Bất động sản

Đà Nẵng chuẩn bị đấu giá 2 khu “đất vàng” gần 16.000m2

Trong tháng 9, UBND TP Đà Nẵng sẽ đưa 2 khu “đất vàng” lên sàn đấu, với giá khởi điểm lần lượt là 38,8 triệu đồng/m2 và 153,3 triệu đồng/m2.

Hạo Nhiên

Ngày 5/9, thông tin từ UBND TP Đà Nẵng xác nhận, đơn vị này vừa công bố kế hoạch đấu giá trực tuyến nhằm lựa chọn nhà đầu tư cho hai khu đất thương mại dịch vụ tại phường Sơn Trà và An Hải.

Theo đó, khu đất A1 thuộc Khu tái định cư cuối tuyến Bạch Đằng Đông (phường Sơn Trà) có diện tích 11.371 m2, được quy hoạch làm đất thương mại dịch vụ. Khu đất này tiếp giáp các trục đường: phía Bắc là Bùi Dương Lịch, phía Tây là Hồ Hán Thương, phía Đông giáp khu đất A2 và phía Nam giáp đường Lê Văn Duyệt. Giá khởi điểm 38,8 triệu đồng/m2.

Còn khu đất A1-1 có vị trí mặt tiền đường Võ Văn Kiệt, thuộc đồ án tuyến đường dẫn vào Trung tâm hành chính quận Sơn Trà (phường An Hải), với diện tích khoảng 4.027,3 m2, mục đích sử dụng làm đất thương mại dịch vụ. Giá khởi điểm của khu đất này là 153,3 triệu đồng/m2.

cau-rong-dau-gia.jpg
Ảnh minh hoạ.

Được biết, phiên đấu giá sẽ được tổ chức vào ngày 29/9/2025 trên trang https://online.daugiavietnam.vn.

Cụ thể, khu đất A1 được đấu giá từ 9h00 đến 10h00; khu đất A1-1 từ 10h10 đến 11h10 cùng ngày, khách hàng và nhà đầu tư quan tâm gửi hồ sơ tham gia đấu giá gồm 2 bộ gốc hoặc chứng thực hợp lệ bằng hình thức nộp trực tiếp, hoặc gửi thư bảo đảm về địa chỉ 106 đường Hoàng Văn Thụ, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Tuy nhiên, những người được đăng ký tham gia đấu giá khu đất có ký hiệu A1 gồm tổ chức, cá nhân (trừ người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài) tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất quy định tại Điều 120 của Luật Đất đai 2024.

Đối với khu đất có ký hiệu A1-1 là tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thuộc đối tượng được Nhà nước giao đầt, cho thuê đất quy định tại Điều 119 và Điều 120 của Luật Đất đai 2024.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
