Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Cứu sống bệnh nhân 16 tuổi dị dạng mạch máu não

Dị dạng mạch máu não gây ra rất nhiều vấn đề đối với sức khỏe, phổ biến nhất là vỡ mạch dẫn đến đột quỵ do xuất huyết não...

Bình Nguyên

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ vừa cứu sống một bệnh nhân 16 tuổi dị dạng mạch máu não phức tạp.

Em T.H.K quê ở tỉnh Bạc Liêu cũ - nay là tỉnh Cà Mau, hơn 2 năm nay, em phải nghỉ học vì đau đầu dai dẳng, sức khỏe suy giảm. Gia đình đã đưa em đi khám và điều trị ở nhiều nơi nhưng không tìm ra nguyên nhân dù liên tục chuyển từ bệnh viện địa phương đến các trung tâm y tế lớn.

Trong thời gian uống thuốc điều trị, triệu chứng của em K. bất ngờ trở nặng: Đau đầu dữ dội, chóng mặt, mất khả năng tự di chuyển. Gia đình tức tốc đưa em đến một bệnh viện trên địa bàn cấp cứu. Kết quả chụp DSA cho thấy em K. có khối dị dạng mạch máu não (AVM) lớn, phức tạp, nằm sâu tại vùng não kiểm soát hô hấp, tim mạch và vận động.

Ổ dị dạng mạch máu não của nam sinh K. được hiển thị bởi thiết bị DSA. Ảnh: BVCC

Theo bác sĩ, khối dị dạng này có rất nhiều cuống mạch máu nuôi ngoằn ngoèo và giãn to, lưu lượng chảy qua ổ dị dạng rất lớn. Đồng thời có rất nhiều phình mạch nổi trên ổ dị dạng - đây là hình ảnh mà gợi ý nguy cơ vỡ rất cao. Nếu vùng não này có chảy máu do vỡ khối dị dạng thì tình trạng bệnh nhân sẽ rất nặng nề, có tỷ lệ tàn phế và thậm chí tử vong nhanh.

Sau hội chẩn kỹ lưỡng, các bác sĩ quyết định lựa chọn phương pháp ít xâm lấn can thiệp nội mạch. Ê-kíp sử dụng ống thông siêu nhỏ luồn vào mạch máu để bơm keo gây tắc những cuống mạch bất thường, nhằm giảm nguy cơ xuất huyết và giảm các triệu chứng của bệnh nhân. Hơn 1 giờ can thiệp, 5 cuống mạch máu nguy hiểm đã được xử lý thành công. Sức khỏe bệnh nhân phục hồi tốt, giảm đau đầu.

Hội Chữa lành Trái tim Việt Nam nhờ bác sĩ trao tới nam sinh K. 50 triệu đồng. Ảnh: BVCC

Theo chuyên gia, dị dạng mạch máu não (AVM) là một bệnh lý bẩm sinh, hình thành từ khi còn trong bụng mẹ và phát triển cùng với sự lớn lên của cơ thể. Tỷ lệ mắc khoảng 1/5.000 người. Phần lớn không triệu chứng, nhưng khi biểu hiện có thể gồm: đột ngột đau đầu, co giật, yếu liệt tay, chân do khối dị dạng lớn chèn ép hoặc làm rối loạn chức năng não. Do vậy, trẻ từng có cơn đau đầu bất thường hoặc yếu tay chân thoáng qua nên được tầm soát sớm tại cơ sở có chuyên khoa thần kinh – đột quỵ để phòng biến chứng.

Mỗi năm, khoảng 4 trong số 100 người có dị dạng mạch máu não sẽ bị vỡ mạch, xuất huyết não. Trong đó khoảng 10% ca tử vong và 30 – 50% gặp di chứng thần kinh.

Dị dạng mạch máu não bẩm sinh là nguyên nhân chủ yếu gây ra xuất huyết não ở người trẻ và trẻ em, với nguy cơ hàng năm 2 – 4%.

Dị dạng mạch máu não gây ra rất nhiều vấn đề. Trong đó biến chứng phổ biến và nặng nề nhất là vỡ mạch dẫn đến đột quỵ xuất huyết não. Biến chứng này gây chảy máu não, thường chảy máu trong nhu mô não, hoặc chảy máu não thất hoặc kết hợp.

Dị dạng mạch máu vô cùng nguy hiểm bởi có thể gây ảnh hưởng đến chi phối của não bộ lên hoạt động cơ thể. Nếu phát hiện và điều trị muộn có thể dẫn đến đột quỵ gây tử vong.

#dị dạng mạch máu não #đột quỵ xuất huyết não #can thiệp nội mạch #chẩn đoán dị dạng mạch máu #điều trị dị dạng mạch máu não #xử lý dị dạng mạch máu

Bài liên quan

Sống Khỏe

Cứu sống một phụ nữ mang thai 12 tuần bị vỡ tử cung nguy kịch

Các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định, TP HCM vừa cứu sống kịp thời một sản phụ bị vỡ tử cung hiếm gặp ở tuần thai thứ 12, đe dọa tính mạng.

Ngày 5/8, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết vừa cứu sống một thai phụ nguy kịch do vỡ tử cung khi thai mới 12 tuần tuổi.

Bệnh nhân N.T.T.T, 38 tuổi, đã từng sinh ba con, lần gần nhất cách đây 20 tháng. Trước đó, chị từng được bác sĩ khuyến cáo không nên mang thai nữa do có tiền sử sinh khó và tổn thương tử cung.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cứu sống 2 người dân ở xã miền núi Nghệ An ăn phải nấm độc

Sau khoảng 4h cấp cứu tích cực, hai bệnh nhân bị ngộ độc do ăn phải nấm độc đã hồi tỉnh, hết buồn nôn, da dẻ hồng hào trở lại và có thể nói chuyện bình thường.

Ngày 1/8, thông tin từ các bác sĩ Bệnh xá Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 cho biết, đơn vị vừa cứu sống 2 người dân ở xã Na Ngoi (Nghệ An) ăn phải nấm rừng độc.

Theo đó, khoảng chiều tối 31/7, bệnh xá tiếp nhận hai bệnh nhân là anh Mùa Bá R. (33 tuổi) và Già Bá C. (31 tuổi), đều trú tại xã biên giới Na Ngoi. Cả hai được người nhà đưa đến trong tình trạng đau bụng, nôn mửa, hoa mắt chóng mặt, da xanh tái, đi lại chếnh choáng.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Sau mổ bóc u nang, người phụ nữ ngừng hô hấp, tuần hoàn

Hành trình cứu sống người bệnh ngừng tim do huyết khối gây bít tắc hoàn toàn 2 bên động mạch phổi được thực hiện khẩn trương, giúp bệnh nhân thoát cửa tử.

Tình huống nguy kịch cần phối hợp liên bệnh viện

Trong giai đoạn hồi sức sau phẫu thuật bóc nang lạc nội mạc buồng trứng và bóc nhân xơ tử cung tại Bệnh viện chuyên khoa Sản, chị V.N.H, 45 tuổi, bất ngờ diễn tiến ngưng hô hấp – tuần hoàn.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Cách phòng viêm xoang tái phát

Cách phòng viêm xoang tái phát

Viêm xoang dễ tái phát nếu không phòng ngừa đúng cách. Chỉ với những thói quen đơn giản mỗi ngày, bạn có thể bảo vệ mũi xoang khỏe mạnh quanh năm.