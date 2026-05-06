Cứu hai mẹ con sản phụ bị sa dây rốn nguy kịch tại Hà Tĩnh

Ngày 6/5, thông tin từ Trung tâm Y tế Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa cấp cứu thành công hai mẹ con sản phụ bị sa dây rốn. Đây là trường hợp cấp cứu sản khoa tối khẩn cấp.

Trước đó, vào khoảng 11h15 ngày 5/5, Trung tâm Y tế Thạch Hà tiếp nhận sản phụ N.T.L. (SN 1995, trú xã Gia Hanh) mang thai lần thứ hai, thai 40 tuần 2 ngày, nhập viện trong tình trạng đau bụng từng cơn.

Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện tình trạng sa dây rốn, tim thai dao động 140-170 lần/phút, cổ tử cung mở 5cm, ngôi đầu, ối phồng và sờ thấy có búi dây rốn sa trong bọc ối. Đây là trường hợp cấp cứu sản khoa tối khẩn cấp, đe dọa trực tiếp đến tính mạng thai nhi nếu không được xử trí kịp thời.

Sức khỏe của cả mẹ và bé đều đã ổn định.

Ngay lập tức, báo động đỏ toàn viện được kích hoạt. Kíp cấp cứu, gây mê nhanh chóng vào cuộc, triển khai phẫu thuật cấp cứu trong thời gian ngắn nhất.

Sau phẫu thuật, bé trai đã chào đời an toàn với cân nặng 3 kg, phản xạ tốt và da hồng hào.

Hiện, cả mẹ và bé sức khỏe ổn định, tiếp tục được theo dõi và chăm sóc tại Trung tâm Y tế Thạch Hà.

Sa dây rốn là một trong những tai biến sản khoa gây suy thai cấp nếu mổ cấp cứu lấy thai chậm, thai nhi sẽ bị suy hô hấp, hôn mê và tử vong hoặc nếu sống sót bé dễ bị tổn thương não do thiếu ôxy dẫn đến di chứng.

Để tránh tai biến này, các thai phụ cần đi khám thai định kỳ; nếu phát hiện sản phụ có các dấu hiệu bất thường thì gia đình cần đưa đến cấp cứu tại các bệnh viện có đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, xử lý nhanh chóng để lấy thai ra ngoài trong thời gian nhanh nhất có thể.

Mời quý độc giả xem video: Ứng dụng công nghệ nâng cao chất lượng thực phẩm.

​