Cứu sống bệnh nhân 16 tuổi dị dạng mạch máu não

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ vừa cứu sống một bệnh nhân 16 tuổi dị dạng mạch máu não phức tạp.

Em T.H.K quê ở tỉnh Bạc Liêu cũ - nay là tỉnh Cà Mau, hơn 2 năm nay, em phải nghỉ học vì đau đầu dai dẳng, sức khỏe suy giảm. Gia đình đã đưa em đi khám và điều trị ở nhiều nơi nhưng không tìm ra nguyên nhân dù liên tục chuyển từ bệnh viện địa phương đến các trung tâm y tế lớn.

Trong thời gian uống thuốc điều trị, triệu chứng của em K. bất ngờ trở nặng: Đau đầu dữ dội, chóng mặt, mất khả năng tự di chuyển. Gia đình tức tốc đưa em đến một bệnh viện trên địa bàn cấp cứu. Kết quả chụp DSA cho thấy em K. có khối dị dạng mạch máu não (AVM) lớn, phức tạp, nằm sâu tại vùng não kiểm soát hô hấp, tim mạch và vận động.

Ổ dị dạng mạch máu não của nam sinh K. được hiển thị bởi thiết bị DSA. Ảnh: BVCC

Theo bác sĩ, khối dị dạng này có rất nhiều cuống mạch máu nuôi ngoằn ngoèo và giãn to, lưu lượng chảy qua ổ dị dạng rất lớn. Đồng thời có rất nhiều phình mạch nổi trên ổ dị dạng - đây là hình ảnh mà gợi ý nguy cơ vỡ rất cao. Nếu vùng não này có chảy máu do vỡ khối dị dạng thì tình trạng bệnh nhân sẽ rất nặng nề, có tỷ lệ tàn phế và thậm chí tử vong nhanh.

Sau hội chẩn kỹ lưỡng, các bác sĩ quyết định lựa chọn phương pháp ít xâm lấn can thiệp nội mạch. Ê-kíp sử dụng ống thông siêu nhỏ luồn vào mạch máu để bơm keo gây tắc những cuống mạch bất thường, nhằm giảm nguy cơ xuất huyết và giảm các triệu chứng của bệnh nhân. Hơn 1 giờ can thiệp, 5 cuống mạch máu nguy hiểm đã được xử lý thành công. Sức khỏe bệnh nhân phục hồi tốt, giảm đau đầu.

Hội Chữa lành Trái tim Việt Nam nhờ bác sĩ trao tới nam sinh K. 50 triệu đồng. Ảnh: BVCC

Theo chuyên gia, dị dạng mạch máu não (AVM) là một bệnh lý bẩm sinh, hình thành từ khi còn trong bụng mẹ và phát triển cùng với sự lớn lên của cơ thể. Tỷ lệ mắc khoảng 1/5.000 người. Phần lớn không triệu chứng, nhưng khi biểu hiện có thể gồm: đột ngột đau đầu, co giật, yếu liệt tay, chân do khối dị dạng lớn chèn ép hoặc làm rối loạn chức năng não. Do vậy, trẻ từng có cơn đau đầu bất thường hoặc yếu tay chân thoáng qua nên được tầm soát sớm tại cơ sở có chuyên khoa thần kinh – đột quỵ để phòng biến chứng.

Mỗi năm, khoảng 4 trong số 100 người có dị dạng mạch máu não sẽ bị vỡ mạch, xuất huyết não. Trong đó khoảng 10% ca tử vong và 30 – 50% gặp di chứng thần kinh.

Dị dạng mạch máu não bẩm sinh là nguyên nhân chủ yếu gây ra xuất huyết não ở người trẻ và trẻ em, với nguy cơ hàng năm 2 – 4%.

Dị dạng mạch máu não gây ra rất nhiều vấn đề. Trong đó biến chứng phổ biến và nặng nề nhất là vỡ mạch dẫn đến đột quỵ xuất huyết não. Biến chứng này gây chảy máu não, thường chảy máu trong nhu mô não, hoặc chảy máu não thất hoặc kết hợp.

Dị dạng mạch máu vô cùng nguy hiểm bởi có thể gây ảnh hưởng đến chi phối của não bộ lên hoạt động cơ thể. Nếu phát hiện và điều trị muộn có thể dẫn đến đột quỵ gây tử vong.