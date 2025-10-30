Cứu sống bệnh nhi mắc chứng mềm khí quản bẩm sinh

Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh - Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vừa điều trị thành công một bệnh nhi mắc chứng mềm khí quản bẩm sinh gây suy hô hấp độ III, tiên lượng nặng ngay sau sinh.

Trẻ là con thứ 3, đẻ thường, thai 39 tuần, cân nặng khi sinh 3,9 kg, sau đẻ trẻ khóc được, thở rít nhiều, được chuyển từ bệnh viện tuyến dưới lên Bệnh viện Nhi Thanh Hoá ngay sau khi sinh và được chẩn đoán: Theo dõi bất thường đường thở, nhiễm khuẩn sơ sinh.

Sau 4 ngày điều trị, gia đình xin chuyển Bệnh viện Nhi Trung ương, tại đây trẻ được chẩn đoán: Mềm khí quản - Suy hô hấp độ III, chưa có chỉ định can thiệp ngoại khoa. Sau 16 ngày điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, trẻ được chuyển về Bệnh viện Nhi Thanh Hóa trong tình trạng: Trẻ tỉnh chậm, được bóp bóng qua nội khí quản kích thích, tăng tiết đờm dãi nhiều, da niêm mạc kém hồng, môi tím SPO2: 76%, cai máy thất bại.

Trẻ được chăm sóc, theo dõi và điều trị tích cực tại khoa Hồi sức tích cực sơ sinh. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ y bác sĩ, bằng tình yêu thương của gia đình, bố mẹ, bằng sức sống mãnh liệt của mầm non bé nhỏ, dù chậm nhưng chắc, sau hơn 2 tháng nằm viện từ Bệnh viện Nhi Trung ương về đến địa phương, trẻ đã có tiến triển rất tốt. Trẻ được cai máy hoàn toàn, bú tốt, phản xạ khá và được cho chỉ định xuất viện về nhà và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc bởi gia đình.

Đây là kết quả vô cùng đáng mừng, là niềm vui, hạnh phúc không chỉ đối với người nhà bệnh nhân mà còn đối với đội ngũ y bác sĩ - những người đã ngày đêm 24/24h túc trực chăm sóc người bệnh.

Bệnh nhi luôn được các bác sĩ, điều dưỡng chăm sóc, cho ăn, cho ngủ, thay tã, tắm gội đúng giờ, đúng giấc, theo dõi từng sự thay đổi dù là nhỏ nhất trong tiến trình điều trị/ Ảnh BV

Căn bệnh mềm khí quản bẩm sinh biểu hiện lâm sàng của mềm khí phế quản gồm ho, thở rít, khò khè tăng dần và dai dẳng, kéo dài, dễ gây chẩn đoán nhầm với các bệnh nhiễm trùng hô hấp như viêm tiểu phế quản, viêm phế quản phổi. Nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách sẽ khiến trẻ khó bú, tăng trưởng chậm, tím tái hoặc ngừng thở trong trường hợp nặng. Chính vì vậy, khi trẻ có bất kỳ bất thường nào về sức khỏe, đặc biệt là đối với trẻ sơ sinh, phụ huynh cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế đúng chuyên khoa gần nhất để được chẩn đoán và can thiệp kịp thời.

Trẻ nằm viện liên tục hơn 2 tháng, kể từ khi chào đời. Ảnh BV