới, diện tích không gian xanh đô thị tối thiểu cần đạt khoảng 9 m²/người để hỗ trợ sức khỏe cộng đồng. Trong khi đó, tại nội đô Hà Nội, diện tích cây xanh bình quân đầu người chỉ khoảng 1-2 m²/người, thấp hơn nhiều so với nhu cầu sống thực tế.

Quỹ đất trung tâm hạn chế, mật độ dân cư cao, áp lực giao thông và chất lượng không khí suy giảm đang khiến nhóm khách hàng có điều kiện tài chính thay đổi tiêu chí lựa chọn nơi ở.

Dữ liệu từ PropertyGuru Việt Nam công bố năm 2025 cho thấy, 86% người Việt Nam tham gia khảo sát quan tâm đến bất động sản xanh; 94% sẵn sàng chi trả cao hơn 5-10% cho các dự án có không gian sống trong lành và quy hoạch bền vững. Điều này cho thấy “xanh” không còn là tiện ích cộng thêm, mà đã trở thành tiêu chí mang tính quyết định trong quá trình mua nhà.

Khi nhu cầu sống chất lượng ngày càng trở thành ưu tiên, Vinhomes Wonder City mang đến cho thị trường một chuẩn sống xa xỉ mới: mật độ xanh tới 25 m2/người. Với mật độ xây dựng thấp, lấy không gian xanh và hệ tiện ích làm giá trị cốt lõi, đại đô thị trở thành lựa chọn an cư hàng đầu tại phía Tây Thủ đô hiện nay.

Đặc quyền sống xanh khi quỹ đất thấp tầng Hà Nội khan hiếm

Vinhomes Wonder City có quy mô 133,4 ha, mật độ xây dựng chỉ 26,7% và dành tới 24,9 ha cho hệ thống cây xanh, mặt nước.

Nổi bật trong đó là tổ hợp công viên liên hoàn rộng 19 ha, gồm Wellness Park, Adventure Park, Athletic Park, BBQ Park và các không gian xanh theo chủ đề, kết hợp hồ điều hòa, đường dạo bộ, khu vận động và không gian sinh hoạt ngoài trời.

“Tại Vinhomes Wonder City, khách nhận nhà có thể tận hưởng ngay các tiện ích xanh như các công viên đã hiện hữu, tiện ích đã đi vào vận hành thay vì phải chờ thêm nhiều năm mới có môi trường sống đúng như kỳ vọng”, ông Nguyễn Hữu Huân, đại diện một đơn vị phân phối dự án, cho biết.

Lợi thế “xanh” còn được cá nhân hóa và chăm chút đến từng căn nhà. Nhiều sản phẩm biệt thự, nhà phố có khoảng lùi tạo sân vườn riêng phía sau rộng khoảng 20-30 m², có thể trở thành góc trà chiều, khu BBQ gia đình, hồ cá Koi hoặc khoảng nghỉ dưỡng tại gia. Trong bối cảnh các khu dân cư nội đô ngày càng thiếu khoảng thở, đây là lợi thế hiếm có của dòng bất động sản thấp tầng.

Giá trị của bất động sản sinh thái không chỉ nằm ở cảnh quan, mà còn ở mức độ hoàn thiện của tiện ích, cộng đồng và kết nối hạ tầng. Tại Vinhomes Wonder City, hàng trăm cư dân đã nhận chìa khóa và chuẩn bị chuyển về an cư.

Sức sống này tiếp tục được củng cố khi Vincom Plaza Đan Phượng dự kiến vận hành từ cuối tháng 8/2026, với quy mô khoảng 25.000 m², quy tụ gần 80 thương hiệu, trong đó có đại siêu thị GO!, cụm rạp Galaxy Cinema cùng nhiều tiện ích mua sắm, ẩm thực, giải trí. Đây là mảnh ghép quan trọng trong hệ sinh thái 99 tiện ích nội khu của đại đô thị.

Vincom Plaza Đan Phượng dự kiến mở cửa từ cuối tháng 8/2026, kiến tạo trung tâm mua sắm, giải trí mới cho phía Tây Thủ đô

Cộng hưởng với lợi thế sống xanh và tiện ích đẳng cấp là lực đẩy từ hạ tầng phía Tây. Đại lộ Tây Thăng Long đang được khơi thông sau nhiều năm chậm tiến độ và kỳ vọng hoàn thành toàn tuyến vào năm 2027. Cùng với Vành đai 3.5, Vành đai 4, metro Nhổn - ga Hà Nội và định hướng phát triển đô thị theo mô hình TOD, bán kính kết nối của khu vực phía Tây ngày càng được mở rộng.

Khi hạ tầng hoàn thiện, cư dân Vinhomes Wonder City có thể thuận tiện tiếp cận nhịp sống năng động của Thủ đô chỉ trong 15 phút di chuyển, đồng thời vẫn giữ được khoảng lùi cần thiết để trở về với không gian sống xanh, yên tĩnh và riêng tư mỗi ngày.

Nhờ sự quyết liệt của TP Hà Nội, nút thắt mặt bằng cuối cùng trên tuyến Tây Thăng Long đang được giải tỏa

Đáng chú ý, chính sách tài chính áp dụng đến hết ngày 20/7/2026 đang mở thêm dư địa cho người mua: hỗ trợ vay tới 70% giá trị sản phẩm với lãi suất 0% trong 18 tháng, “chặn trần” lãi suất tối đa 6%/năm lên tới 60 tháng.

Không chỉ là thời điểm thuận lợi để tối ưu bài toán tài chính, đây còn là cơ hội hiếm có để sở hữu một không gian sống xanh giữa lúc quỹ đất thấp tầng tại Hà Nội ngày càng khan hiếm. Lựa chọn Vinhomes Wonder City chính là quyết định đầu tư cho chất lượng sống của cả gia đình, nơi mỗi ngày đều bắt đầu giữa thiên nhiên, và mỗi mét vuông đều có dư địa gia tăng giá trị theo thời gian.