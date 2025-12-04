Cháu bé 13 tuổi nuốt phải hạt nở được cứu kịp thời

Ngày 4/12, thông tin từ Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai hôm 3/12, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhi nam L.M.K (13 tháng tuổi, trú tại thôn Phố Chợ, xã Pà Vầy Sủ, tỉnh Tuyên Quang) chuyển từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Xín Mần trong tình trạng lâm sàng nặng, nhiễm trùng, nhiễm độc; có các biểu hiện mệt, li bì, da tái, mắt trũng, môi khô, nếp véo da mất chậm, dấu hiệu mất nước, bộ mặt nhiễm trùng, nôn nhiều, sốt cao…

Viên hạt nở có kích thước lớn mà bệnh nhi nuốt phải.

Theo gia đình, trước khi nhập viện 2 ngày, cháu ở nhà xuất hiện nôn nhiều, ăn gì nôn nấy, chưa đại tiện. Khi nhập viện, qua thăm khám, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Xín Mần chẩn đoán bệnh nhi bị tắc ruột, tiêu chảy cấp. Sau đó, bệnh nhi được xử trí, truyền dịch, chống nôn và chuyển về Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai.

Tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai, các bác sĩ đánh giá đây là trường hợp nguy kịch, lập tức, bệnh nhi được chụp X-quang, siêu âm ổ bụng và tiến hành phẫu thuật điều trị theo tổn thương.

Quá trình phẫu thuật, ê-kíp mổ phát hiện 1 viên hạt nở có kích thước lớn. Hiện, bệnh nhi đang được điều trị hậu phẫu tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh, các chỉ số sinh tồn ổn định.