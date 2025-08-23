Cứu mẹ con sản phụ rau tiền đạo trung tâm từ tuần 28 đến tuần 37

Hành trình đầy thử thách cho ca bệnh hiếm gặp

Tưởng chừng không thể giữ được thai đến ngày sinh nở, một sản phụ bị nhau tiền đạo trung tâm đã may mắn được mổ lấy thai an toàn ở tuần thai thứ 37.

Tiếng khóc khỏe mạnh của em bé cất lên trong phòng mổ tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định là kết quả của một hành trình theo dõi đầy thử thách và là minh chứng sống động cho trình độ chuyên môn, tinh thần tận tụy và sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa tại bệnh viện tuyến cuối.

Đây là một trong số ít trường hợp bệnh hiếm gặp được xử trí thành công, để lại niềm xúc động sâu sắc không chỉ với gia đình sản phụ mà cả với đội ngũ y bác sĩ tham gia điều trị.

Thăm khám động viên sản phụ nhau tiền đạo trung tâm - Ảnh BVCC

Chị N.T.P, 36 tuổi, ngụ tại tỉnh Đồng Nai, mang thai lần hai với nhiều hy vọng nhưng không ngờ phải đối diện với tình huống vô cùng nguy hiểm. Khi thai được 28 tuần tuổi, chị P. đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định trong tình trạng chảy máu âm đạo.

Kết quả siêu âm cho thấy chị bị nhau tiền đạo trung tâm, một biến chứng sản khoa có thể gây chảy máu ồ ạt bất kỳ lúc nào, đặc biệt là trong quá trình chuyển dạ. Trước đó, các bác sĩ sản khoa tại địa phương khuyên chị nên chấm dứt thai kỳ để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, với tình yêu lớn dành cho con, chị cùng chồng quyết định tìm đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định để tiếp tục được theo dõi và điều trị.

Tại đây, chị P. được theo dõi sát sao và điều trị bởi đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm thuộc các khoa Sản. Suốt thai kỳ, chị phải trải qua ba lần nhập viện cấp cứu vì ra huyết âm đạo.

Có thời điểm các bác sĩ còn nghi ngờ chị mắc nhau cài răng lược, một biến chứng cực kỳ nguy hiểm khiến việc mổ lấy thai trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Tuy nhiên, nhờ phác đồ điều trị hợp lý và sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, thai kỳ của chị được duy trì đến tuần thứ 37.

Niềm hạnh phúc của người cha khi cả vợ và con đã được cứu sống - Ảnh BVCC

Ngày 12/8/2025, ê-kíp bác sĩ tại khoa Sanh chủ động tiến hành mổ lấy thai. Trong khoảnh khắc hồi hộp chờ đợi, tiếng khóc trong trẻo của bé gái vang lên đã khiến cả ê-kíp vỡ òa trong niềm vui và nhẹ nhõm. Người mẹ an toàn, em bé khỏe mạnh, cả gia đình hạnh phúc nghẹn ngào sau chuỗi ngày dài sống trong lo lắng và bất an.

Chồng của chị P. xúc động chia sẻ: “Chúng tôi đã trải qua nhiều lần sợ hãi khi vợ phải nhập viện liên tục vì chảy máu. Giờ đây, khi cả mẹ và con đều bình an, chúng tôi chỉ biết gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Các bác sĩ không chỉ cứu sống vợ con tôi mà còn mang lại cho gia đình tôi niềm hạnh phúc trọn vẹn”.

Nhiều lần cấp cứu vì nhau tiền đạo trung tâm - Ảnh BVCC

Một biến chứng sản khoa cực kỳ nguy hiểm

Theo TS.BS Huỳnh Vĩnh Phạm Uyên – Phó trưởng khoa Sanh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định – Giảng viên Đại học Y dược TP.HCM, bác sĩ trực tiếp phẫu thuật cho chị P., thì đây là một trường hợp hiếm và đặc biệt.

Sản phụ bị nhau tiền đạo trung tâm, một biến chứng sản khoa cực kỳ nguy hiểm có thể dẫn đến chảy máu nghiêm trọng trong thai kỳ và khi sinh, đe dọa đến tính mạng cả mẹ và con. Tình trạng này xảy ra với tỷ lệ chỉ khoảng 0,4% – 0,5%, tức khoảng 4 đến 5 người trong 1.000 ca thai nghén.

TS.BS Huỳnh Vĩnh Phạm Uyên cho biết đội ngũ y bác sĩ đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu chẩn đoán ban đầu, theo dõi sát thai kỳ đến thời điểm ấn định mổ chủ động khi thai đạt 37 tuần. Song song đó, các bác sĩ đã hội chẩn và loại trừ khả năng nhau cài răng lược.

Tuy nhiên, nếu trong trường hợp có nhau cài răng lược thì bệnh viện đã chuẩn bị sẵn phương án can thiệp, bao gồm phối hợp với khoa Tim mạch can thiệp (DSA). Chính sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa Sản, Gây mê hồi sức và Bệnh lý sơ sinh đã giúp cuộc mổ diễn ra thuận lợi, an toàn.

Sản phụ đã được cứu sống - Ảnh BVCC

TS.BS Huỳnh Vĩnh Phạm Uyên cũng nhấn mạnh, nhau tiền đạo là một tình trạng bánh nhau bám bất thường ở đoạn dưới tử cung, có thể che một phần hoặc toàn bộ cổ tử cung. Điều này dẫn đến nhiều biến chứng đe dọa tính mạng của mẹ bầu và thai nhi:

Xuất huyết ồ ạt: có thể xảy ra tự nhiên, đột ngột, tái phát nhiều lần, đặc biệt trong 3 tháng cuối thai kỳ hoặc khi chuyển dạ. Mất máu nhanh chóng khiến sản phụ choáng, suy tuần hoàn, đe dọa tính mạng.

Băng huyết sau sinh: Do chảy máu từ nơi nhau bám.

Sinh non: Do chảy máu phải chấm dứt thai kỳ sớm hoặc do kích thích cơn gò tử cung.

Nguy cơ nhau cài răng lược: Nhất là ở sản phụ có vết mổ cũ, khiến việc nhau tróc ra khó khăn, chảy máu không kiểm soát được.

Nguy cơ cắt tử cung: Do máu chảy nhiều sau sinh phải cắt tử cung để cứu mẹ.