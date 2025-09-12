Hà Nội

Sống Khỏe

Cứu sống trẻ 13 tuổi nguy cấp vì vỡ kén khi gây tràn khí màng phổi

Khi trẻ có dấu hiệu đau ngực, khó thở, mệt bất thường, cần đưa đến bệnh viện ngay để được thăm khám, bởi tràn khí màng phổi có thể đe dọa tính mạng.

Thúy Nga

Ngày 12/9, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã phẫu thuật nội soi thành công cứu sống bệnh nhi 13 tuổi bị tràn khí màng phổi nặng do vỡ kén khí.

Theo đó, ngày 18/8/2025 bệnh nhi T.C.L., 13 tuổi, nhập viện trong tình trạng khó thở, đau tức ngực phải. Sau khi thăm khám, trẻ được chỉ định chụp CT, XQ với hình ảnh chụp X-quang và CT ngực cho thấy, bệnh nhân có kén khí lớn ở thùy trên phổi phải vỡ gây tràn khí khoang màng phổi phải số lượng lớn làm đẩy lệch trung thất, tình trạng nguy cấp.

tran-khi-mang-phoi.jpg
Hình ảnh kén khí phổi vỡ - Ảnh BVCC

Đây là tình trạng hiếm gặp ở trẻ em nhưng rất nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Ngoài ra, bệnh nhi còn có kén khí phổi cả bên đối diện, nguy cơ tái phát cao. Ngay lập tức các bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn và quyết định thực hiện dẫn lưu hút khoang màng phổi liên tục để giải phóng khí, cải thiện hô hấp.

Sau khi được giải thích tư vấn, gia đình bệnh nhi hiểu rõ tình trạng nguy hiểm của trẻ và tin tưởng tuyệt đối vào đội ngũ y bác sĩ, quyết định thực hiện phẫu thuật và điều trị ngay tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa thay vì chuyển tuyến trên.

Sau đó, dưới sự chỉ đạo và trực tiếp phẫu thuật của ThS.BS Nguyễn Công Hiệu, Phó Trưởng khoa Tim mạch - Lồng ngực, ê-kíp đã tiến hành phẫu thuật nội soi cắt kén khí và xử lý màng phổi cho bệnh nhi.

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp lần lượt cắt chùm bóng khí đỉnh phổi phải, khâu phục hồi nhu mô phổi, gỡ dính màng phổi phải, cải thiện chức năng hô hấp cho bệnh nhân.

Sau ca phẫu thuật, bệnh nhi hồi phục tốt, phổi nở hoàn toàn, dẫn lưu được rút an toàn. Đây là một thành công lớn trong cấp cứu và điều trị tràn khí màng phổi ở trẻ em tại bệnh viện.

tran-khi-mang-phoi-1.jpg
Thăm khám cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

ThS.BS Nguyễn Công Hiệu cho biết, kén khí phổi là các túi khí bất thường hình thành trong phổi do sự phá hủy và giãn nở của phế nang. Kén khí lớn có thể chiếm nhiều không gian, làm giảm khả năng trao đổi khí và gây khó thở.

Nguy hiểm hơn, khi kén khí vỡ, người bệnh có thể bị tràn khí màng phổi, dẫn đến xẹp phổi và suy hô hấp cấp. Nếu không được điều trị kịp thời, tình trạng này có thể đe dọa tính mạng người bệnh, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ.

Chính vì vậy, khi trẻ có dấu hiệu đau ngực, khó thở, mệt bất thường, cần đưa đến bệnh viện ngay để được thăm khám, bởi tràn khí màng phổi có thể tiến triển nhanh và đe dọa tính mạng.

Phẫu thuật nội soi kén khí là một kỹ thuật khó, đòi hỏi bác sĩ có chuyên môn sâu và trang thiết bị hiện đại. Ưu điểm là ít xâm lấn, hồi phục nhanh, hạn chế tái phát so với phương pháp truyền thống.

Tràn khí màng phổi phức tạp do kén khí vỡ

Kén khí phổi là một bệnh lý thường gặp gây nên các biến chứng như chèn ép các phần phổi còn lại, gây xẹp phổi, nhiễm trùng kén khí, chảy máu …

5 ngày không xì hết khí nguy cơ đe dọa tính mạng

Khoa ngoại Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt kén khí phức tạp ở phổi cho 1 nam bệnh nhân bị tràn khí màng phổi do vỡ kén khí.

Xem chi tiết

Hút thuốc hơn 40 năm người đàn ông bị kén khí phổi khổng lồ

Kén khí phổi là một dạng tổn thương phế nang gây ra các biến chứng như tràn khí màng phổi, khó thở, đau ngực, ho ra máu hoặc nhiễm trùng.

Kén khí lớn ở phổi, chèn ép hoàn toàn phổi bên trái

Trong lần khám sức khỏe định kỳ dành cho người lao động gần đây, ông N.T.P (61 tuổi, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) tình cờ phát hiện có bất thường ở phổi và được hướng dẫn đến bệnh viện chuyên khoa để thăm khám.

Xem chi tiết

Đang điều trị lao phổi phát hiện kén khí phổi lớn

Kén khí phổi làm tăng khoảng chết sinh lý và gây chèn ép tổ chức phổi lành xung quanh. Nếu không phát hiện, phẫu thuật kịp thời sẽ gây xẹp phổi, suy hô hấp.

Các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy vừa phẫu thuật thành công ca nội soi lồng ngực một lỗ cắt kén khí phổi khổng lồ cho bệnh nhân nam 44 tuổi (Quảng Ninh).

Bệnh nhân P.V.C (44 tuổi) đang điều trị lao phổi tại Bệnh viện phổi Quảng Ninh phát hiện kén khí lớn phổi phải, sau đó bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bãi Cháy.

Xem chi tiết

Lối sống lành mạnh giúp gan khỏe

Lối sống lành mạnh giúp gan khỏe

Gan đảm nhiệm vai trò thải độc, nhưng dễ bị tổn thương bởi thói quen xấu. Lối sống lành mạnh là cách đơn giản nhất để bảo vệ gan và phòng bệnh.

Áp xe cổ phức tạp do sâu răng

Áp xe cổ phức tạp do sâu răng

Nếu không được phẫu thuật tháo mủ, áp xe cổ có thể tự phá vỡ ra da gây dò mủ kéo dài hoặc vỡ mủ vào trong, dẫn đến nhiễm trùng lan rộng, nhiễm trùng huyết...
Lối sống lành mạnh giúp gan khỏe

Lối sống lành mạnh giúp gan khỏe

Gan đảm nhiệm vai trò thải độc, nhưng dễ bị tổn thương bởi thói quen xấu. Lối sống lành mạnh là cách đơn giản nhất để bảo vệ gan và phòng bệnh.